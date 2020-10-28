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Мигрантам хотят упростить въезд в Россию. Депутат указала на угрозу безопасности

28 октября 2020, 15:20  •  118 • Политика
МВД предложило внести поправки в закон о мигрантах, фактически упрощающие въезд иностранцев в Россию. В том числе разрешающие работу без патентов даже на стройках. Депутат Светлана Бессараб указала, что такое масштабное упрощение может создать угрозу безопасности.
На днях, напомним, МВД опубликовало проект федерального закона с поправками, касающимися правил пребывания иностранных граждан в России, в том числе допускающими работу мигрантов без патентов. Но только на международных мероприятиях, которые проводятся в нашей стране.
Однако речь идёт не только, например, о тренерах и спортсменах, но также и о строителях. То есть возводить объекты к международным форумам в России хотят разрешить без патентов.
Определять же, кому и на какие объекты выдавать разрешения, как предполагается, будет кабмин.
С одной стороны, похожая схема, как отмечают СМИ, уже ранее применялась в нашей стране. Например, когда по всей России массово готовились к Олимпиаде-2014 или к чемпионату мира по футболу в 2018 году.
Но в каждом случае была необходимость разработки отдельного закона. И именно у правительства, как правило, и было право введения "упрощёнки" для иностранных рабочих. Поправки, которые предлагает сейчас МВД, как предполагается, дадут возможность создать единый подход к легализации мигрантов, которые работают на международных мероприятиях, при этом не влезая постоянно в федеральное законодательство.
Однако член Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб к такой инициативе относится, по её признанию, с настороженностью. В интервью, данном "Парламентской газете", депутат не исключила, что подобное масштабное упрощение может создать угрозу безопасности. В том числе она считает необходимым не отдавать на откуп только кабмину решение подобных вопросов, а всё же оставить полное прохождение требуемого документа через Госдуму.
"Одно дело, когда речь идёт об иностранных спортивных командах и тренерах, об иностранном жюри на том или ином конкурсе. Здесь никаких вопросов нет, нужно сделать их пребывание в России во время международного события комфортным. И другое, когда речь идёт о строительстве тех или иных объектов под крупное событие", - уточнила депутат.

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