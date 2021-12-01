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Мигрантов на границе с Белоруссией всё-таки примут в ЕС? Еврокомиссия предложила упростить процедуру
01 декабря 2021, 20:00 • 163 • Политика
Еврокомиссия предложила ввести упрощённую процедуру рассмотрения заявок на убежище от мигрантов, находящихся на границе с Белоруссией.
В Европейской комиссии предложили разрешить Польше, Литве и Латвии облегчить для мигрантов процедуру получения убежища. Речь о беженцах, которые скопились на границе этих стран с Белоруссией.
Сейчас пограничники Польши, Литвы и Латвии жестоко пресекают все попытки мигрантов прорваться в Евросоюз. Против людей применяют колючую проволоку, водомёты с химикатами и другие спецсредства. При этом на Западе усиленно делают вид, что не замечают все эти зверства. И вот наконец, когда зима уже на пороге, в ЕС задумались о судьбе застрявших на границе людей.
- говорится в предложении Еврокомиссии, которое опубликовано в среду, 1 декабря.
Чтобы документ вступил в действие, должны пройти консультации в Европарламенте, а также получить большинство голосов в поддержку со стороны стран - членов союза. Если предложение будет принято, оно вступит в действие на следующий день после публикации в официальном журнале ЕС.
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