Мигранты в Литве начали бунтовать

В Вильнюсе объявили бунт мигрантов «провокацией режима Лукашенко»

Количество нелегальных мигрантов, прибывающих в Литву через границу с Белоруссией, стабильно растёт изо дня в день. Вильнюс не справляется с проблемой размещения беженцев и просит помощи у Евросоюза.

Из ЕС в Литву прибыла еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон, которая совместно с главой МВД Литвы Агне Билотайте объехала лично все пограничные заставы, а затем посетила организованные лагеря для мигрантов, чтобы увидеть, в каких условиях они содержатся.

После посещения границы еврокомиссар сделала вывод: необходимо как можно быстрее построить забор на границе. И хотя ранее в Брюсселе отказывались финансировать строительство забора на границе Литвы и Белоруссии, то теперь Йоханссон обещала посодействовать «финансированию из Еврокомиссии» – уже в ближайшее время в Литву прибудет группа экспертов для оценки ситуации, а затем начнутся поиски источников финансирования. Сколько нелегальных мигрантов за это время перейдёт границу, вопрос риторический.

Познакомилась еврокомиссар и с условиями проживания беженцев, признав, что «у Литвы нет возможности предоставить подходящие условия для размещения семей».

«Очень важно, что еврокомиссар оперативно откликнулась на приглашение приехать в Литву и посмотреть, как на самом деле выглядит ситуация. Мы показали условия, в которых живут мигранты, поток постоянно растёт, и нам сложно решать вопросы размещения, поэтому необходимо участие европейских институтов. Мы рады, что комиссар и её команда понимают проблемы, стоящие перед Литвой, и поддерживают срочные и необходимые действия, предпринимаемые нашей страной»,

– рассказала глава МВД Литвы журналистам.

Однако еврокомиссар была озабочена не проблемами конкретно Литвы, а проблемами Евросоюза и поставила перед Вильнюсом задачу «показать всему миру, что свободного доступа на территорию Европейского союза не существует».

«Это провокация режима Лукашенко, и мы должны показать, что нет свободного доступа на территорию ЕС. Литва, ЕС, страны Шенгена должны преградить нелегальный доступ в Шенгенское пространство. Вот почему мы, весь ЕС, поддерживаем Литву, чтобы мы могли защищать нашу общую границу с Беларусью»,

– заявила на пресс-конференции в правительстве Илва Йоханссон после двухдневного визита в Литву.

Еврокомиссар ещё не успела покинуть Литву, как в палаточном лагере на Руднинкайском полигоне, где разместили беженцев, начались беспорядки, поводом для которых стали промокшие от дождя палатки.

Мигранты жаловались, что их плохо кормят и живут они в неподобающих условиях, утверждая, что у них дома были условия для проживания лучше, чем в Литве. При этом беженцы напоминали про права человека и требовали выпустить их «на свободу». Собравшись у забора, ограждавшего палаточный лагерь, беженцы грозили его сломать и таким образом «выйти на свободу».

В итоге полиции пришлось разогнать протестующих водой из брандспойта, применялся и слезоточивый газ.

По словам полицейских, сбежать никому не удалось, хотя попытки были.

В Вильнюсе объявили бунт мигрантов «провокацией режима Лукашенко».