«Мигранты не боятся полиции»: как жители Новой Москвы обратились к президенту за защитой от гастарбайтеров

Столичная полиция уже несколько дней проводит масштабные рейды по выявлению нелегальных мигрантов в районах Новой Москвы. По данным RT, поводом для этого стала жалоба местных жителей на имя президента РФ на криминогенную обстановку, связанную с непомерной миграционной нагрузкой. Так, доля гастарбайтеров в поселении Сосенское достигла 45% от населения района. Некоторые СМИ писали, что местные жители даже создали отряды самообороны для защиты от особо буйных гостей столицы. Как элитный ЖК на окраине Москвы превратился в мигрантское гетто — в материале RT.

На прошлой неделе в СМИ разлетелась новость о том, что жители Сосенского поселения Новой Москвы создают отряды самообороны, чтобы защищать женщин от мигрантов из Средней Азии. «Самооборонщики» встречают припозднившихся дам у метро и сопровождают их до подъездов, поскольку в сентябре в этом округе была изнасилована студентка и зафиксировано ещё две попытки изнасилования мигрантами, сообщали журналисты.

Кроме того, жители поселения направили письмо Владимиру Путину, которое подписали 8,5 тыс. человек.

«Ответ от президента мы пока не получили, но реакция последовала, — рассказывает RT глава поселения Сосенское Кирилл Бармашев. — Но с утра 26 октября в районах поселения неожиданно начался рейд полиции. Посты выставлены прямо во дворах — проверяют документы. Причём это не местная полиция, а из главного управления по Москве. Районный отдел даже не предупредили, чтобы не было утечки информации».

27 октября на станции метро «Прокшино» было заметно, что полицейский рейд против нелегальных мигрантов в самом разгаре. У турникетов стоял кордон из дюжины полицейских.

RT

© Алексей Боярский

Они проверяли документы у всех гастарбайтеров, прибывавших сюда на маршрутках из Сахарова, где располагается миграционный центр.

Туда едут оформлять документы иностранцы со всей Москвы, поэтому расписание транспорта и все указатели на станции «Прокшино» продублированы на таджикском и узбекском.

По мнению местных активистов, это недопустимо.

«Почти все мигранты едут в Сахарово оформлять патент на работу. А то и ВНЖ, гражданство. Даже получение патента подразумевает подтверждение владения русским языком. Зачем же дублировать на таджикском-узбекском, если считается, что они русский знают?», — поясняют активисты.

RT

© Алексей Боярский

По их словам, из-за того, что «Прокшино» стало главным пересадочным пунктом для тех, кто едет в миграционный центр, они опасаются пользоваться Сокольнической линией метро «из-за скопления иностранных граждан, преимущественно молодых мужчин».

Но самой горячей точкой, говорят активисты, стал жилой комплекс «Испанские кварталы».

Элитное гетто

От метро до жилого комплекса «Испанские кварталы» можно дойти пешком. Именно в нём, по словам местных, живёт больше всего мигрантов.

Направляясь в этот ЖК, я ожидал увидеть характерное бетонное гетто: стоящие окна в окна 25-этажные башни, заставленные машинами пятачки-дворы и алкомаркеты в качестве культурной альтернативы.

На деле «Испанские кварталы» оказались если не элитным, то уж точно не дешёвым комплексом. Стильные девятиэтажные дома, между которыми есть просторные пешеходные зоны для променадов. Детские площадки во дворах и на бульваре. Чистые скамейки, качели. На первых этажах светятся вывесками аккуратные магазины, рестораны. По улицам гуляют женщины с колясками, семьи с детьми постарше. Спешат с работы цивильно одетые люди.

Было ощущение, что попал в европейскую столицу в канун Рождества, по крайней мере, как это показывают в кино. Толп мигрантов не было. Разве что пара-тройка человек прошли мимо. Несколько человек я потом найду в восточных кафе. Но всё равно явно меньше, чем в иных московских районах.

