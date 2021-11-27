Мигранты призвали лидеров ЕС быть похожими на Лукашенко

Президент Беларуси обратился к Польше и Германии с требованием решить проблему беженцев

Президент Белоруссии Александр Лукашенко вместе с губернатором Гродненской области, главой Госпогранкомитета и генсеком белорусского Красного Креста прибыл в пятницу, 26 ноября, в транспортно-логистический центр у пункта пропуска «Брузги» на польской границе, где в настоящее время размещены сотни беженцев.

Лукашенко сам удостоверился, в каких условиях проживают люди, поинтересовался, на всех ли хватает продуктов, пообщался с беженцами, которые не расстаются с надеждой попасть в страны Европейского союза. Мигранты встретили Лукашенко, пообещавшего не бросить их в беде, аплодисментами, сообщает пресс-служба президента Беларуси.

«Вы ищете там лучшей жизни. Наверное, там жизнь лучше, чем на той земле, откуда вы приехали. Но самое страшное, что вы не видите перспективы для своих детей на родине. Сегодня вы просто попали в беду. Я уверен, что это временно. Здесь присутствуют представители западного сообщества и журналисты. Пусть они знают, что мы, белорусы, будем и дальше вам помогать, даже если это будет плохо для поляков, латышей и ещё кого-то»,

– пообещал президент.

В то же время он подчеркнул, что Белоруссия не может помочь беженцам попасть в Германию – не может устроить войну с Польшей, чтобы «пробить коридор прямо до Германии». Единственный выход – решать проблему на дипломатическом уровне.

Александр Лукашенко напомнил о своём разговоре с Ангелой Меркель, которая пообещала решить проблему беженцев, желающих попасть в Евросоюз. Белоруссия со своей стороны взяла обязательство отправить на родину всех желающих, однако насильно никого отправлять не будут, отметил президент.

Он вспомнил историю: во время Второй мировой войны многие мусульманские страны принимали беженцев из стран Европы, в которых шла война. Белорусы это помнят, а вот поляки забыли.

«Долг платежом красен», – напомнил Александр Лукашенко народную пословицу.

По словам президента, каждый день около двухсот человек всё-таки проходят на территорию Польши, однако их там ловят пограничники с собаками и выбрасывают снова на территорию Белоруссии. Некоторые рискуют идти с детьми.

Некоторые мигранты (в основном афганцы) пытаются попасть в Евросоюз через территорию Украины, которая стянула к своим границам войска.

Белоруссия же, пообещал президент, не будет чинить препятствий беженцам на их пути в Евросоюз: кто хочет двигаться в западном направлении – это их право, кто хочет вернуться домой – белорусские власти помогут.

После выступления президента говорили и беженцы, рассказывали, почему они стремятся попасть в Германию и благодарили Белоруссию.

«Если бы все президенты в Европе были похожи на вас, у нас не было бы проблем, нас бы везде принимали сердечно. Для нас крайне важно попасть в Европу и начать новую жизнь потому, что мы не можем вернуться назад в Ирак, для нас это опасно, нам нужно идти вперёд. Хотим попросить всех лидеров Европы, чтобы они были хоть немного похожи на вас. Мы очень надеемся, что и Европа сделает что-нибудь хорошее для нас, как это сделал господин Лукашенко»,

– рассказала одна из девушек.

Александр Лукашенко обратился к Польше и Германии с требованием решить проблему беженцев в самое ближайшее время.