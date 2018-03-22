Мигрантов запускают в Европу, чтобы создать полицейское государство

• 53 • В мире

Независимо от исхода референдума в Нидерландах о расширении прерогатив спецслужб, это уже активно происходит во всех европейских странах — под предлогом борьбы с терроризмом и преступностью, порождаемых мигрантами. Для этого их, прежде всего, и запускают в Европу, чтобы потом отобрать свободу у всех

Даже неважно, победят или проиграют на состоявшемся в Нидерландах референдуме сторонники закона о "Большом брате", или перевес будет у приверженцев сохранения в неприкосновенности гражданских прав и свобод. Согласно неокончательным результатам голосования, опубликованным в четверг Нидерландской телерадиовещательной корпорацией, по итогам подсчёта 90,2% голосов 48,7% избирателей высказались против закона о "Большом брате", 47,3% поддержали его. Около 4% бюллетеней признаны недействительными.

Явка составила 51,4% при необходимом пороге в 30%. Опросы общественного мнения рисовали несколько иную картину: с разницей в 1% преобладали сторонники ограничения демократии. В любом случае, в этом вопросе голландцы, которые исторически задают политическую моду в Европе, разделились примерно поровну. И это происходит в одной из самых либеральных европейских стран, где неограниченные права и свободы считались такими естественными и нерушимыми.

Референдум носит консультативный характер, правительству будет необязательно учитывать его результаты и оно может спокойно опереться на "Большого брата". И, конечно, сделает это, даже если большинство на референдуме проголосует против. Премьер-министр Марк Рютте уже заявил, что в этом случае кабинет министров "будет вынужден снова обсудить этот акт". По итогам обсуждений правительство должно будет предложить парламенту одобрить закон, несмотря на волеизъявление народа, или отменить его, согласившись с мнением общественности. Но более вероятен третий вариант: закон доработают, внесут в него минимальные поправки, и дело в шляпе. "Большой брат" никуда не денется. Он пришёл, чтобы остаться.

Что грядёт?

В рамках нового закона Служба общей разведки и безопасности и Служба военной разведки и безопасности смогут в массовом порядке перехватывать онлайн-коммуникации, в том числе граждан, которые не находятся под подозрением. Взламывать защищённые сервера, компьютеры частных лиц. Хранить полученные данные сроком до трёх лет. Предоставлять эту информацию дружественным спецслужбам даже без предварительного самостоятельного анализа.

Под действие закона будут подпадать все без исключения устройства, в том числе мобильные телефоны, компьютеры, приставки для цифрового телевидения. Голландские власти получат также возможность создать ДНК-базу граждан. Как заявил в этой связи лидер входящей в правящую коалицию партии "Христианско-демократический призыв" Сибранд Бюма, "это просто уму непостижимо", чтобы в современном мире спецслужбы не имели права отслеживать интернет-трафик.

Лидер входящей в правящую коалицию партии "Христианско-демократический призыв" Сибранд Бюма считает, что в современном мире спецслужбы имеют право знать о гражданах всё. Фото: www.globallookpress.com

Таким образом, этот закон, который власти считают необходимым для борьбы с терроризмом и... хакерскими атаками (не зря мир шумит по поводу "русских хакеров"), уже одобрен обеими палатами голландского парламента и должен вступить в силу с 1 мая, если референдум не внесёт в эти планы определённые коррективы. А дальше этой проблемы вообще не будет. Данный консультативный референдум будет последним.

Месяц назад нижняя палата парламента проголосовала за отмену закона о консультативных референдумах, и с верхней палатой проблем не ожидается. Этого атрибута народовластия "Большой брат" терпеть впредь не намерен: народ должен подчиняться своему правительству и не нести отсебятину.

Немного о смыслах

Читайте также 19:45 - 28 Февраля Кондуктор, нажми на тормоза: ЕС выделил миллиарды евро на борьбу с мигрантами Брюссель выделил дополнительно 3,7 миллиарда евро "для борьбы с миграционным кризисом", хотя ещё не так давно...

