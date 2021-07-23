Мигранты вытеснили русских детей из школ. Нужен переворот

В Госдуме готовится законопроект о приоритетном обучении в школах наших соотечественников. Поводом для его разработки стали участившиеся жалобы от жителей Москвы, которые не могут устроить своих детей в школы из-за отсутствия мест, занятых учениками из стран СНГ. Получается, жалобы родителей, наконец-то, дошли до чиновников.

КУДА ИДТИ НАШИМ ШКОЛЬНИКАМ

Сегодня стало известно о том, что в Госдуме готовят, наконец-то, законопроект, который, как видится его авторам, сможет защитить права русских. Речь идёт о приоритетном обучении в школах детей наших соотечественников. Поводом для его разработки стали участившиеся жалобы от жителей Москвы.

Родители в один голос уверяют, что вот уже несколько последних лет не могут устроить своих детей в школы. Проблема, как уверяют мамы и папы, в том – что попросту нет мест. А те, которые были, их быстро заняли выходцы из СНГ. Получается, нашим детям места в школе нет?

Мы разрабатываем нормы, которые дадут приоритет жителям России при поступлении в образовательные учреждения начального и среднего уровня, - цитируют "Известия" зампреда комитета по образованию Максима Зайцева.

Он отметил, что в настоящее время эта проблема остро стоит не только в столице, но и в соседнем Санкт-Петербурге.

Бесплатные бюджетные места в этих учреждениях занимают дети граждан, которые приезжают из стран СНГ, - говорит Зайцев. - В итоге дети наших соотечественников не могут обучать своих детей по месту прописки.

ШКОЛЫ ПО НОВОМУ СТАНДАРТУ

Московский градоначальник Сергей Собянин заявил о подготовке нового стандарта для школ. По его словам, очень многие среднеобразовательные учебные заведения требуют более современного взгляда. Речь не идёт о том, что школы плохие. Просто хотелось бы идти в ногу со временем.

Я не сказал бы, что там какая-то разруха, - пояснил градоначальник. - Но хочется нового качества. Он отметил, что этот пресловутый стандарт качества сейчас уже вовсю внедряется в городских поликлиниках. А дальше – больше, как говорится.

Качественно новая среда для учеников будет создана "через несколько лет, а не когда-то там, в светлом будущем".

К разработке нового стандарта уже приступили эксперты. Школы "напитают" новым оборудованием и технологиями. По мнению мэра, общеобразовательные заведения должны готовить "на уровне предпрофессионального образования",

РУССКИМ – СВОЙ ХОГВАРТС

В погоне за новыми стандартами фантазия может разгуляться. К примеру, из последнего – почему бы не порадовать школяров и не построить им свой "хогвартс", только не где-нибудь там, а тут – в Подмосковье.

Вот и проект уже готов. Стрельчатые окна, витражи и угловая башня – чем не британская сказочная школа? Архитекторы и не скрывают, что стремились воссоздать и внешний вид, и атмосферу – как в книгах Роулинг.

В интервью телеканалу "360" главный архитектор Московской области Александра Кузьмина заявила, что в действительности это учебное заведение будет выделяться на фоне всех остальных.

Здесь получится такой подмосковный Хогвартс — эклектичный, но интересный, - говорит Кузьмина.

Пока, правда, неизвестно, хватит ли там мест всем желающим.