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Мигранты - пустить нельзя оставить? Политолог не стал отнекиваться: Россия не справляется

26 августа 2021, 22:20  •  111 • Политика
Проблема мигрантов в России укладывается в одну фразу: "Пустить нельзя оставить". Весь вопрос в том, где ставить запятую. Политолог, директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников не стал отнекиваться. По его мнению, Россия явно не справляется.
В соцсетях происходят бурные дебаты по поводу мигрантов, особенно в последнее время. В частности, советник министра обороны России Сергея Шойгу Андрей Ильницкий в своём неофициальном блоге в Twitter сказал правду о мигрантах. И эта правда вряд ли придётся по душе тому же вице-премьеру правительства Марату Хуснуллину, который активно лоббирует использование труда мигрантов в России.
Дмитрий Солонников в беседе с Царьградом отметил, что количество трудовых ресурсов в России сокращается, и страна не в состоянии закрыть все вакансии, где требуются рабочие руки. Это объективная реальность, которая вряд ли изменится в ближайшие несколько лет.
"В настоящий момент Россия не в состоянии выживать без трудовых мигрантов. Дальше вопрос к правоохранительным органам и к системе организации труда, к службе занятости: где платят белую зарплату? чёрную? как официально оформляют мигрантов? как их оформляют неофициально? как реагируют на правонарушения? Всё это должно быть в рамках закона. Если кто-то недорабатывает в рамках закона, должны быть жёсткие наказания. Вопрос рынка труда - достаточно сложный для нашей страны", - не стал отнекиваться политолог.
России выгодно, чтобы приезжали высококвалифицированные специалисты из других стран. Например, доктора наук, уважаемые люди научного сообщества. Важно, чтобы они приезжали в наши научные центры, а не в дальнее зарубежье. Но в целом Россия заинтересована в любой рабочей силе.
"Мы не против, пускай приезжают, пускай работают. Мы против того, чтобы они устраивали какие-то массовые драки, чтобы они стреляли в торговых центрах, пугали людей", - подчеркнул Солонников.
Россия не справляется, и это видно по тому, что в основном мигранты приезжают нелегально. Важно сделать рынок труда белым.
"Чтобы люди приезжали сюда уже со знанием русского языка, русской культуры, чтобы соответствующие центры образования были в тех государствах, из которых трудовые мигранты приезжают в Россию. Они должны приезжать, чётко зная, где они работают. И должна быть чёткая ответственность работодателя за то, что человек зарегистрирован и легально здесь, со всеми положенными отчислениями, трудится в нашей стране. Проблема в том, что рынок в основном криминализирован, поэтому есть трудности и найти этих мигрантов, и контроля за ними. Криминализацию этого рынка нужно ликвидировать, а не сам приезд трудовых мигрантов", - считает собеседник Царьграда.
Пустить нельзя оставить… Где ставить запятую? Увы, этот вопрос за несколько минут не решается, добавил Дмитрий Солонников.

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