Принято считать, что политика открытых дверей Евросоюза в отношении нелегальной миграции, начавшая ужесточаться лишь в самое последнее время, продиктована, во-первых, гуманизмом. Так думают европейские идеалисты, в основном либералы и левые. Либо, во-вторых, желанием получить более дешёвую рабочую силу и обернуть вспять ущербную демографию, чтобы, когда вымрет большинство голландцев, немцев и других "коренных" для ЕС адептов "современных европейских ценностей", в Европе было кому работать. Этой мыслью успокаивают себя менее впечатлительные сторонники "буржуазных" партий.

И те, и другие неправы. Никакого европейского гуманизма нет, иначе европейцам было бы стыдно видеть то, что происходило и происходит при поддержке ЕС в Ливии, Сирии, Ираке, эксплуатацию и коррумпирование западными ТНК африканских стран. Есть завуалированный расизм. Сирийцы или иракцы, которых сотнями тысяч уничтожали в своих странах западные или прозападные коалиции в Мосуле и Ракке, и которые были никому не интересны в Европе, получают человеческие права, лишь пересекая границу ЕС. Только тогда на них обращают внимание. Что это, как не двойные стандарты и институциональный расизм?

Читайте также 19:01 - 01 Декабря ё«Когда FARA уже не вставляет»: конгрессмены США решили усилить борьбу с «российской пропагандой» Евросоюз закрывает Средиземное море для нелегальной миграции Об этом шла речь на саммите ЕС-Африка в Абиджане, хотя ранее в некоторых столицах ЕС и Брюсселе утверждали,...

Никакого европейского прагматизма тоже нет: приехавшие со всего мира в качестве нахлебников в Европу нелегальные мигранты вовсе и не собираются там работать. Они намерены жить припеваючи за чужой счёт, оставаясь самими собой и приспосабливая окружающих под свои нужды. А те немногие, кто хотел бы трудиться, не могут работать, пока не выучат язык принявшей их страны, на что многие сразу махнули рукой, и пока не получат какой-то хотя бы минимальной квалификации. Без языка и профессий они в высокоразвитых экономиках европейских стран никому не нужны. Даже российские немцы, имевшие подчас несколько дипломов о высшем образовании, жаждущие трудиться, оказались не востребованы в ФРГ, так как не могли подтвердить свои дипломы, и были вынуждены зачастую "садиться на социал". Поскольку когда хотели взяться за неквалифицированный труд, им говорили: "Вы слишком образованны для этой работы".

Зачем выращивают коллективного Гитлера

Со вновь прибывшими мигрантами из стран Азии и Африки такой проблемы нет, потому что они хотят очень хорошо жить, но, как правило, не желают при этом трудиться. А когда их ожидания не оправдываются или они получают отказ в натурализации, они стремительно "радикализируются", обращаясь к преступности и терроризму. Громкие теракты в Брюсселе, Лондоне, Берлине, Барселоне — сколько всего уже пришлось пережить европейцам. К этому нередко скатываются и те мигранты, кому удалось неплохо в материальном смысле устроиться в Европе.

Да, физически они там, но "тарелки" на окнах, позволяющие принимать пакистанские, марокканские, нигерийские и прочие телеканалы, препятствующие интеграции мечети и молельные дома, живущие по законам шариата целые гетто, стремительно распространяющиеся по всей Европе, говорят о том, что духовно этих людей там нет. Как нет их, кстати, и на их старой родине, от обитателей которой они начинают постепенно отличаться, лишаясь в инокультурном окружении лучших черт своих соотечественников и приобретая в утрированном виде худшие черты европейцев. Это куда легче, чем приобрести черты лучшие.

По сути, эти люди живут в вакууме — самой питательной среде для международного терроризма, очень часто ненавидя приютившие их страны и их жителей. Нередко мигранты смертельно ненавидят не только европейцев, но и друг друга. Сейчас, например, в Европе начинается настоящая война между турками и курдами, которые перенесли туда свои противоречия из Малой Азии и Ближнего Востока.