«Уникальная для нас картина. Второй день здесь так, как должно было быть всегда», — с горькой улыбкой говорит жительница квартала и муниципальный депутат Елена Белозерова, одна из тех, кто готовил письмо Путину.

Впрочем, я и сам догадался, что мигранты попрятались — рейд. В начале бульвара стоял здоровый автобус-автозак с надписью «1СПП ГУ МВД России по г. Москве», возле которого было несколько полицейских.

RT

© Алексей Боярский

«Уберечь от вандализма»

Купившие в своё время сравнительно дорогие квартиры в «Испанских кварталах» оказались заложниками, как они пишут, «миграционной нагрузки».

К жилому комплексу примыкает территория гигантского продовольственного центра «Фуд Сити». Рядом — крупнейший в СНГ строительный рынок «Славянский мир» и прославившееся в 2016 году после массового побоища гастарбайтеров Николо-Хованское кладбище.

Как отмечается в письме Путину, на территории поселения Сосенского по состоянию на февраль 2021 года было официально зарегистрировано (временно и постоянно) 147 тыс. жителей, из них около 66 тыс. — иностранцы и лица без гражданства. То есть мигранты составляли почти 45% населения.

Заметная часть из них, по словам активистов, живёт как раз в «Испанских кварталах», хотя, казалось бы, аренда здесь явно не по карману простому гастарбайтеру.

«Они снимают не квартиры, а бетонные стяжки», — пояснила Елена Белозерова.

Речь идёт о так называемых инвестиционных квартирах, которые покупают для перепродажи после подорожания по мере развития района. Пока бетонная коробка растёт в цене, инвестор сдаёт её гастарбайтерам.

По словам Кирилла Бармашева, аренда койко-места в такой квартире стоит порядка 5 тыс. рублей в месяц. Вот и получается, что на лестничных площадках тех самых стильных «испанских» домов рядом с обычными квартирами находятся ночлежки с многоярусными нарами.

«Вы не видели, что творится в наших подъездах», — жалуется женщина, выгуливающая добродушного кане-корсо.

И дворы, и подъезды отпираются магнитными ключами. «Арендодатель, конечно, такой ключ даёт. Но один. А в квартире может жить двадцать мигрантов, — комментирует Белозерова. — Заказать дубликаты по 200—500 рублей для них немыслимо. Поэтому они просто ломают магнитные замки».

По словам местных, обычно вечерами все скамейки и даже качели на улицах заняты мигрантами, которые громко болтают по телефону, распивают пиво и устраивают драки.

RT

Это подтверждают и патрулирующие территорию сотрудники ЧОПа, которых за свои деньги нанял застройщик, чтобы уберечь от вандализма инфраструктуру — те же скамейки, качели, беседки, а также спасти от краж и перепродажи под озеленение коттеджей декоративные деревья и кусты, сохранить так называемые малые архитектурные формы.

На всё это в течение нескольких лет положена гарантия: охранять дешевле, чем чинить.

«После начала рейда попрятались даже местные дворники, — замечает Белозерова. — Среди них тоже куча нелегалов: оформлен один, а реально работают ещё несколько. Тут же не «Жилищник», а управляющая компания от того же застройщика».

На центральных улицах Москвы ценных архитектурных форм и памятников явно больше, однако чоповцы рядом не стоят — за порядком следит полиция.

«Мигранты знают, что никто не приедет»

В письме Путину жители отмечают, что в среднем по России на 100 тыс. жителей приходится 543 полицейских (по данным 2018 года). В Сосенском этот показатель, с учётом реального количества проживающих, в девять раз меньше — 60,4 сотрудника МВД на 100 тыс. человек.

