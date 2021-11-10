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Мигранты назвали журналистам стоимость "путевки" в Белоруссию

10 ноября 2021, 16:25  •  381 • Политика
Michael Kappeler/www.globallookpress.com
У беженцев нет средств, чтобы вернуться домой
"Путевка" для выходцев из Ближнего Востока в Белоруссию обходится примерно в четыре-пять тысяч долларов. Об этом рассказал один из беженцев, которому довелось пообщаться с корреспондентами на белорусско-польской границе.
Несколькими днями ранее Государственный пограничный комитет Белоруссии заявил, что многочисленные потоки беженцев из ближневосточного региона и Африки устремились к указанной границе. Позднее ведомство уточнило, что ситуация остается сильно напряженной. Перед заграждениями Польши остановились сотни мигрантов, среди которых было немало женщин и детьми.
Некоторые мигранты пообщались с российскими журналистами. Оказалось, что среди беженцев есть выходцы из Северного Ирака и Курдистана. Люди отказываются называть свои имена, однако некоторые заявили, что находились в белорусской столице больше месяца.
Один мужчина сообщил, что сначала ему пришлось выехать из Багдада в Дамаск для вылета. Стоимость "путевки" составила примерно 4,5 тысячи долларов. В целом мигрантский лагерь регулярно пополняется – кто-то в Белорусии уже с начала осени, кто-то прибыл лишь несколько дней назад.
"На то, чтобы вернуться, денег у нас нет", – рассказал один из мигрантов. 
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков оценил ситуацию на границе Белорусии и Польши. Пресс-секретарь президента России указал, что ситуация говорит о близости гуманитарной катастрофы, наблюдается рост напряженности. Однако, отметили в администрации президента, пока что никаких рисков для Российской Федерации нет. Все обвинения в адрес Москвы по поводу происходящего на границе ЕС и Белоруссии неприемлемы.

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