Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украинский полковник вышел из себя из-за армии России: "Болтовня о "ру...
Американские зрители о репортаже CNN про русское "вторжение": "Пл...
За русский Крым ответишь: Украинский министр дошёл до прямых угроз президенту
Терпение лопнуло? В Луганске указали ОБСЕ на дверь после очередного "незаме...
Главная / Политика

Мигрантов на границе с Белоруссией всё-таки примут в ЕС? Еврокомиссия предложила упростить процедуру

01 декабря 2021, 20:00  •  163 • Политика
Еврокомиссия предложила ввести упрощённую процедуру рассмотрения заявок на убежище от мигрантов, находящихся на границе с Белоруссией.
В Европейской комиссии предложили разрешить Польше, Литве и Латвии облегчить для мигрантов процедуру получения убежища. Речь о беженцах, которые скопились на границе этих стран с Белоруссией.
Сейчас пограничники Польши, Литвы и Латвии жестоко пресекают все попытки мигрантов прорваться в Евросоюз. Против людей применяют колючую проволоку, водомёты с химикатами и другие спецсредства. При этом на Западе усиленно делают вид, что не замечают все эти зверства. И вот наконец, когда зима уже на пороге, в ЕС задумались о судьбе застрявших на границе людей.
Заинтересованные государства - члены ЕС смогут применять упрощённую процедуру, включая возвращение лиц, чьи заявки на получение международной защиты были отклонены,
- говорится в предложении Еврокомиссии, которое опубликовано в среду, 1 декабря.
Чтобы документ вступил в действие, должны пройти консультации в Европарламенте, а также получить большинство голосов в поддержку со стороны стран - членов союза. Если предложение будет принято, оно вступит в действие на следующий день после публикации в официальном журнале ЕС.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



163
Источник
Похожие новости
01 декабря 2021, 06:35
За русский Крым ответишь: Украинский министр дошёл до прямых угроз президенту
01 декабря 2021, 08:20
Грозное предупреждение Путина Западу прозвучало на весь мир: "Можем это сделать уже сейчас"
01 декабря 2021, 02:30
Путин повысил ставки в игре с Западом: Попов о фразе президента России об Украине и Донбассе
01 декабря 2021, 12:25
Госпереворот на Украине обернулся военной операцией
01 декабря 2021, 00:45
Представитель России ответил на возмущение США: "Мы в этом не видим проблемы"
01 декабря 2021, 04:50
Сенатор Пушков дал жесткий сигнал Западу после слов Путина об угрозе из Украины: "Делайте выводы"
Новости партнеров
 
Выбор дня
01 декабря 2021, 06:35
За русский Крым ответишь: Украинский министр дошёл до прямых угроз президенту
01 декабря 2021, 08:20
Грозное предупреждение Путина Западу прозвучало на весь мир: "Можем это сделать ...
01 декабря 2021, 02:30
Путин повысил ставки в игре с Западом: Попов о фразе президента России об Украине и Д...
01 декабря 2021, 12:25
Госпереворот на Украине обернулся военной операцией
01 декабря 2021, 00:45
Представитель России ответил на возмущение США: "Мы в этом не видим проблемы&quo...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 ноября 2021, 09:05
После нового контракта с Москвой Вучич заговорил о проблемах у россиян
27 ноября 2021, 13:20
Болгарской пословицы хватило, чтобы описать политику Украины и терпение русского медведя
30 ноября 2021, 17:10
Терпение лопнуло? В Луганске указали ОБСЕ на дверь после очередного "незамеченного" обстрела
27 ноября 2021, 22:40
Посол Антонов: США выгоняют 27 русских дипломатов вместе с семьями
26 ноября 2021, 14:35
Не сдадите Украину, будет война: Путин поставил Байдену ультиматум - The Guardian
28 ноября 2021, 16:10
Польша согласилась на условие Лукашенко по мигрантам
25 ноября 2021, 08:15
Пронько: "Чиновники и депутаты пытаются замять разразившийся скандал"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.