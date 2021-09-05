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Мигранты сменили власть в Молдавии. Русским приготовиться? Метод Санду разоблачил политолог
05 сентября 2021, 03:15 • 112 • Политика
Мигранты помогли Западу сменить власть в Молдавии. Русским стоит приготовиться к повторению молдавского опыта? Политолог разоблачил метод Санду.
Бывший полпред Белоруссии в Киеве и Кишинёве, политический советник СНГ Валерий Поя заявил, что президента Молдавии Майю Санду привели к власти западные спецслужбы с помощью мигрантов. Они проследили за тем, чтобы молдавские мигранты, которые зарабатывают за рубежом, участвовали в голосовании и ставили "галочку" напротив фамилии Санду. В противном случае им угрожала депортация из стран, где они работали.
- отметил Поя, выступая в эфире программы "Главное" на телеканале TVC21.
Политолог не верит, что молдаване, которые 30 лет работают в Европе и прежде не участвовали в выборах, вдруг все разом решили стать ответственными гражданами. Напомним, что во втором туре президентских выборов участвовало 250 тысяч молдаван, которые находились в странах ЕС и в США. Это принесло Санду победу.
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