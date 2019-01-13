МиГ-41: Истребитель гиперзвуковых ракет и спутников

Автор:

Покровский Александр

Понятие «гиперзвук», казалось бы, чисто физическое, приобрело в последнее время дополнительное значение. На сленге военных и военных конструкторов так для простоты стали обозначать имеющиеся, разрабатываемые и перспективные виды оружия, способные развивать скорость выше 5 скоростей звука. Это нижняя граница скорости, выбранная специалистами для формального отличия летательных аппаратов, которые могут превысить этот барьер, от тех, которые передвигаются медленнее.

МиГ-41 – зачем это?

Достаточно регулярно в прессу запускаются намёки, будто уже в скором времени разработчики будут готовы представить новейший истребитель МиГ-41. При том, что, похоже, намеренно затемняется вопрос о том, что именно и как именно собираются представлять эту машину – в виде набора восторженных определений, в виде концепта, в виде модели на выставке или вовсе для испытаний (звучали и такие речи), - никаких более или менее похожих на реальность характеристик самолёта не приводится.

Лишь одно говорилось с определённостью: аппарат будет готов сбивать «стратегические бомбардировщики, баллистические ракеты и спутники». Иногда добавлялось, что и гиперзвуковые ракеты – тоже. И что скорость истребителя составит не менее 4 звуковых – или 4 числа Маха, как говорят специалисты.

Так что внешним, не посвящённым в секреты наблюдателям оставалось только пожать плечами: по сути, ничего реального не известно, но по опыту можно заключить, что вброс такой информации сделан неспроста. Похоже на явный отзвук обострения в конкурентной борьбе между конструкторами, вызванный, как нередко случается, каким-то высказыванием военных. Которое, в свою очередь, рождается тяжёлой проблемой выбора из-за неизбывной нехватки средств на разработку всего, чего военным хотелось бы…

Однако зафиксированы высказывания авторитетных людей – на уровне, например, вице-президента по инновациям Объединённой самолётостроительной корпорации Сергея Короткова. Он же - председатель совета директоров АО «Российская самолётостроительная корпорация «МиГ». Так вот, он обозначил, что МиГ-41 будет машиной нового поколения, призванной заменить тяжёлый истребитель-перехватчик МиГ-31.