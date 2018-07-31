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Мигранты штурмуют испанскую границу

31 июля 2018, 17:24  •  66 • В мире
Осадное кольцо миграции вокруг Европы сжимается
Европейская крепость пытается противостоять потоку мигрантов, укрепляя уязвимые участки своих оборонительных стен. Образующиеся бреши Брюссель затыкает банкнотами – так в 2016 г. за 3 миллиарда евро Турция согласилась установить заслон для мигрантов на своей территории.
Тем временем страны вдоль южной границы Евросоюза, оказавшиеся в самом отчаянном положении, перешли к более решительным действиям. При новом правительстве Италия добилась того, что ливийская береговая охрана теперь обязана останавливать суда, перевозящие африканцев, в территориальных водах Ливии. К тому же Италия отказалась принимать такие суда в своих портах. Идут судебные процессы против волонтёров, помогающим мигрантам (а заодно – преступным группировкам, которые занимаются переправкой желающих через Средиземное море). В результате численность принятых в Италии мигрантов уменьшилась на 80%.
Однако миграционное давление на Европу не ослабевает, поток направился на более уязвимый участок: сегодня это Испания. По данным Международной организации по миграции, впервые большинство мигрантов используют Испанию как транзитную страну на пути в другие страны ЕС. К середине июля в Испанию попали 18 тыс. мигрантов, а 3 тысячи пытались перебраться через Сеуту и Мелилью. Эти испанские эксклавы на территории Марокко давно превратились в перевалочный пункт для мигрантов из Африки. Умалчивая очевидное, политики играют с огнём: по данным независимых исследований, Сеута и Мелилья относятся к территориям с самой высокой концентрацией джихадистов.
Недавние события показали, что огонь на испанской границе теперь уже – средство, используемое для штурма пограничных заграждений. Первая полоса заграждений была возведена здесь в 1993 г., а через два года пришлось укреплять заграждение колючей проволокой. В 2008 г. высота стен была увеличена с 3 до 6 метров, а ширина заграждения составляет 12 метров. Вооружившись самодельными огнемётами и негашёной известью, несколько сот африканцев ранним утром 26 июля перебрались на испанскую территорию. Штурм длился полтора часа. По сообщениям полиции, нападающие вели себя агрессивно, как никогда. Четверо испанских пограничников оказались в больнице. Общее число раненых превышает 130 человек.
В последние дни к испанским берегам причалили суда, доставившие почти полторы тысячи мигрантов. Испанские власти лихорадочно ищут способы вернуть знаменитым курортным пляжам Коста-де-ла Луз прежний идиллический вид. В небольшом городке Чиклана-де-ла-Фронтера в начале августа начнет работать центр по приёму мигрантов, рассчитанный на 600 человек, а пока прибывших разместили в спортзалах. Правительство надеется, что ситуация переменится в лучшую сторону с открытием в Алжире (на европейские деньги) центра для мигрантов. В то же время новое испанское правительство заявило о намерении демонтировать заграждения в Сеуте.
Африканские страны оценили ситуацию и не стесняются выставлять Европе финансовые требования. Начавшееся обострение ситуации на испанской границе многие связывают со стремлением властей Марокко вытянуть из Брюсселя 190 млн евро на усиление пограничного контроля. Испанская полиция исходит из того, что на территории Марокко находятся 50 тыс. потенциальных мигрантов. Только хватит ли у Европы денег, чтобы откупиться от осадного кольца мигрантов?
Соб. корр. ФСК
Фото: n-tv.de
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