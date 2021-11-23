Мигранты нашли лазейку на границе для проникновения из Белоруссии в Польшу

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Беженцы пытаются преодолеть реку Буг на понтонах

На границе Польши с Белоруссией новая "горячая точка" – теперь мигранты сместились в Любельское воеводство и пытаются проникнуть на территорию ЕС на понтонах через пограничную реку Буг. Об этом заявил сегодня замминистра национальной обороны Республики Войчех Скуркевич в интервью Radio Zet.

"Именно там мы отмечаем очень опасные случаи. Мигранты собираются у берега Буга, предпринимаются попытки пересечь границу на понтонах. Это тревожная ситуация", – отметил представитель ведомства.

По его словам, попыток переправиться через Буг только за прошедшие за сутки было зафиксировано "от десятка до нескольких десятков".

Пан Скуркевич добавил, что еще несколько дней назад основная масса беженцев пыталась пробраться в Польшу через границу Подляского воеводства. И вот тактика мигрантов сменилась. Они стали группироваться на белорусской границе с Любельским воеводством, где большая часть госрубежа проходит по реке Буг, подчеркнул поляк.

Ранее глава МИД Польши Збигнев Рау сообщил о желании Варшавы обсуждать миграционный кризис не с Минском, а почему-то с Москвой. Дипломат указал, что польская сторона может пойти на переговоры с действующими властями Белоруссии лишь для обсуждения вопросов технического характера.

В свою очередь, президент Литвы Гитанас Науседа опроверг утверждения Минска о достигнутых с Берлином договоренностях, согласно которым ЕС принимает 2 тысячи мигрантов, а 5 тысяч нелегалов, которые уже не хотят попасть в Европу, Белоруссия возвращает на родину. По словам литовца, он лично на эту тему переговорил с и.о. канцлера ФРГ Ангелой Меркель и та его убедила, что ни о чем подобном она якобы не договорилась с президентом Александром Лукашенко, когда дважды на прошлой неделе с ним беседовала по телефону.

