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Мигранты уже делят Россию. Ждём окончательного "захвата" власти?

04 сентября 2021, 19:55  •  203 • Политика
Постоянные массовые драки "гостей" из бывших советских республик в России всё больше подтверждают теорию "трёх поколений мигрантов". Если дело так пойдёт и дальше, а интересы русского народа будут отстаивать спустя рукава, не исключено, что нашу страну ждёт окончательный "захват" власти и насаждение чуждых нам норм поведения, жизни, духовных и культурных устоев.
К известной теории "трёх поколений мигрантов" обратились эксперты Общества "Царьград". Для тех, кто не знаком с ней, в Telegram-канале общества провели краткий экскурс.
Первое приезжает якобы за "лучшей жизнью", чтобы работать. Второе - уже хочет не работать, а получать вэлфер (от англ. welfare - обиходное название социальных пособий, входящих в американскую систему вспомоществования беднейшим категориям граждан - ред.), чем активно пользуются левые политики, предлагая всё новые льготы для потомков первых мигрантов в обмен на их голоса на выборах, - говорится в публикации. - И, наконец, третье, опираясь на солидарность диаспор и накопленный капитал, будет бороться за политическую власть и полную замену духовных, культурных и поведенческих норм в "захваченной" ими стране.
Эксперты обратили внимание на то, что "эту теорию уже полностью поддерживает практика европейских стран". Но, к сожалению, ростки её уже вовсю заметны и в нашей стране, если принять во внимание регулярные драки между группами мигрантов.
"Становится понятно, что мы сейчас наблюдаем переходный период между первой и второй стадией, мигранты между собой делят сферы влияния, - приходят к выводу авторы публикации. - В некоторых же городах нашей Родины вторая стадия, похоже, уже наступила".
Но самое пугающее - это прогноз, который дают эксперты Общества "Царьград" и который, увы, может сбыться, если уже сейчас не начать активно защищать и отстаивать интересы нашей нации: "Как долго продлится эта стадия и дойдёт ли до третьей стадии - зависит от того, как активно все мы будем отстаивать интересы русского народа и других коренных народов, навеки связавших себя с Россией".

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