Мигранты должны знать русский язык и быть частью общества: Путинская концепция готовится к реализации

В Кремле разъяснили, что условиями предоставления паспорта гражданина России предлагается сделать знание русского языка и отсутствие социальных конфликтов во время жизни в нашей стране. Журналист кремлёвского пула Дмитрий Смирнов, проанализировав поручения, отметил, что начинается текст с критики существовавшей ранее системы.

"Существующие миграционные правила недостаточно ясны и унифицированы", - отмечено в тексте.

Так, невысоким остаётся уровень применения информационных технологий при решении задач государственного контроля или, например, самой работы по предоставлению госсуслуг.

Из-за того, что система работает сложно, приезжающие в Россию мигранты пытаются обойти её правила. В результате появляется нелегальная трудовая миграция, люди попросту уходят "в тень". Или же пользуются известными инструментами скрытой временной трудовой миграции.

Наконец, в поручении указано, что не полностью устранены ситуации, когда люди, способные органично вписаться в российскую систему позитивных социальных связей, не могут воспользоваться инструментами упрощённого получения гражданства.

В документе зафиксированы три вида порядка получения гражданства нашей страны - общий, упрощённый и особый. Общий и особый порядки возможны только при знании русского языка и отсутствии уже упомянутых выше конфликтных ситуаций.

Мигрантов в России много. Очень много...

И легальных, получивших разрешение на работу здесь, и нелегальных - тех, что работают подпольно, без всяких документов. Каждый двенадцатый житель страны (8% нынешнего населения), по данным государственных структур, - это приезжий. Царьград неоднократно писал о подобной проблеме. Причём, ещё раз оговоримся, речь здесь идёт об официальной статистике, без учёта теневого сегмента, а он составляет ещё примерно два миллиона человек по подсчётам МВД, а по оценкам экспертов - в четыре раза больше. И численность их продолжает расти.

Что это означает?

Очень просто: огромная армия людей на российском рынке труда, которая зарабатывает здесь деньги, отправляет их за пределы России. Согласно результатам исследования компании "ФинЭкспертиза", за последние десять лет иностранцы вывели из нашей страны (причём лишь через платёжные системы!) 141,4 млрд долларов.

Понятно, конечно, что отправляют деньги не только из России, но и переводят их сюда, однако в значительно меньших объёмах: в обратную сторону поступило 1,26 трлн рублей. Следовательно, нехитрый арифметический подсчёт выдаёт совершенно потрясающие цифры: свыше 100 миллиардов долларов "ушли" за границу.

Суть очевидна: у нас люди живут и работают, а деньги высылают своим семьям и родственникам, которые находятся на родине.

Чаще всего в прошлом году отправляли переводы в Узбекистан (почти треть от общего числа), Киргизию, Таджикистан, Китай, Армению, Азербайджан, Казахстан, Турцию и на Украину. И здесь ещё не учитываются весьма значительные суммы, которые вывозятся в буквальном смысле в борсетках и чулках наличными: мигранты не любят, уточняет со ссылкой на авторов исследования Лента.ру, пользоваться банками и редко открывают в них счета, а прочие электронные каналы требуют определённого уровня компьютерной грамотности, которого у них нет.

Иначе говоря, в действительности отток денег из России за счёт мигрантов гораздо больше.

Путин мягко, но чётко указал на требования русских к гостям

В декабре 2019 года в блоке вопросов о демографическом кризисе на большой пресс-конференции президент России Владимир Путин говорил и о решении проблем в этой сфере за счёт притока жителей из бывших советских республик. Большое количество таких приезжающих из южных республик, отметил задавший вопрос журналист, вызывает недовольство большинства жителей страны. Возможно, есть другие инструменты решения проблемы? Например, за счёт ослабления требований для получения гражданства страны русскими людьми из других стран мира.

"Думаю, у нас ещё много что можно сделать - это что касается миграционных потоков. А решение демографической проблемы в мире имеет только два подхода - это увеличение рождаемости - естественный прирост населения - и миграция. В Канаде, например, целое министерство занимается миграцией. Но они не всех подряд принимают, а людей определённого возраста, здоровья, уровня образования. По большому счёту, нам нужно подходить именно так к миграционному притоку.

Конечно, проще адаптироваться к российским условиям людям, которые уважают русскую культуру, знают её, владеют русским языком. Поэтому это и легче для тех же белорусов, украинцев, молдаван. И местное население воспринимает это более спокойно.

У нас три миллиона украинцев сейчас живёт, и ещё примерно столько же приехало после трагических событий в Донбассе".

Сложнее адаптироваться людям из Средней Азии, продолжил президент. Что мы должны сделать? Адаптировать системы образования, открывать филиалы вузов, заниматься в школах. Тогда и люди будут чувствовать себя комфортно, и местное население будет воспринимать приезжих более спокойно, считает Путин.