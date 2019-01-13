Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Лукашенко пригрозил расторгнуть союз с Россией (Роман Романов)
"Власти подло скрывают": Гаспарян отправил либеральный ″шлягер″ на гас...
«У вас пороги нечищены»: советовавшая врачам города Струнино помыть полы чиновни...
Google переименовал Российскую Федерацию в Мордор для украинцев
Главная / Политика

МиГ-41: Истребитель гиперзвуковых ракет и спутников

13 января 2019, 12:09  •  124 • Политика
Русские разработчики авиатехники возобновили разговоры о скором появлении нового истребителя, способного бороться с гиперзвуковыми ракетами и космическими спутниками
Автор:
Покровский Александр
Понятие «гиперзвук», казалось бы, чисто физическое, приобрело в последнее время дополнительное значение. На сленге военных и военных конструкторов так для простоты стали обозначать имеющиеся, разрабатываемые и перспективные виды оружия, способные развивать скорость выше 5 скоростей звука. Это нижняя граница скорости, выбранная специалистами для формального отличия летательных аппаратов, которые могут превысить этот барьер, от тех, которые передвигаются медленнее.
МиГ-41 – зачем это?
Достаточно регулярно в прессу запускаются намёки, будто уже в скором времени разработчики будут готовы представить новейший истребитель МиГ-41. При том, что, похоже, намеренно затемняется вопрос о том, что именно и как именно собираются представлять эту машину – в виде набора восторженных определений, в виде концепта, в виде модели на выставке или вовсе для испытаний (звучали и такие речи), - никаких более или менее похожих на реальность характеристик самолёта не приводится.
Лишь одно говорилось с определённостью: аппарат будет готов сбивать «стратегические бомбардировщики, баллистические ракеты и спутники». Иногда добавлялось, что и гиперзвуковые ракеты – тоже. И что скорость истребителя составит не менее 4 звуковых – или 4 числа Маха, как говорят специалисты.
Так что внешним, не посвящённым в секреты наблюдателям оставалось только пожать плечами: по сути, ничего реального не известно, но по опыту можно заключить, что вброс такой информации сделан неспроста. Похоже на явный отзвук обострения в конкурентной борьбе между конструкторами, вызванный, как нередко случается, каким-то высказыванием военных. Которое, в свою очередь, рождается тяжёлой проблемой выбора из-за неизбывной нехватки средств на разработку всего, чего военным хотелось бы…
Однако зафиксированы высказывания авторитетных людей – на уровне, например, вице-президента по инновациям Объединённой самолётостроительной корпорации Сергея Короткова. Он же - председатель совета директоров АО «Российская самолётостроительная корпорация «МиГ». Так вот, он обозначил, что МиГ-41 будет машиной нового поколения, призванной заменить тяжёлый истребитель-перехватчик МиГ-31.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

124
Источник
Похожие новости
12 января 2019, 23:09
Россия в Африке: Интересы и противоречия
13 января 2019, 05:39
Россия в десятке самых умных стран мира благодаря школьному образованию
13 января 2019, 12:09
Угрожающего ″Северному потоку - 2″ американского посла ″политически изолировали″ в Берлине - СМИ
Загрузка...
12 января 2019, 23:09
Генпрокуратуру завалили жалобами на Дмитрия Быкова из-за "Гитлера-освободителя"
12 января 2019, 13:24
Всемирный банк может возглавить старшая дочь Трампа
12 января 2019, 16:39
Сотни человек принимают участие в акции "желтых жилетов" в Париже - видео
Загрузка...
Новости партнеров
 

 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
09 января 2019, 20:24
"Это очень серьезно": ПАСЕ рекомендовала России представить в своей делегации шесть полов
08 января 2019, 05:24
Генпрокурора Украины заметили вместе с "кондовым нацистом" Женей Карасем
07 января 2019, 09:54
"Кто там собрался пугать Россию?": Коротченко отреагировал на прибытие в Черное море боевого корабля НАТО
07 января 2019, 03:24
"США: Да, мы уничтожили 200 русских". Или как в Дании писали о войне в Сирии
09 января 2019, 20:24
"Разорванный" на куски Т-72М1 нигерийской армии оставили на поле боя - видео
10 января 2019, 02:54
Сотрясение мозга: В Сети нашли объяснение призыву Фарион бить русскоязычных украинцев обувью по лицу
08 января 2019, 08:39
"Ядерная загадка Москвы" вызывает "неслабую одышку" на Западе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.