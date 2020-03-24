МиГ-35 против F-21 и Rafale: Индия в процессе выбора самолета для ВВС • 50 • Аналитика

Индия продолжает выбирать новые самолеты для своих военно-воздушных сил. В числе стран, претендующих на роль поставщиков воздушных машин, и Россия.



Как мы знаем, история с российско-индийским контрактом на приобретение Индией самолетов Су-57 закончилась выходом Индии из кооперации. Нью-Дели от российских самолетов отказался, а индийские офицеры подвергли ПАК ФА жесткой критике. Но та неприятная история не означает прекращение военно-технического сотрудничества России и Индии, которое складывалось десятилетиями и находится на очень высоком уровне.







Как стало известно, еще в 2019 году Россия получила от Министерства обороны Индии запрос на информацию о модернизированном истребителей МиГ-35. Именно этот самолет должен представить нашу страну на конкурсе легких истребителей. Если сторонам удастся договориться, то Россия может получить от Индии заказ на строительство более 100 самолетов.



Главными преимуществами модернизированной версии МиГ-35 являются система защиты G-Force и система автоматической посадки. Без них российский самолет смотрелся бы не убедительно рядом с такими участниками конкурса как самолеты Dasault Rafale и Lockheed Martin F-21.



Напомним, что модернизация МиГ-35 была осуществлена в январе – феврале 2020 года. Установка системы защиты G-Force и автоматической системы посадки была произведена с целью повышения привлекательности российского реактивного самолета для тех покупателей, которые уже ознакомились с западными самолетами, обладающими этими ключевыми характеристиками.



Система защиты МиГ-35 G-Force способствует уменьшению отвлечения внимания пилотов, отслеживающих G-force с помощью индикатора на приборной панели. Еще более важная характеристика модернизированного самолета - автоматическая цифровая система посадки.





Как сообщают в Объединенной авиастроительной корпорации, эта система запатентована инженерами российской корпорации «МиГ». Ее установка влечет за собой облегчение посадки самолетов, в том числе в сложных погодных условиях, так как пилот может оперативно использовать глиссаду в автоматическом режиме и продолжать снижение до появления видимости. Новой системой будут оснащены самолеты российского производства МиГ-29М/М2 и МиГ-35.



Однако у МиГ-35 будут довольно серьезные конкуренты. Во-первых, это F-21 американской компании Lockheed Martin. Как известно, у Lockheed Martin – очень сильные позиции в Индии и очень влиятельное лобби в руководстве этой страны. Но и без этих факторов стоит отметить, что у самолётов F-16 есть автоматическая система посадки, управляемой бортовым компьютером.



Компьютер использует разработанные в компании Lockheed Martin алгоритмы управления положением самолета, глиссадой, воздушной скоростью, скоростью снижения. Также самолеты F-16 оснащены системой, обеспечивающей беспрепятственный обзор пилоту, а для более легкого и точного управления движением самолета вместо обычного рычага, установленного по центру, используется контроллер боковой рукояти.



Еще один конкурент МиГ-35 в Индии – французский многоцелевой истребитель Dassault Rafale. Он также обладает схожими характеристиками. Так, бортовой компьютер Rafale запрограммирован на противодействие дезориентации пилота. На самолете установлен прибор, позволяющий пилоту оценивать положение самолета и дающий сигнал тревоги при обнаружении необычного положения.



Сиденье пилота наклонено назад под углом 29 °, что позволяет улучшить устойчивость к перегрузкам и маневрирование самолета. Наконец, пилот Rafale одевает специальный интеллектуальный летный костюм, автоматически контролирующийся летательным аппаратом и реагирующий на возможные перегрузки.



Кстати, в 2018 году Индия уже отдала предпочтение французским самолетам Rafale перед российскими Су-30МКИ. Тогда командование индийских ВВС привлекли более высокие дальность полета, способность к длительному барражированию и возможность большего количества боевых вылетов французского истребителя.



Стоит отметить, что в силу сложных взаимоотношений с соседним Пакистаном, Индия очень щепетильно относится к вооружению своей армии и, в первую очередь, военно-воздушных сил. Так, индийские военные считают, что для противостояния каждому пакистанскому самолету F-16 потребовалось бы 2 Су-30МКИ, а в случае с Rafale потребуется лишь один самолет. Но тогда речь шла о Су-30МКИ, а сегодня – о МиГ-35, поэтому у России есть вполне неплохие шансы заключить с Индией очередной контракт.



