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МиГ-21 нанесли удар в Ливии: Источники сообщают об уничтожении турецкого Boeing 747

14 декабря 2019, 20:09  •  119 • Политика
Истребители МиГ-21 нанесли удар по аэропорту Мисраты. По неподтверждённым данным, уничтожен турецкий Boeing 747, сообщают источники.
Источники сообщают, что истребители МиГ-21 нанесли удар по аэропорту города Мисрата, который расположен на северо-западе Ливии. По неподтверждённым сведениям, в результате атаки уничтожен турецкий Boeing 747.
На опубликованных фото с места событий видно яркое зарево, полыхающее на фоне пальм. Также видны какие-то здания, но из-за ночной тьмы очень трудно что-то разобрать.
Напомним, что Мисрата является третьим по величине городом Ливии, после Бенгази и столицы страны Триполи. Последнюю в настоящий момент штурмуют войска главы Ливийской национальной армии маршала Халифа Хафтара. Город обороняют силы так называемого Правительства национального согласия, которое установлено при непосредственной поддержке ЕС и ООН.
Фото: скриншот Telegram-канал "Галлифреийские технологии"

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