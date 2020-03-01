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Миграционное давление: Турция открыла границу с ЕС для беженцев из Сирии
01 марта 2020, 04:24 • 13 • В мире
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара открыла границу с Евросоюзом, которую уже пересекли около 20 тыс. сирийских беженцев. Он напомнил, что ЕС обещал помощь Анкаре в вопросе мигрантов из Сирии, однако не сдержал слова. Решение было принято руководством Турции после обострения ситуации в сирийском Идлибе. Эксперты считают, что таким образом Анкара пытается надавить на Европу и НАТО, чтобы получить поддержку своей операции в САР.
Мигранты на границе Греции и Турции Reuters © Huseyin Aldemir
Турция открыла границу с Евросоюзом для беженцев из Сирии, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Он отметил, что в ЕС обещали помощь Анкаре в вопросе беженцев из Сирии, однако не сдержали слова.
«Мы давно говорили, что не обязаны принимать такое число беженцев. Вы обещали нам помощь, но ничего не делаете, и вот мы вчера открыли наши границы», — заявил Эрдоган.
По оценке главы турецкого МВД Сулеймана Сойлу, в ЕС в общей сложности прошли уже более 47 тыс. сирийских беженцев.
«По состоянию на 23:50 (субботы, 29 февраля. — RT), число мигрантов, покинувших нашу страну через Эдирне (пограничную с Болгарией провинцию. — RT), составляет 47 113», — говорится в сообщении Сойлу в Twitter.
Кроме того, Эрдоган заявил, что Турция не намерена закрывать границу с Европой или каким-либо образом сдерживать мигрантов, и напомнил, что на территории Турции уже находятся 3,7 млн граждан Сирии и Анкара просто не сможет выдержать новую волну беженцев.
Накануне западные СМИ со ссылкой на источники в правительстве Турции сообщили, что полиции, береговой охране и пограничникам был отдан приказ не вмешиваться в ситуацию с потоком беженцев в ЕС.
При этом представитель пресс-службы Еврокомиссии Питер Стано сообщил, что Евросоюз не получал официальных извещений от Турции об изменении её миграционной политики.
Движение в ЕС
После известий об открытии границы Турцией на пропускных пунктах начали скапливаться люди, желающие переправиться в Европу. По информации Reuters, тысячи беженцев и мигрантов с этой целью отправились в турецкий приграничный город Эдирне.
В то же время сотни людей собрались на границе с Грецией у контрольно-пропускного пункта «Кастаниес» в ожидании перехода. Периодически между собравшимися мигрантами и греческими полицейскими происходят столкновения. Похожая ситуация сложилась и в регионе Эврос, где греческие силовики помешали примерно 1 тыс. беженцев перейти границу.
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В то же время, по информации западных СМИ, в самой Греции идут протесты против нового притока мигрантов, в ходе которых начались столкновения уже между коренными жителями страны и полицейскими.
Так, акции неповиновения прошли на островах Хиос, Самос и Лесбос, где местные жители протестуют против приёма новых мигрантов из Сирии, других стран Ближнего Востока и Африки и строительства центров для их содержания. По мнению жителей островов, это приведёт к подрыву жизненно важной туристической индустрии.
Стоит отметить, что Греция стала главными «воротами» через которые из Турции в Европу хлынул поток беженцев во время миграционного кризиса 2015 года.
Реакция Европы
Из-за решения Турции открыть свои границы и не препятствовать попыткам мигрантов и беженцев нелегально попасть в Европу глава внешнеполитического ведомства Греции потребовал срочного созыва Совета ЕС по иностранным делам. Об этом сообщает Афинско-Македонское агентство новостей.
По данным агентства, глава министерства Никос Дендиас позвонил находящемуся в Хартуме верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепу Боррелю и потребовал созыва экстренного заседания совета на уровне глав МИД.
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Кроме того, 1 тыс. греческих военных и 400 полицейских с бронетехникой были стянуты к КПП «Кастаниес» на границе с Турцией. Об этом сообщила греческая газета Kathimerini.
Усилила свою границу с Турцией и Болгария. Министр обороны Болгарии Красимир Каракачанов объявил о готовности направить на границу с Турцией 1 тыс. солдат и армейское оборудование, отметив, что не допустит прохода нелегалов на болгарскую территорию, сообщает DW.
