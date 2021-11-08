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Мигранты штурмуют границу Польши: Полиция растянула колючую проволоку и живую цепь - видео
08 ноября 2021, 17:10 • 105 • Политика
Нелегальные мигранты дошли до границы Белоруссии с Польшей и пытаются её перейти. В Сети появилось видео с места событий.
Мигранты пытаются штурмом прорваться через границу между Польшей и Белоруссией, сообщает пресс-служба польского правительства и МВД. В Сети опубликовали видео с места событий.
На кадрах видно, как польские правоохранители в шлемах и экипировке для уличных беспорядков стоят стеной, не пропуская толпу мигрантов. Также можно заметить, что перед правоохранителями растянута колючая проволока, чтобы удерживать людей от прорыва.
- гласит заявление пресс-службы правительства Польши.
Польское МВД также сообщает о новых попытках прорыва.
Напомним, что речь идёт о мигрантах с Ближнего Востока, которые пытаются пройти через Белоруссию в Польшу, а оттуда - в Германию. Однако польские власти заблокировали людей на границе и держат их в нечеловеческих условиях, не позволяя двигаться дальше, о чём ранее писали РИА ФАН.
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