Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Граждане США могут выходить на улицы. Генсек ООН разрешил
«А я не считаю ее журналисткой...»: Украинский депутат Борислав Береза попытался...
"Кровавый тиран правит Сирий без "синей галки": Как США переоцени...
"Это даже посильнее, чем открыть Крымский мост": В Сети предсказали ре...
Главная / В России

Миграционная служба сделает хорошо всем. А своим – еще лучше

25 января 2019, 21:54  •  94 • В России

В ближайшее время МВД должно передать в правительство России свои предложения по реализации новой миграционной политики страны.

В информационном агентстве «Россия сегодня» прошла пресс-конференция с представителями МВД. На большинство вопросов отвечала временно исполняющая обязанности начальника Главного управления по вопросам миграции генерал-майор полиции Валентина Казакова.

Сколько мигрантов приехало? Кто это?

На 1 января 2019 года в России находилось 9,7 миллионов иностранных граждан. Больше всего – украинцев: 1 миллион 862 400 человек. На втором месте – граждане Узбекистана: 1 миллион 833300 человек. На третьем месте Таджикистан: 1 миллион 67 тысяч. На четвертом-пятом месте Киргизия и Азербайджан: 688 700 и 669 300 человек.

Из ЕС в Россию приехало 446 200 иностранцев. Больше всего из Германии – почти 100 тысяч, остальные европейские мигранты приехали из Финляндии, Эстонии, Франции и Латвии. На долю других стран планеты пришлось те же самые 446 200 человек.

Сколько появилось новых граждан России?

По данным миграционной службы, тенденция к обретению гражданства растет из года в год. В 2018 году гражданами РФ стали 277 тысяч иностранных граждан.

Нужно ли нам столько трудовых мигрантов? Как регулируются потоки?

За 2018 год было оформлено 1 миллион 700 тысяч трудовых патентов. Доход в бюджеты субъектов РФ 57 миллиардов рублей. Субъекты имеют право регулировать миграционные потоки – ограничить выдачу патентов. За все время существования патентов лишь два субъекта воспользовались этим правом. Например, Калининград перед ЧМ -2018. То есть, если вам не нравится численность мигрантов в вашем регионе – задавайте вопросы своим властям. С другой стороны, легально работает лишь десятая часть иностранцев и проблема неумолимо уходит в сферу действий МВД. По словам представителя МВД, генерал-майора Валентины Казаковой, новая тенденция – оргнабор гастарбайтеров за пределами России и такая политика сейчас реализуется в Узбекистане.

Екатеринбург. Сотрудница универсального миграционного центра проводит дактилоскопию рука иностранного гражданина во время оформления документов.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Что беспокоит миграционную службу?

1.Отток населения из восточных регионов страны.

2. Низкая квалификация рабочих привлекаемых в российскую экономику в европейской части страны.

Анна Герман: Януковича уже оправдало само время. При нем люди жили лучше, страна была единой и не было войны

3. Миграционная активность вблизи зоны интересов Российской федерации, несущей в себе угрозы национальной безопасности.

Что будет сделано?

По мнению миграционной службы, миграционный поток разделяется на две качественные категории.

Первая – наши соотечественники, которые возвращаются в Россию и хотят здесь остаться, чтобы получить гражданство. По словам генерал-майора полиции Валентины Казаковой, главная задача – упростить этим людям проживание в России и приобретение гражданства.

Вторая категория: иностранные граждане прибывающие в Россию на работу. Задача миграционной службы – их адаптация в обществе, предотвращение криминала и межнациональной розни.

Основные задачи – сделать хорошо всем. При этом, четко разделить две категории иностранных граждан – гастарбайтеров и «соотечественников, которые видят в России свою историческую Родину». Упростить бюрократические процедуры и для иностранных граждан, чтобы они могли быстро приступить к работе. И, дословно, упростить и даже отменить «некоторые затянутые и забюрократизированные процедуры» для соотечественников.

Что будет в новой концепции миграционной политики предложенной МВД правительству?

Дословно, «упрощение процедур» для всех.

1. Гражданам России сократят срок получения загранпаспортов, а в ближайшие годы, всех граждан РФ ждет единый «электронный документ», поскольку Россия, одна из последних стран, где у граждан бумажные паспорта. Проект «электронного паспорта» разрабатывается.

2.Для тех, кто проживает в России по РВП (разрешение на временное проживание) появился новый вид визы, раньше она выдавалась на 1 год, теперь на 3 года.

3.Граждане депортированные с территории Крыма в 40-х годах могут сразу получать вид на жительство.