«Я живу здесь с 2018-го. За последние три месяца две массовые драки — одна прямо под моими окнами. Снимал лично, там человек 15 участвовало. Домогательства до девушек были дважды, но они отказались общаться с прессой, которая хотела приехать и снять репортаж. Изнасилование было у метро «Коммунарка», это можете погуглить. Сегодня в другом подъезде моего дома на вопрос соседа к людям, которые «отдыхали» на первом этаже: «Из какой вы квартиры?» был ответ: «Иди сюда» и в этом духе... Вызывал ЧОП общаться с ними. Летом с камер нашего подъезда сняли передачу закладок мигрантами, полиция ничего не сделала. Пришлось распечатать и вывесить фото, чтобы прекратили это делать у нас в подъезде», — рассказывает один из местных активистов, который просит не называть его имя (записи описанных инцидентов есть в распоряжении RT).

По словам Белозеровой, когда началась описанная активистом драка, полицию вызывали, но она не приехала.

«Вообще на бытовуху не приезжают. Открыто говорят, что нет людей посылать по всяким мелочам. Мол, если бы убийство, а так разберётесь сами, — говорят активисты. — Вот потому мигранты и наглеют. И не боятся угроз вызова полиции — знают, что никто не приедет».

Показывая мне район, Елена Белозерова подводит к новенькому офису на главной улице кварталов. На нём несколько больших табличек: «Общественный пункт охраны порядка №34 поселения Сосенское ТиНАО», «Штаб народной дружины», «Участковый пункт полиции». Металлические двери заперты.

«Мы из бюджета поселения выделили деньги и обустроили для полиции опорный пункт участкового, но, как видите, работать в нём некому», — разводит руками Белозерова.

На дверях приклеен лист с именами участковых уполномоченных с указанием закреплённой территории — видно, что за одним человеком закреплены населённые пункты, разбросанные на огромной территории. Под одной из фамилий крупно написано «вакансия» — видимо, уже уволился.

«Пожалуйста, напишите, что у нас тут даже участкового нет», — просит один из активистов.

АГН «Москва»

Елена Белозерова показывает документ: «Комплексный анализ оперативной обстановки на территории обслуживания МО МВД России «Коммунарский» г. Москвы» за 12 месяцев 2020 года. В конце его вывод: «Результат деятельности отдела оценивается отрицательно».

В группе во «ВКонтакте» жители собирают информацию о квартирах-ночлежках — муниципальные депутаты потом передают эти списки в ОМВД.

А вот никаких групп самообороны, о которых писали СМИ, на самом деле в Коммунарке нет. Это — миф.

«Был создан Telegram-канал «Вежливые люди». Мужчины, которые и так каждый день встречают своих жён на той же остановке у метро, предложили писать другим женщинам. Договариваться, чтобы вместе возвращаться домой. В принципе, это просто чат соседей, поддерживающих дружеские отношения, вместе прогуливающихся по вечерам, — объясняет Белозерова. — Этот канал и сейчас существует. Когда в СМИ ошибочно заговорили об отрядах самообороны, его закрыли от посторонних».

«На одно СНТ 200 нелегалов»

Мигранты живут не только в самих кварталах. Рядом, на территории «Фуд Сити», две высотки общежитий, где живёт 4 тыс. человек.

«Продовольственный комплекс работает круглосуточно. Там занято 20 тыс. человек. И часть ночует даже не в общагах, а прямо там же,— говорит Белозерова. — Многие живут в соседних СНТ, где оборудованы специальные хостелы. Кстати, как мне рассказали, во время нынешнего рейда из соседнего СНТ за два дня вывезли около 200 нелегалов».

Вместе с тем ожидается, что в ближайшее время «миграционная нагрузка» на Сосенское ещё возрастёт.

В сентябре СМИ сообщили о скором закрытии миграционного центра в деревне Путилково. Решение было принято после протестов жителей Красногорского района — они жаловались на угоны автомобилей, нелегальную торговлю, домогательства к несовершеннолетним. Письмо в Совет по правам человека при президенте РФ тогда подписали более 4 тыс. человек.

В итоге центр в деревне Сахарово останется единственным, а остановка у станции метро «Прокшино» станет центром притяжения мигрантов теперь уже со всей многомиллионной Москвы.