Оставить джихадистов без систем ПВО сирийским лётчикам удалось благодаря установленным на самолёты белорусским средствам радиоэлектронного подавления "Талисман". Удары были нанесены по позициям боевиков в провинциях Алеппо, Идлиб и Хама.

Несмотря на присутствие турецких систем противовоздушной обороны вблизи города Идлиба, сирийские ВВС нанесли эти авиаудары практически без сопротивления, – сообщает информагентство Al-Masdar.

Отметим, что Турция уже неоднократно обвинялась в сотрудничестве с боевиками в Сирии. Как сообщают СМИ, некоторые террористические группировки в Идлибе (единственная сирийская провинция, которая до сих пор не контролируется правительственными войсками) тесно связаны с турецкой разведкой. У боевиков, нападающих на позиции сирийской армии, регулярно обнаруживаются турецкие броневики и беспилотники, а в начале года более 30 турецких военных были убиты во время атаки джихадистов. Представители турецких ВС находились среди боевиков и попали под авиаудар.