Мигранты назвали журналистам стоимость "путевки" в Белоруссию

Michael Kappeler/www.globallookpress.com

У беженцев нет средств, чтобы вернуться домой

"Путевка" для выходцев из Ближнего Востока в Белоруссию обходится примерно в четыре-пять тысяч долларов. Об этом рассказал один из беженцев, которому довелось пообщаться с корреспондентами на белорусско-польской границе.

Несколькими днями ранее Государственный пограничный комитет Белоруссии заявил, что многочисленные потоки беженцев из ближневосточного региона и Африки устремились к указанной границе. Позднее ведомство уточнило, что ситуация остается сильно напряженной. Перед заграждениями Польши остановились сотни мигрантов, среди которых было немало женщин и детьми.

Некоторые мигранты пообщались с российскими журналистами. Оказалось, что среди беженцев есть выходцы из Северного Ирака и Курдистана. Люди отказываются называть свои имена, однако некоторые заявили, что находились в белорусской столице больше месяца.

Один мужчина сообщил, что сначала ему пришлось выехать из Багдада в Дамаск для вылета. Стоимость "путевки" составила примерно 4,5 тысячи долларов. В целом мигрантский лагерь регулярно пополняется – кто-то в Белорусии уже с начала осени, кто-то прибыл лишь несколько дней назад.

"На то, чтобы вернуться, денег у нас нет", – рассказал один из мигрантов.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил ситуацию на границе Белорусии и Польши. Пресс-секретарь президента России указал, что ситуация говорит о близости гуманитарной катастрофы, наблюдается рост напряженности. Однако, отметили в администрации президента, пока что никаких рисков для Российской Федерации нет. Все обвинения в адрес Москвы по поводу происходящего на границе ЕС и Белоруссии неприемлемы.