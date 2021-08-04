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Мигранты в Литве начали бунтовать

04 августа 2021, 13:00  •  136 • В мире
В Вильнюсе объявили бунт мигрантов «провокацией режима Лукашенко»
Количество нелегальных мигрантов, прибывающих в Литву через границу с Белоруссией, стабильно растёт изо дня в день. Вильнюс не справляется с проблемой размещения беженцев и просит помощи у Евросоюза.
Из ЕС в Литву прибыла еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон, которая совместно с главой МВД Литвы Агне Билотайте объехала лично все пограничные заставы, а затем посетила организованные лагеря для мигрантов, чтобы увидеть, в каких условиях они содержатся.
После посещения границы еврокомиссар сделала вывод: необходимо как можно быстрее построить забор на границе. И хотя ранее в Брюсселе отказывались финансировать строительство забора на границе Литвы и Белоруссии, то теперь Йоханссон обещала посодействовать «финансированию из Еврокомиссии» – уже в ближайшее время в Литву прибудет группа экспертов для оценки ситуации, а затем начнутся поиски источников финансирования. Сколько нелегальных мигрантов за это время перейдёт границу, вопрос риторический.
Познакомилась еврокомиссар и с условиями проживания беженцев, признав, что «у Литвы нет возможности предоставить подходящие условия для размещения семей».
«Очень важно, что еврокомиссар оперативно откликнулась на приглашение приехать в Литву и посмотреть, как на самом деле выглядит ситуация. Мы показали условия, в которых живут мигранты, поток постоянно растёт, и нам сложно решать вопросы размещения, поэтому необходимо участие европейских институтов. Мы рады, что комиссар и её команда понимают проблемы, стоящие перед Литвой, и поддерживают срочные и необходимые действия, предпринимаемые нашей страной»,
– рассказала глава МВД Литвы журналистам.
Однако еврокомиссар была озабочена не проблемами конкретно Литвы, а проблемами Евросоюза и поставила перед Вильнюсом задачу «показать всему миру, что свободного доступа на территорию Европейского союза не существует».
«Это провокация режима Лукашенко, и мы должны показать, что нет свободного доступа на территорию ЕС. Литва, ЕС, страны Шенгена должны преградить нелегальный доступ в Шенгенское пространство. Вот почему мы, весь ЕС, поддерживаем Литву, чтобы мы могли защищать нашу общую границу с Беларусью»,
– заявила на пресс-конференции в правительстве Илва Йоханссон после двухдневного визита в Литву.
Еврокомиссар ещё не успела покинуть Литву, как в палаточном лагере на Руднинкайском полигоне, где разместили беженцев, начались беспорядки, поводом для которых стали промокшие от дождя палатки.
Мигранты жаловались, что их плохо кормят и живут они в неподобающих условиях, утверждая, что у них дома были условия для проживания лучше, чем в Литве. При этом беженцы напоминали про права человека и требовали выпустить их «на свободу». Собравшись у забора, ограждавшего палаточный лагерь, беженцы грозили его сломать и таким образом «выйти на свободу».
В итоге полиции пришлось разогнать протестующих водой из брандспойта, применялся и слезоточивый газ.
По словам полицейских, сбежать никому не удалось, хотя попытки были.
В Вильнюсе объявили бунт мигрантов «провокацией режима Лукашенко».
Соб. корр. ФСК

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