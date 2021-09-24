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Мигранты из Ирака прорвались в Польшу: один скончался

24 сентября 2021, 16:35  •  175 • Политика
Фото: Attila Husejnow/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Граждане республики упрекают власти за жестокое обращение с беженцами
Польские правоохранители задержали на территории республики группу нелегалов из Ирака. Сообщается, что их обнаружили на удалении 500 м от границы с Белоруссией. Один иракец скончался.
Как говорится в официальном аккаунте польского погранведомства в "Твиттере", они пытались спасти мигранта из Ирака, вызвали скорую, но он умер – "предположительно, от сердечного приступа". Еще одного мигранту потребовалась помощь медиков, поскольку ему поставили диагноз "коронавирус".
Польские подписчики скептически восприняли сообщение погранслужбы. У них вызывает удивление, как группа нелегалов смогла "просочиться" через укрепленную границу с усиленными отрядами патруля.
Кроме того, многие задаются вопросом, что могло спровоцировать сердечный приступ у человека – если он, действительно, умер от этого, а не от переохлаждения, например. По некоторым данным, польские правоохранители получили разрешение на жестокое обращение с беженцами, и теперь они спускают на них собак, стреляют по ногам, бьют – то есть идут на любые меры лишь бы те оставались на территории Белоруссии.
"Это не лучше режима Лукашенко", – комментируют пользователи.
Tymczasem o takie zachowania jesteście oskarżani: https://t.co/2GohwbCIr1
— Klara Maria (@klarasoltan) September 24, 2021
На днях вблизи границы Польши и Белоруссии были найдены трупы людей: на польской стороне обнаружили тела мужчин арабской внешности, на белорусской – погибшую беженку из Ирака – по словам ее мужа, их силой выдворили из Польши. При этом депутата Сейма, который ранее пытался передать мигрантам гуманитарную помощь и лекарства, пограничники не пропустили.
В сентябре президент США Александр Лукашенко объявил о намерении разорвать соглашение с Евросоюзом по мигрантам.

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