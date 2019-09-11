Мигранты заставили немцев забыть о потере пенсий: Сбежавший программист рассказал правду о ФРГ

Несколько лет назад в ФРГ случился настоящий пенсионный скандал, напоминает Эрней. После того как населению сообщили о том, что в пенсионном фонде больше нет средств, правительство приняло решение о снижении пенсионных гарантий. В результате пенсионное обеспечение немцев, проработавших всю жизнь, сравнялось с доходами тех, кто всю жизнь просидел на пособии.

Недовольство реформой населения быстро росло и грозило политическими потрясениями, однако вскоре началось нашествие в Германию мигрантов из стран Ближнего Востока, напомнил Эрней. После того как улицы наводнили мигранты, а школы - их дети, немцы забыли о пенсионном скандале, пояснил он.

"Люди кинулись закупать железные двери. Сработал инстинкт самосохранения", - рассказал программист. После того как сын Николая стал жертвой ребёнка-мигранта в школе, а немецкие учителя показали свою неспособность восстановить порядок, Эрней принял решение вернуться в Россию, откуда он когда-то уехал.

"Когда он услышал, что мы возвращаемся в Москву, он крикнул: "Ура!" - и собрал свой чемодан за 15 минут", - рассказал программист.