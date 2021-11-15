Мигранты сломали забор и прорвались на территорию Польши - видео

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Над госграницей летает боевой вертолет

В понедельник, 15 ноября, беженцы из стран ближневосточного региона, уже неделю ночующие на линии соприкосновения Белоруссии и Польши, предприняли очередную попытку прорыва на территорию Евросоюза, которая увенчалась успехом.

ЧП произошло на КПП "Брузги". Видео с места событий в своем телеграм-канале опубликовала телеведущая Ольга Скабеева. Журналистка заявила, что на государственной границе возникла давка.

"Беженцы только что сломали забор на польско-белорусской границе. И силой прорвались в Польшу. Жуткая давка прямо сейчас",



– написала Скабеева, комментируя кадры с места происшествия.

Кроме того, корреспонденты RT зафиксировали на месте прорыва мигрантов польский водомет. Также сообщается, что над государственной границей летает боевой вертолет. Пограничники уже начали установку новой колючей проволоки. По последним данным, беженцы готовятся к штурму КПП со стороны Польши, территория погранперехода забита двумя тысячами человек.

Примечательно, что это уже не первая успешная попытка мигрантов прорваться на территорию Польши. Периодически небольшим группам нелегалов удается добраться до заветной цели, однако силовики все же задерживают часть из них и возвращают за кордон.

Примечательно, что польские власти не планируют менять свой подход к миграционному кризису. Даже после целого ряда прорывов на госгранице они заявляют о готовности удерживать мигрантов. Об этом ранее рассказал белорусский оппозиционер Павел Латушко.

В то же время российский политолог Станислав Белковский заявил, что президент Белоруссии Александр Лукашенко готов к дальнейшей эскалации конфликта ради удержания власти.