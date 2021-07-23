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Мигранты вытеснили русских детей из школ. Нужен переворот
23 июля 2021, 15:55 • 331 • Политика
В Госдуме готовится законопроект о приоритетном обучении в школах наших соотечественников. Поводом для его разработки стали участившиеся жалобы от жителей Москвы, которые не могут устроить своих детей в школы из-за отсутствия мест, занятых учениками из стран СНГ. Получается, жалобы родителей, наконец-то, дошли до чиновников.
КУДА ИДТИ НАШИМ ШКОЛЬНИКАМ
Сегодня стало известно о том, что в Госдуме готовят, наконец-то, законопроект, который, как видится его авторам, сможет защитить права русских. Речь идёт о приоритетном обучении в школах детей наших соотечественников. Поводом для его разработки стали участившиеся жалобы от жителей Москвы.
Родители в один голос уверяют, что вот уже несколько последних лет не могут устроить своих детей в школы. Проблема, как уверяют мамы и папы, в том – что попросту нет мест. А те, которые были, их быстро заняли выходцы из СНГ. Получается, нашим детям места в школе нет?
Он отметил, что в настоящее время эта проблема остро стоит не только в столице, но и в соседнем Санкт-Петербурге.
ШКОЛЫ ПО НОВОМУ СТАНДАРТУ
Московский градоначальник Сергей Собянин заявил о подготовке нового стандарта для школ. По его словам, очень многие среднеобразовательные учебные заведения требуют более современного взгляда. Речь не идёт о том, что школы плохие. Просто хотелось бы идти в ногу со временем.
Качественно новая среда для учеников будет создана "через несколько лет, а не когда-то там, в светлом будущем".
К разработке нового стандарта уже приступили эксперты. Школы "напитают" новым оборудованием и технологиями. По мнению мэра, общеобразовательные заведения должны готовить "на уровне предпрофессионального образования",
РУССКИМ – СВОЙ ХОГВАРТС
В погоне за новыми стандартами фантазия может разгуляться. К примеру, из последнего – почему бы не порадовать школяров и не построить им свой "хогвартс", только не где-нибудь там, а тут – в Подмосковье.
Вот и проект уже готов. Стрельчатые окна, витражи и угловая башня – чем не британская сказочная школа? Архитекторы и не скрывают, что стремились воссоздать и внешний вид, и атмосферу – как в книгах Роулинг.
В интервью телеканалу "360" главный архитектор Московской области Александра Кузьмина заявила, что в действительности это учебное заведение будет выделяться на фоне всех остальных.
Пока, правда, неизвестно, хватит ли там мест всем желающим.
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