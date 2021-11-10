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Мигранты на границе с Польшей раскрыли свой план: "Мы собираемся в Германию"
10 ноября 2021, 03:00 • 33 • Политика
Иностранец на белорусско-польской границе откровенно рассказал о планах беженцев. "Мы собираемся в Германию. У нас ни воды, ни еды, ни места для сна", - заявил он на ломаном английском.
Один из мигрантов, находящихся в палаточном лагере на границе между Польшей и Белоруссией, рассказал о планах беженцев. По его словам, никто из находящихся в лагере людей не собирается оставаться в Польше, все они хотят попасть в Германию.
Сейчас на белорусско-польской границе собрались сотни, если не тысячи беженцев с Ближнего Востока. Большинство из них - курды, сбежавшие от войны в Ираке и Сирии. Однако полиция и военные Польши встали непроходимой стеной и не позволяют им попасть в ЕС.
- сказал один из беженцев на ломаном английском на видео, опубликованном в Telegram-канале "Sputnik Беларусь".
Комментарии к ролику разнятся. Одни обвиняют в кризисе с мигрантами США, которые развязали войны на Ближнем Востоке, и требуют, чтобы американцы забрали всех беженцев к себе. Другие не понимают, почему Польша так жестоко обходится с людьми. Третьи призывают принять уже этих несчастных мигрантов.
- цитирует один из комментариев Nation News.
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