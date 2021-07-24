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Мигрантов по осени считают: "Рабсилу" погонят в Россию по упрощённой схеме

24 июля 2021, 22:10  •  71 • Политика
Вице-премьер России Марат Хуснуллин, отвечая на вопрос о завозе мигрантов в нашу страну на стройку, сообщил, что процедуру упростят в ближайший месяц. То есть закрыть вопрос должны до осени.
Ранее вице-премьер России Марат Хуснуллин уже сообщал о том, что вопрос с въездом мигрантов на стройки России успеют решить ещё летом. Об этом вице-премьер говорил в беседе с РИА Новости.
И вот, похоже, худшие ожидания у тех, кто выступает против засилья мигрантов в нашей стране и за то, чтобы работу предоставлять в первую очередь гражданам России, сбудутся совсем скоро. Хуснуллин во время прямого эфира в Instagram, отвечая на вопрос, когда первый чартер с трудовыми мигрантами отправится на стройку Восточного полигона, назвал срок в месяц.
"Думаю, что в ближайший месяц всё-таки упростим процедуру завоза рабочих на стройки", - заявил чиновник.
Таким образом, вопрос с мигрантами закрыть хотят уже до осени. А потом будем считать их по стройкам России - кто где работает легально, а где тайком?

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