Отреагировали на действия Турции и в Германии. Так, представитель правящего блока ХДС/ХСС в германском правительстве Матиас Мидделберг заявил, что ситуация с миграционным кризисом в Европе в 2015 году не должна повториться, и назвал действия Эрдогана безответственными.
«Вместо того чтобы обеспечить беженцам хорошие условия на полученные от ЕС миллиарды, он использует мигрантов в качестве средства для достижений своих политических целей», — приводит слова политика газета Handelsblatt.
В свою очередь, министр иностранных дел Сербии Ивица Дачич отметил, что его страна осознаёт свою ответственность и готова к притоку мигрантов. При этом глава МИД Сербии подчеркнул, что его страна не будет размещать беженцев у себя в ожидании отправки в другие страны ЕС.
Столкновение в Идлибе
Напомним, что решение об открытии границы для беженцев было принято властями Турции сразу после инцидента в Идлибе, где в результате обстрела со стороны правительственных сил Сирии погибли 33 турецких военнослужащих. Минобороны России, комментируя произошедшее, отметило, что причиной инцидента стало нахождение военных ВС Турции в рядах боевиков.
Эксперты считают, что, открыв границы для сирийских беженцев сразу после обострения ситуации в Идлибе, Турция хочет надавить на Европу для получения поддержки своей военной операции в Идлибе.
В разговоре с RT начальник сектора военной политики и экономики РИСИ Иван Коновалов отметил, что контроль над потоком беженцев в Европу является мощным рычагом давления на руководство ЕС и НАТО в сирийском вопросе.
С этой точкой зрения согласен и член-корреспондент Академии военных наук России Александр Бартош.
«Мигранты — основной рычаг давления Турции на ЕС. Если интересы Турции в Сирии не будут соблюдаться, то Анкара откроет возможность беженцам выходить в Европу. В Турции их находится около 2—3 млн, и они, конечно же, постараются скорее воспользоваться этой возможностью», — отметил эксперт в интервью RT.
Несработавшее соглашение
Напомним: в 2016 году Турция и Евросоюз заключили соглашение, в рамках которого турецкая сторона брала на себя обязательства принимать обратно нелегальных мигрантов, пытающихся пробраться в ЕС через Турцию и Грецию. В обмен на каждого нелегала из Сирии Евросоюз обязался забирать из Турции одного легального сирийского беженца.
В ответ на сотрудничество Евросоюз согласился ускорить либерализацию визового режима для Турции, а также выделить финансовую поддержку в размере €3 млрд.
Однако за последние годы отношения Турции и Евросоюза не раз омрачались взаимными упрёками, а решение Анкары начать операцию «Источник мира» в 2019 году только ухудшило перспективы турецко-европейской интеграции.
Как заявил в середине октября 2019 года глава Европарламента Давид Сассоли, Евросоюз должен приостановить диалог с Турцией о вступлении в ЕС из-за сирийской операции.
Впрочем, на практике эти переговоры были фактически заморожены уже давно — ещё в 2017 году канцлер ФРГ Ангела Меркель заявляла о необходимости остановить диалог по вопросу евроинтеграции Турции. Впоследствии с похожим заявлением выступил и председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
Как отмечает эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, положения этого соглашения не выполнили обе стороны, однако только по той причине, что выполнить их в полной мере не представляется возможным.
«Страны ЕС обещали принять легальных беженцев из Турции, однако их оказалось слишком много. Что касается средств на содержание беженцев, которые остались в Турции, то Европа их выплатила в полном объёме. Анкара раньше соглашалась сдерживать мигрантов на своей территории, а теперь решила отменить это решение. Поэтому здесь, скорее всего, вопрос политический, а не гуманитарный», — считает политолог.
Оценивая решение Эрдогана открыть границу с ЕС для нелегальных мигрантов, политолог Александр Асафов отметил, что новый поток беженцев в Европу скажется в максимально негативном ключе и дестабилизирует обстановку в странах союза.
«Например, именно проблема с беженцами в 2015 году и привела к росту популярности правых партий в Германии и других странах ЕС. Поэтому новый миграционный кризис не добавит стабильности ни международным отношениям, ни стабильности и безопасности самой Европе», — отметил политолог в интервью RT.
В свою очередь, эксперт Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин в беседе с RT подчеркнул, что приток беженцев из стран Ближнего Востока является серьёзной проблемой для ЕС и Эрдоган это хорошо понимает, что даёт ему инструмент давления.
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