Мигранты в кризис - это "бочка с порохом". В России пора принимать экстренные меры - Малофеев

В эфире программы "Время покажет" эксперты обсуждали ситуацию с трудовыми мигрантами, которые не только остаются сегодня в России - в дни кризиса, но и, по предложению ряда аппаратчиков, должны получить помощь именно из нашего, российского бюджета. Подобная инициатива вызвала ранее шквал критики. К дискуссии присоединился и учредитель телеканала "Царьград" Константин Малофеев.

"Я хотел бы напомнить, что у нас не только коронавирус на дворе, но и экономический кризис, - подчеркнул Малофеев, добавив, что кризис только-только начинает нарастать. - И в этой связи надо обратить внимание всех на сложившуюся ситуацию".

Что происходит на деле? Когда мы выйдем из режима самоизоляции, будет множество граждан России, оставшихся без работы. Об этом говорят и сторонние эксперты, и представители власти. Есть прогноз главы Счётной палаты России Алексея Кудрина. Говорит о том же министр экономического развития России Максим Орешкин.

"А зачем нам в экономическом кризисе трудовые мигранты? Мы зачем валежником бочку с порохом декорируем? Если у нас через два месяца, когда закончатся все карантинные меры, граждане страны останутся без работы? - спросил Малофеев. - Я предлагаю, безусловно, депортировать тех, за кого не вписывается работодатель. Если работодатель даёт список, этот список конечный. В нём паспорта, адреса. Значит, работодатель отвечает за своих сотрудников, у него есть "денежная подушка", он их кормит и он знает, что через два месяца он продолжит стройку".

Именно стройки сегодня - та сфера, где мигрантов больше всего. В то же время Константин Малофеев уверен, что до 50 процентов объектов будут закрыты уже через несколько месяцев. А значит, мигранты просто окажутся на улице. К чему это приведёт? Вероятно, к росту преступности из-за отсутствия рабочих мест.

"У нас полиция сейчас автомобилистов законопослушных останавливает. Пусть останавливает мигрантов на улице и интересуется. А ещё лучше потратиться, чтобы посадить их в автобусы или в поезда и отправить домой. Они, слава Богу, не из Бразилии, а из Узбекистана и Таджикистана. И домой отправить на законных основаниях, потому что истёк срок пребывания в России".

Ведущий программы попытался возразить, отметив, что трудовые визы мигрантам продлили автоматически на 90 дней. Впрочем, вопрос тех, кто потерял работу, всё равно актуален. Но как отправить их? Примут ли родные государства? Константин Малофеев напомнил, что власти стран, откуда прибыли мигранты, просто обязаны оказать им помощь.

"Они не имеют права отказать своим гражданам, это первое. Второе. Это будет в 100 раз дешевле, чем кормить на своей территории неработающих мигрантов. Европа пошла по этому пути, и мы видим, к чему это привело. К глубочайшему кризису, последние три года они не знают, что делать с этими мигрантами. Заселяют их в лагеря, как здесь говорилось. Если работодатель берёт ответственность за того, кто приехал на него работать, мы его оставляем. Если работодатель не готов брать ответственность - соответственно, извините, на 90 дней продлили - 90 дней прошло, простите, вы должны покинуть территорию Российской Федерации. Их можно сейчас взять на учёт. Нам, москвичам, всем QR-коды выписали? Займитесь мигрантами! Пожалуйста, это необходимо", - подчеркнул Малофеев.

Если работодатель не возьмёт ответственность за своих сотрудников-мигрантов, то сделать это должна полиция, считает Малофеев.

"Надо принять стратегическое решение. А если оно будет принято, тогда уже можно делать стратегическое планирование - кто, когда и почему решает задачи с контролем мигрантов. Но для этого надо принять мужественное решение, не провокационное, которое сейчас отсрочивает решение вопроса. Потому что мы месяц продержим их, а дальше Хуснуллин (вице-премьер Марат Хуснуллин. - Ред.) скажет: вы знаете, у нас строительный бизнес в кризисе, 50% предприятий закрыты, потому что Сбербанк требует кредиты, а у нас их нет…"

Такое мужественное решение и будет состоять в следующем, ещё раз подчеркнул Малофеев.

"Если работодатель или кто угодно в Российской Федерации из тех, кто выдал патент трудовому мигранту, не ответственен, мы должны депортировать. А если использовать систему малых мер, то повторится трагедия "кёльнской ночи" в Германии, когда 600 женщин были изнасилованы. Мы все помним эту историю", - резюмировал Константин Малофеев.