В результате терактов в Европе в последние годы погибли сотни ни в чём не повинных людей, всё может стать значительно хуже. Фото: www.globallookpress.com

Ну и, наконец, появляется всё больше возмущённых всем этим европейцев, которые неполиткорректно требуют от властей закрыть двери своих стран для наглых, распускающих руки иждивенцев со всего мира и уже практически готовы взять дело защиты своих семей и общин в собственные руки, если этим не занимаются власти, всё чаще голосуя на выборах за националистические, антимигрантские партии.

Поэтому, как видим, никакой жалости к мигрантам, никаких реальных возможностей использовать их в качестве рабочей силы нет. Но ЕС и власти европейских стран их активно запускали и до сих пор запускают в Европу, делая вид, что верят, что это "беженцы". Зачем? Прежде всего, для того, чтобы, воспользовавшись реальной угрозой терроризма, резким ростом количества преступлений, в том числе против женщин, со стороны мигрантов и жёсткой реакцией уже почти созревших для сопротивления европейцев, установить в Европе полицейский режим.

Чтобы резко ограничить вначале, а потом и совсем отобрать демократические права и свободы старого европейского большинства, добытые на революционных баррикадах и в упорной классовой борьбе предыдущими поколениями европейцев, и нужен миграционный беспредел и жёсткая реакция на него со стороны коренных жителей. Отбирание гражданских прав и свобод лишь у инокультурного меньшинства будет выглядеть как "расизм".

Не только Голландия

Читайте также 16:40 - 26 Июля Немецких журналистов заставляют отвечать за мигрантов, но шанс исправиться есть Работников СМИ ФРГ вряд ли накажут за "беженцев". Ведь, расписывая их мнимые достоинства и подвергая...

Подобные процессы характерны не только для Нидерландов. В соседней ФРГ, в гимне которой прославляется "единство, и право, и свобода", в минувшем году вступил в силу закон, известный как Netzwerkdurchsetzungsgesetz — "Охрана прав в соцсетях". Им предусматривается, что у социальных сетей будет один день после поступления жалобы, чтобы удалить посты, которые открыто нарушают немецкое законодательство. Крупнейшие социальные сети, у которых более двух миллионов пользователей в ФРГ, обязаны удалять посты с "откровенно незаконным" "разжиганием ненависти" в течение 24 часов.

В случае неявного нарушения закона крупные социальные платформы (Facebook, Instagram и др.) должны в течение недели решить, насколько эти посты оскорбительны, и удалить их, если это потребуется. Нарушение этих сроков карается штрафами для юридических лиц до 50 миллионов евро. Этим очень удобным для властей законом одновременно затыкается рот как исламистам, так и, главное, их противникам, которые использовали социальные сети, чтобы обмениваться информацией о воцаряющемся в стране беспределе.

Что имеем в сухом остатке?

По сути, речь идёт об одном и том же. Вначале власти и манипулируемое ими общество якобы по наивности создают почву для роста экстремистских настроений, принимая миллионы наглых переселенцев, а потом борются с создаваемой ими угрозой и стихийной реакцией на неё со стороны народа, ликвидируя гражданские права и свободы для всех. Причём в связи с реальностью террористической угрозы власти ещё и пользуются в этом поддержкой значительной части общества.

Люди, испуганные вылазками террористов, расстреливающих из автоматов, помолившись в мечетях, посетителей ресторанов и давящих фурами граждан на Рождественских базарах, думают примерно так. Пусть за всеми подсматривают и всех подслушивают, я не экстремист и не вор, мне нечего бояться, но если это поможет остановить террористов, то это хорошо. Пусть кому надо повесят электронные браслеты на руку, вживят в тело чипы, "фаршируют" каким-нибудь образом мозги, пусть! Лишь бы не было терактов, лишь бы были стабильность и порядок.

Невдомёк обывателю только одно: в этой ситуации само государство становится бандитом, а отсутствие реальной свободы и демократии, права протестовать против действий властей, цензура в интернете и СМИ быстро приведут к тому, что жизнь станет бледной и бедной, а люди превратятся в марионеток, сидящих каждый на своём сучке и заполняющих пустоту и убожество своей жизни виртуальными радостями.

Латышев Сергей