4. Иностранные студенты отучившиеся в РФ в вузах имеющих государственную аккредитацию смогут получить РВП без учета квоты.

Турчак придал новый импульс партийцам в Хакасии

5. Для соотечественников – получение вида на жительство без получения РВП.

6. Президент будет наделен полномочиями «в гуманитарных целях» определять категории иностранных граждан, которым в упрощенном порядке будут выдавать гражданство РФ.

7. Увеличение пособий для переселенцев в особые регионы страны. Сейчас, переселенец на Дальний Восток, участник программы «соотечественник» получает 240 тысяч рублей на себя и 120 тысяч на членов семьи.

Как будет выглядеть борьба с нелегалами?

Административная ответственность за предоставления автотранспорта для управления нелегалу. Регистрация иностранных граждан будет разрешена только в жилых помещениях, где они реально проживают. МВД получит полномочия по «определению порядка депортации иностранных граждан» и сможет отслеживать цель их въезда в Россию. На принимающую сторону будут возложены обязанности и ответственность. РВП для лиц состоящих в браке можно получить только в регионе проживания второго супруга (и), гражданина РФ – это усложнит фиктивные браки. Продолжится перевод миграционного документооборота и реализация разных утомительных процедур через портал Госуслуги. Для «лиц без гражданства» появится специальный «электронный паспорт»

Что уже реализовано?

1.Возвращающиеся в Россию по программе «соотечественники» смогут подавать документы на приобретение гражданства по месту пребывания, а не по месту жительства. В случае расторжения брака участников программы, ее действие продолжается. С 2007 года более 800 тысяч человек переехало в РФ по этой программе.

2. Для граждан Украины, жителей Донецкой и Луганской области срок пребывания на территории РФ увеличен до 180 суток.

ОТ РЕДАКЦИИ

Пожалуй, впервые миграционный поток качественно разделили на две неравные части – условно-«чужие» и «соотечественники». Несколько лет назад еще была в ходу концепция «наш общий дом СССР», «деды воевали» и «они такие же люди, как мы». Но, когда в твою страну готова переехать половина Средней Азии (пусть и с самыми добрыми целями) по неволе начнешь фильтровать гостей. К сожалению, при скрытой безработице и растущей безработице 10 миллионов трудовых гостей – это очень обременительно для страны, переживающей не лучшие экономические времена. Это 10 миллионов рабочих мест, это демпинг мигрантов на рынке труда и как следствие - снижающаяся покупательная способность остальных граждан России. Это вывоз огромных сумм из экономики страны за рубеж.

При этом, неприятно поразил тот факт, что регулированием миграционных потоков с помощью единственного инструмента - выдачей патентов, занимаются какие-то региональные чиновники. То есть, на самом высоком государственном уровне, по прежнему нет понимания – сколько трудовых мигрантов нужно России? Это явление до сих пор не изучено и не просчитано! И нет желания отсечь от этого потока «лишних» людей. Как итог, по прежнему в России будут болтаться мигранты в пропорции три бойца на одну лопату, а из всех более менее прибыльных областей неквалифицированного труда, местные будут вытесняться приезжими.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...


94
Источник
Похожие новости
25 января 2019, 07:24
Турчак придал новый импульс партийцам в Хакасии
25 января 2019, 21:54
Медведеву сыграли хит Deep Purple на баяне
25 января 2019, 01:39
Спортивный «Удав»: российские оружейники создадут гражданскую версию перспективного пистолета
Загрузка...
25 января 2019, 02:24
Как военный обозреватель «КП» спас Курилы от сдачи Японии Ельциным
25 января 2019, 02:24
Украинский депутат толкнул и оскорбил Ольгу Скабееву
25 января 2019, 21:54
Сенатор Людмила Бокова: Во Франции штрафы за фейки до 45 тысяч евро и уголовная ответственность
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 января 2019, 11:54
"Жить в ненависти могут только конченые извращенцы": Исаев об эмиграции Сердюкова и Васильевой
19 января 2019, 19:39
Вопросы получили ответы: Гаспарян о депортации Бойко на Украину
20 января 2019, 02:09
"Жду ответа, как ваучер члена кабинета": Захарова задала Чубайсу неудобный вопрос
24 января 2019, 17:39
Украинские СМИ "взбесились" из-за подарка Путина
25 января 2019, 13:54
"Позорно низкий уровень": В Израиле узнали о "жалобах" российских военных из-за С-300
22 января 2019, 04:09
"Новое вымогательство и новый шантаж": Пушков прокомментировал транзитный спор России и Украины
22 января 2019, 21:39
Бомбардировщик погубили снежный заряд и горбатая взлетка
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.