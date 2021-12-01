Мигрантов на границе с Белоруссией всё-таки примут в ЕС? Еврокомиссия предложила упростить процедуру

Еврокомиссия предложила ввести упрощённую процедуру рассмотрения заявок на убежище от мигрантов, находящихся на границе с Белоруссией.

В Европейской комиссии предложили разрешить Польше, Литве и Латвии облегчить для мигрантов процедуру получения убежища. Речь о беженцах, которые скопились на границе этих стран с Белоруссией.

Сейчас пограничники Польши, Литвы и Латвии жестоко пресекают все попытки мигрантов прорваться в Евросоюз. Против людей применяют колючую проволоку, водомёты с химикатами и другие спецсредства. При этом на Западе усиленно делают вид, что не замечают все эти зверства. И вот наконец, когда зима уже на пороге, в ЕС задумались о судьбе застрявших на границе людей.

Заинтересованные государства - члены ЕС смогут применять упрощённую процедуру, включая возвращение лиц, чьи заявки на получение международной защиты были отклонены,

- говорится в предложении Еврокомиссии, которое опубликовано в среду, 1 декабря.

Чтобы документ вступил в действие, должны пройти консультации в Европарламенте, а также получить большинство голосов в поддержку со стороны стран - членов союза. Если предложение будет принято, оно вступит в действие на следующий день после публикации в официальном журнале ЕС.