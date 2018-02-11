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Мигранты из Украины оказались двигателями экономики Польши - СМИ

11 февраля 2018, 11:39  •  133 • Политика
Польское издание составило рейтинг самых влиятельных людей экономики страны.
Трудовые мигранты из Украины заняли второе место в рейтинге 50 самых влиятельных людей польской экономики, составленным Gazeta Prawna.
Лидером топа стал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Издание отметило, что количество мигрантов за последние годы значительно выросло. С 2014 года миграция из Украины в Польшу увеличилась на 350 процентов.
По данным газеты, украинские мигранты положительно влияют на польскую экономику. Они платят взносы, что улучшает систему социального страхования. Кроме того, мигранты из Незалежной помогают смягчить демографические проблемы Польши, в которой наблюдается старение общества из-за низкой рождаемости.
Издание посетовало, что власти Польши до сих пор не выработали миграционную политику, которая способствовала бы укоренению украинцев в стране.

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