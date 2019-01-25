Миграционная служба сделает хорошо всем. А своим – еще лучше

В ближайшее время МВД должно передать в правительство России свои предложения по реализации новой миграционной политики страны.

В информационном агентстве «Россия сегодня» прошла пресс-конференция с представителями МВД. На большинство вопросов отвечала временно исполняющая обязанности начальника Главного управления по вопросам миграции генерал-майор полиции Валентина Казакова.

Сколько мигрантов приехало? Кто это?

На 1 января 2019 года в России находилось 9,7 миллионов иностранных граждан. Больше всего – украинцев: 1 миллион 862 400 человек. На втором месте – граждане Узбекистана: 1 миллион 833300 человек. На третьем месте Таджикистан: 1 миллион 67 тысяч. На четвертом-пятом месте Киргизия и Азербайджан: 688 700 и 669 300 человек.

Из ЕС в Россию приехало 446 200 иностранцев. Больше всего из Германии – почти 100 тысяч, остальные европейские мигранты приехали из Финляндии, Эстонии, Франции и Латвии. На долю других стран планеты пришлось те же самые 446 200 человек.

Сколько появилось новых граждан России?

По данным миграционной службы, тенденция к обретению гражданства растет из года в год. В 2018 году гражданами РФ стали 277 тысяч иностранных граждан.

Нужно ли нам столько трудовых мигрантов? Как регулируются потоки?

За 2018 год было оформлено 1 миллион 700 тысяч трудовых патентов. Доход в бюджеты субъектов РФ 57 миллиардов рублей. Субъекты имеют право регулировать миграционные потоки – ограничить выдачу патентов. За все время существования патентов лишь два субъекта воспользовались этим правом. Например, Калининград перед ЧМ -2018. То есть, если вам не нравится численность мигрантов в вашем регионе – задавайте вопросы своим властям. С другой стороны, легально работает лишь десятая часть иностранцев и проблема неумолимо уходит в сферу действий МВД. По словам представителя МВД, генерал-майора Валентины Казаковой, новая тенденция – оргнабор гастарбайтеров за пределами России и такая политика сейчас реализуется в Узбекистане.

Екатеринбург. Сотрудница универсального миграционного центра проводит дактилоскопию рука иностранного гражданина во время оформления документов.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Что беспокоит миграционную службу?

1.Отток населения из восточных регионов страны.

2. Низкая квалификация рабочих привлекаемых в российскую экономику в европейской части страны.

3. Миграционная активность вблизи зоны интересов Российской федерации, несущей в себе угрозы национальной безопасности.

Что будет сделано?

По мнению миграционной службы, миграционный поток разделяется на две качественные категории.

Первая – наши соотечественники, которые возвращаются в Россию и хотят здесь остаться, чтобы получить гражданство. По словам генерал-майора полиции Валентины Казаковой, главная задача – упростить этим людям проживание в России и приобретение гражданства.

Вторая категория: иностранные граждане прибывающие в Россию на работу. Задача миграционной службы – их адаптация в обществе, предотвращение криминала и межнациональной розни.

Основные задачи – сделать хорошо всем. При этом, четко разделить две категории иностранных граждан – гастарбайтеров и «соотечественников, которые видят в России свою историческую Родину». Упростить бюрократические процедуры и для иностранных граждан, чтобы они могли быстро приступить к работе. И, дословно, упростить и даже отменить «некоторые затянутые и забюрократизированные процедуры» для соотечественников.

Что будет в новой концепции миграционной политики предложенной МВД правительству?

Дословно, «упрощение процедур» для всех.

1. Гражданам России сократят срок получения загранпаспортов, а в ближайшие годы, всех граждан РФ ждет единый «электронный документ», поскольку Россия, одна из последних стран, где у граждан бумажные паспорта. Проект «электронного паспорта» разрабатывается.

2.Для тех, кто проживает в России по РВП (разрешение на временное проживание) появился новый вид визы, раньше она выдавалась на 1 год, теперь на 3 года.

3.Граждане депортированные с территории Крыма в 40-х годах могут сразу получать вид на жительство.

4. Иностранные студенты отучившиеся в РФ в вузах имеющих государственную аккредитацию смогут получить РВП без учета квоты.

5. Для соотечественников – получение вида на жительство без получения РВП.

6. Президент будет наделен полномочиями «в гуманитарных целях» определять категории иностранных граждан, которым в упрощенном порядке будут выдавать гражданство РФ.

7. Увеличение пособий для переселенцев в особые регионы страны. Сейчас, переселенец на Дальний Восток, участник программы «соотечественник» получает 240 тысяч рублей на себя и 120 тысяч на членов семьи.

Как будет выглядеть борьба с нелегалами?

Административная ответственность за предоставления автотранспорта для управления нелегалу. Регистрация иностранных граждан будет разрешена только в жилых помещениях, где они реально проживают. МВД получит полномочия по «определению порядка депортации иностранных граждан» и сможет отслеживать цель их въезда в Россию. На принимающую сторону будут возложены обязанности и ответственность. РВП для лиц состоящих в браке можно получить только в регионе проживания второго супруга (и), гражданина РФ – это усложнит фиктивные браки. Продолжится перевод миграционного документооборота и реализация разных утомительных процедур через портал Госуслуги. Для «лиц без гражданства» появится специальный «электронный паспорт»

Что уже реализовано?

1.Возвращающиеся в Россию по программе «соотечественники» смогут подавать документы на приобретение гражданства по месту пребывания, а не по месту жительства. В случае расторжения брака участников программы, ее действие продолжается. С 2007 года более 800 тысяч человек переехало в РФ по этой программе.

2. Для граждан Украины, жителей Донецкой и Луганской области срок пребывания на территории РФ увеличен до 180 суток.

ОТ РЕДАКЦИИ

Пожалуй, впервые миграционный поток качественно разделили на две неравные части – условно-«чужие» и «соотечественники». Несколько лет назад еще была в ходу концепция «наш общий дом СССР», «деды воевали» и «они такие же люди, как мы». Но, когда в твою страну готова переехать половина Средней Азии (пусть и с самыми добрыми целями) по неволе начнешь фильтровать гостей. К сожалению, при скрытой безработице и растущей безработице 10 миллионов трудовых гостей – это очень обременительно для страны, переживающей не лучшие экономические времена. Это 10 миллионов рабочих мест, это демпинг мигрантов на рынке труда и как следствие - снижающаяся покупательная способность остальных граждан России. Это вывоз огромных сумм из экономики страны за рубеж.

При этом, неприятно поразил тот факт, что регулированием миграционных потоков с помощью единственного инструмента - выдачей патентов, занимаются какие-то региональные чиновники. То есть, на самом высоком государственном уровне, по прежнему нет понимания – сколько трудовых мигрантов нужно России? Это явление до сих пор не изучено и не просчитано! И нет желания отсечь от этого потока «лишних» людей. Как итог, по прежнему в России будут болтаться мигранты в пропорции три бойца на одну лопату, а из всех более менее прибыльных областей неквалифицированного труда, местные будут вытесняться приезжими.