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"МиГ" готовит истребитель для космических войн

17 августа 2018, 20:24  •  101 • В России

"Начались опытно-конструкторские работы по созданию истребителя-перехватчика нового поколения ПАК ДП (перспективный авиационный комплекс дальнего перехвата), который заменит МиГ-31," - заявил журналистам в пятницу гендиректор Российской самолетостроительной корпорации "МиГ" Илья Тарасенко.

Новый МиГ-41 должен будет заменить истребитель-перехватчик МиГ-31, который был принят на вооружение в 1981 году. Его жизненный цикл, по словам Тарасенко "идет к завершению в ближайшие 10 лет".

Истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой `Кинжал` на Красной площади во время военного парада, посвященного 73-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

"Надеюсь, в ближайшее время мы уже выйдем на НИОКРовские работы. При условии появления заказа от Министерства обороны мы начнем полноценную разработку и поставку в середине 2020-х годов этого самолета ", - Илья Тарасенко отметил, что пока истребитель-новинка разрабатывается конструкторами в инициативном порядке под эгидой Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).

По словам главы корпорации "МиГ", новый истребитель-перехватчик может стать совершенно новым в технологическом плане самолетом, который будет выполнять задачи в космосе.

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