Индия продолжает выбирать новые самолеты для своих военно-воздушных сил. В числе стран, претендующих на роль поставщиков воздушных машин, и Россия.Как мы знаем, история с российско-индийским контрактом на приобретение Индией самолетов Су-57 закончилась выходом Индии из кооперации. Нью-Дели от российских самолетов отказался, а индийские офицеры подвергли ПАК ФА жесткой критике. Но та неприятная история не означает прекращение военно-технического сотрудничества России и Индии, которое складывалось десятилетиями и находится на очень высоком уровне.Как стало известно, еще в 2019 году Россия получила от Министерства обороны Индии запрос на информацию о модернизированном истребителей МиГ-35. Именно этот самолет должен представить нашу страну на конкурсе легких истребителей. Если сторонам удастся договориться, то Россия может получить от Индии заказ на строительство более 100 самолетов.Главными преимуществами модернизированной версии МиГ-35 являются система защиты G-Force и система автоматической посадки. Без них российский самолет смотрелся бы не убедительно рядом с такими участниками конкурса как самолеты Dasault Rafale и Lockheed Martin F-21.Напомним, что модернизация МиГ-35 была осуществлена в январе – феврале 2020 года. Установка системы защиты G-Force и автоматической системы посадки была произведена с целью повышения привлекательности российского реактивного самолета для тех покупателей, которые уже ознакомились с западными самолетами, обладающими этими ключевыми характеристиками.Система защиты МиГ-35 G-Force способствует уменьшению отвлечения внимания пилотов, отслеживающих G-force с помощью индикатора на приборной панели. Еще более важная характеристика модернизированного самолета - автоматическая цифровая система посадки.Как сообщают в Объединенной авиастроительной корпорации, эта система запатентована инженерами российской корпорации «МиГ». Ее установка влечет за собой облегчение посадки самолетов, в том числе в сложных погодных условиях, так как пилот может оперативно использовать глиссаду в автоматическом режиме и продолжать снижение до появления видимости. Новой системой будут оснащены самолеты российского производства МиГ-29М/М2 и МиГ-35.Однако у МиГ-35 будут довольно серьезные конкуренты. Во-первых, это F-21 американской компании Lockheed Martin. Как известно, у Lockheed Martin – очень сильные позиции в Индии и очень влиятельное лобби в руководстве этой страны. Но и без этих факторов стоит отметить, что у самолётов F-16 есть автоматическая система посадки, управляемой бортовым компьютером.Компьютер использует разработанные в компании Lockheed Martin алгоритмы управления положением самолета, глиссадой, воздушной скоростью, скоростью снижения. Также самолеты F-16 оснащены системой, обеспечивающей беспрепятственный обзор пилоту, а для более легкого и точного управления движением самолета вместо обычного рычага, установленного по центру, используется контроллер боковой рукояти.Еще один конкурент МиГ-35 в Индии – французский многоцелевой истребитель Dassault Rafale. Он также обладает схожими характеристиками. Так, бортовой компьютер Rafale запрограммирован на противодействие дезориентации пилота. На самолете установлен прибор, позволяющий пилоту оценивать положение самолета и дающий сигнал тревоги при обнаружении необычного положения.Сиденье пилота наклонено назад под углом 29 °, что позволяет улучшить устойчивость к перегрузкам и маневрирование самолета. Наконец, пилот Rafale одевает специальный интеллектуальный летный костюм, автоматически контролирующийся летательным аппаратом и реагирующий на возможные перегрузки.Кстати, в 2018 году Индия уже отдала предпочтение французским самолетам Rafale перед российскими Су-30МКИ. Тогда командование индийских ВВС привлекли более высокие дальность полета, способность к длительному барражированию и возможность большего количества боевых вылетов французского истребителя.Стоит отметить, что в силу сложных взаимоотношений с соседним Пакистаном, Индия очень щепетильно относится к вооружению своей армии и, в первую очередь, военно-воздушных сил. Так, индийские военные считают, что для противостояния каждому пакистанскому самолету F-16 потребовалось бы 2 Су-30МКИ, а в случае с Rafale потребуется лишь один самолет. Но тогда речь шла о Су-30МКИ, а сегодня – о МиГ-35, поэтому у России есть вполне неплохие шансы заключить с Индией очередной контракт. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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