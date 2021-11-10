Мигранты могут заставить Меркель нарушить обещание. ЕС продаст свои ценности?

Мигранты, бегущие в Европу, могут заставить и.о. канцлера Германии Ангелу Меркель нарушить некогда данное европейцам обещание. ЕС готов продать свои ценности ради выхода из кризиса?

Немецкий политолог Александр Рар заявил, что Евросоюз попал в очень неприятную ситуацию. С одной стороны, он должен защищать права человека, о которых Брюссель неустанно говорит всё время, что существует европейское объединение. С другой, европейские страны физически не могут принять больше мигрантов. Это грозит им социальным взрывом и коллапсом государственной системы.

Сложнее всего пришлось Меркель, которая некогда пообещала, что при неё в Европе больше не будет никаких стен. А сегодня Польша на полном серьёзе обсуждает возможность возведения стены на своей границе.

Если на границе Польши построят стену, то Евросоюз продаст свои либеральные ценности. Меркель говорила в 2015 году, что при ней в Европе не будет новой стены. Поляки сейчас строят стену,

- пояснил Рар "Народным новостям".

Политолог также упрекнул европейских политиков за их инфантильность. Даже оказавшись на грани нового миграционного кризиса, они отказываются вести диалог с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, которого вся Европа решила бойкотировать после его победы на прошлых президентских выборах.

Вместо этого Меркель звонит президенту России Владимиру Путину и просит его повлиять на своего союзника. Иными словами, европейцы хотят, чтобы Кремль, на который они тоже оказывают беспрецедентное давление вот уже 8 лет, решил все их проблемы.

Ранее сообщалось, что толпа беженцев из стран Ближнего Востока и Южной Азии двинулась в сторону Польши через Белоруссию. В связи с этим власти Польши распорядились привести войска в боевую готовность. В тот же день поступили сообщения о стрельбе на белорусско-польской границе. Несмотря на это, порядка 2000 мигрантов всё же смогли прорваться в Польшу.