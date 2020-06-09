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МиГ-29 заглушили турецкие радары боевиков в Сирии

09 июня 2020, 12:00  •  86 • Политика
Истребители российского производства МиГ-29, стоящие на вооружении ВВС Сирии, смогли заглушить турецкие радары боевиков и нанести удары по позициям террористов возле турецкой границы.
Оставить джихадистов без систем ПВО сирийским лётчикам удалось благодаря установленным на самолёты белорусским средствам радиоэлектронного подавления "Талисман". Удары были нанесены по позициям боевиков в провинциях Алеппо, Идлиб и Хама.
Несмотря на присутствие турецких систем противовоздушной обороны вблизи города Идлиба, сирийские ВВС нанесли эти авиаудары практически без сопротивления, – сообщает информагентство Al-Masdar.
Отметим, что Турция уже неоднократно обвинялась в сотрудничестве с боевиками в Сирии. Как сообщают СМИ, некоторые террористические группировки в Идлибе (единственная сирийская провинция, которая до сих пор не контролируется правительственными войсками) тесно связаны с турецкой разведкой. У боевиков, нападающих на позиции сирийской армии, регулярно обнаруживаются турецкие броневики и беспилотники, а в начале года более 30 турецких военных были убиты во время атаки джихадистов. Представители турецких ВС находились среди боевиков и попали под авиаудар.

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