Мигранты из Ирака прорвались в Польшу: один скончался

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Граждане республики упрекают власти за жестокое обращение с беженцами

Польские правоохранители задержали на территории республики группу нелегалов из Ирака. Сообщается, что их обнаружили на удалении 500 м от границы с Белоруссией. Один иракец скончался.

Как говорится в официальном аккаунте польского погранведомства в "Твиттере", они пытались спасти мигранта из Ирака, вызвали скорую, но он умер – "предположительно, от сердечного приступа". Еще одного мигранту потребовалась помощь медиков, поскольку ему поставили диагноз "коронавирус".

Польские подписчики скептически восприняли сообщение погранслужбы. У них вызывает удивление, как группа нелегалов смогла "просочиться" через укрепленную границу с усиленными отрядами патруля.

Кроме того, многие задаются вопросом, что могло спровоцировать сердечный приступ у человека – если он, действительно, умер от этого, а не от переохлаждения, например. По некоторым данным, польские правоохранители получили разрешение на жестокое обращение с беженцами, и теперь они спускают на них собак, стреляют по ногам, бьют – то есть идут на любые меры лишь бы те оставались на территории Белоруссии.

"Это не лучше режима Лукашенко", – комментируют пользователи.

Tymczasem o takie zachowania jesteście oskarżani: https://t.co/2GohwbCIr1 — Klara Maria (@klarasoltan) September 24, 2021

На днях вблизи границы Польши и Белоруссии были найдены трупы людей: на польской стороне обнаружили тела мужчин арабской внешности, на белорусской – погибшую беженку из Ирака – по словам ее мужа, их силой выдворили из Польши. При этом депутата Сейма, который ранее пытался передать мигрантам гуманитарную помощь и лекарства, пограничники не пропустили.

В сентябре президент США Александр Лукашенко объявил о намерении разорвать соглашение с Евросоюзом по мигрантам.