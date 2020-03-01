Миграционное давление: Турция открыла границу с ЕС для беженцев из Сирии

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара открыла границу с Евросоюзом, которую уже пересекли около 20 тыс. сирийских беженцев. Он напомнил, что ЕС обещал помощь Анкаре в вопросе мигрантов из Сирии, однако не сдержал слова. Решение было принято руководством Турции после обострения ситуации в сирийском Идлибе. Эксперты считают, что таким образом Анкара пытается надавить на Европу и НАТО, чтобы получить поддержку своей операции в САР.

Турция открыла границу с Евросоюзом для беженцев из Сирии, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. Он отметил, что в ЕС обещали помощь Анкаре в вопросе беженцев из Сирии, однако не сдержали слова.

«Мы давно говорили, что не обязаны принимать такое число беженцев. Вы обещали нам помощь, но ничего не делаете, и вот мы вчера открыли наши границы», — заявил Эрдоган.

По оценке главы турецкого МВД Сулеймана Сойлу, в ЕС в общей сложности прошли уже более 47 тыс. сирийских беженцев.

«По состоянию на 23:50 (субботы, 29 февраля. — RT), число мигрантов, покинувших нашу страну через Эдирне (пограничную с Болгарией провинцию. — RT), составляет 47 113», — говорится в сообщении Сойлу в Twitter.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган

AFP

© Adem ALTAN

Кроме того, Эрдоган заявил, что Турция не намерена закрывать границу с Европой или каким-либо образом сдерживать мигрантов, и напомнил, что на территории Турции уже находятся 3,7 млн граждан Сирии и Анкара просто не сможет выдержать новую волну беженцев.

Накануне западные СМИ со ссылкой на источники в правительстве Турции сообщили, что полиции, береговой охране и пограничникам был отдан приказ не вмешиваться в ситуацию с потоком беженцев в ЕС.

При этом представитель пресс-службы Еврокомиссии Питер Стано сообщил, что Евросоюз не получал официальных извещений от Турции об изменении её миграционной политики.

Движение в ЕС

После известий об открытии границы Турцией на пропускных пунктах начали скапливаться люди, желающие переправиться в Европу. По информации Reuters, тысячи беженцев и мигрантов с этой целью отправились в турецкий приграничный город Эдирне.

В то же время сотни людей собрались на границе с Грецией у контрольно-пропускного пункта «Кастаниес» в ожидании перехода. Периодически между собравшимися мигрантами и греческими полицейскими происходят столкновения. Похожая ситуация сложилась и в регионе Эврос, где греческие силовики помешали примерно 1 тыс. беженцев перейти границу.

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