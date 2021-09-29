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Мигрантов решили не выдворять из России: источники заявили о моратории
29 сентября 2021, 12:05 • 99 • Политика
Мораторий на депортацию мигрантов из России снова могут продлить. Источники заявили о моратории.
Глава Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев в беседе с "Коммерсантом" сообщил, что мораторий на депортацию нелегальных мигрантов из России снова могут продлить. Действие моратория заканчивается 30 сентября.
В условиях пандемии коронавируса было принято решение: мигранты могут оставаться в России, не возобновляя документы о временном пребывании. Подобный мораторий впервые ввели в апреле 2020 года, а затем продлевали в июне 2021 года. Перед июньским продлением у миграционных центров выстраивались огромные очереди, люди не успевали оформить документы. Тогда и решили продлить меру. Теперь - повторение истории. Снова подходит срок, и снова толпы мигрантов в последний день оформляют бумаги. А журналисты со ссылкой на источники снова говорят о вероятности пролонгации.
Помимо Фадеева вероятность продления срока депортации в беседе с журналистами подтвердили ещё несколько источников. В то же время из новостных лент не пропадают сообщения о преступлениях, в которых подозреваются мигранты. А накануне в МВД России сообщили, что на мигрантское сообщество в России приходится более 77 процентов всех правонарушений в стране.
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