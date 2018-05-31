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Мигрантам из Таджикистана упростят условия для работы в России

31 мая 2018, 13:39  •  139 • В России

В четверг, 31 мая, Дмитрия Медведева принимали в Душанбе. Визит в Таджикистан - первый официальный визит Медведева после его переназначения премьером. Вначале глава российского правительства встретился с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, а затем провел переговоры со своим коллегой Кохиром Расулзода.

В основном переговоры были посвящены экономическому сотрудничеству двух стран. За первый квартал этого года товарооборот между Россией и Таджикистаном вырос на 20 процентов и составил 207 миллионов долларов. Но, как заметили премьеры, этого недостаточно.

Медведев и Расулзода также обсудили проблемы, связанные с работой в России таджикских мигрантов.

- Мы наметили дальнейшие действия по рассмотрению вопросов, связанных с увеличением срока регистрации граждан Таджикистана в России, упрощением требований и сроков для получения патента на осуществление трудовой деятельности, - сообщил Расулзода.

По его словам, также обсуждались вопросы правового статуса членов семей трудовых мигрантов и студентов из Таджикистана, обучающихся в российских вузах.

Россия поможет Таджикистану и в сфере образования. Как рассказал Дмитрий Медведев, с 1 сентября в Таджикистане начнут работать 50 российских учителей по разным предметам.

По итогам переговоров делегации двух стран подписали соглашения по антимонопольной политике, образованию и геодезии.

В пятницу в Душанбе Дмитрий Медведев примет участие в заседании Совета глав правительств СНГ.

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