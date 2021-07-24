|
Мигрантов по осени считают: "Рабсилу" погонят в Россию по упрощённой схеме
24 июля 2021, 22:10 • 71 • Политика
Вице-премьер России Марат Хуснуллин, отвечая на вопрос о завозе мигрантов в нашу страну на стройку, сообщил, что процедуру упростят в ближайший месяц. То есть закрыть вопрос должны до осени.
Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин уже сообщал о том, что вопрос с въездом мигрантов на стройки России успеют решить ещё летом. Об этом вице-премьер говорил в беседе с РИА Новости.
И вот, похоже, худшие ожидания у тех, кто выступает против засилья мигрантов в нашей стране и за то, чтобы работу предоставлять в первую очередь гражданам России, сбудутся совсем скоро. Хуснуллин во время прямого эфира в Instagram, отвечая на вопрос, когда первый чартер с трудовыми мигрантами отправится на стройку Восточного полигона, назвал срок в месяц.
"Думаю, что в ближайший месяц всё-таки упростим процедуру завоза рабочих на стройки", - заявил чиновник.
Таким образом, вопрос с мигрантами закрыть хотят уже до осени. А потом будем считать их по стройкам России - кто где работает легально, а где тайком?
Подпишитесь на нас
71
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
20 июля 2021, 06:20
|
18 июля 2021, 04:50
|
18 июля 2021, 03:00
|
23 июля 2021, 03:05
|
18 июля 2021, 16:45
|
20 июля 2021, 02:40
|
24 июля 2021, 03:50