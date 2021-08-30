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Мигрантам начнут выдавать СНИЛС сразу по приезде в Россию

30 августа 2021, 23:30  •  82 • Политика
Мигрантам дадут возможность подавать заявку на СНИЛС с родины, а получать документ сразу по приезде в Россию. В секретариате вице-премьера Татьяны Голиковой объяснили цель такого решения.
С 1 января 2022 года планируется упростить процедуру получения СНИЛС мигрантами, приезжающими в Россию. Детали обсуждались на заседании Российской трёхсторонней комиссии по вопросам социально-трудовых отношений при правительстве.
В сообщении, распространённом секретариатом Татьяны Голиковой, говорится о разработанном в рамках реализации Концепции государственной миграционной политики России на 2019-2025 годы документе. Если он будет принят, то с 2022 года будет оптимизирована процедура трудоустройства мигрантов в России.
Минцифры разработало программное обеспечение, которое облегчит некоторые миграционные процедуры, необходимые для начала работы. Гастарбайтер сможет их пройти ещё до фактического въезда в Россию. Иностранцам и лицам без гражданства необходимо будет зарегистрироваться во ФГИС ЕСИА (Единой системе идентификации и аутентификации).
В Пенсионный фонд России заявка на открытие индивидуального лицевого счёта будет отправлена автоматически, когда мигрант пересечёт границу. Сразу после этого у него появится возможность получить СНИЛС. По мнению авторов документа, это позволит сократить нелегальное трудоустройство, говорится на сайте правительства России.
Ранее мигрантов в Нижнекамске "заперли" дома, объявив комендантский час. Народ не согласен. Люди предложили быть ещё жёстче и предельно ясно выразили свою мысль.

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