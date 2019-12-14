МиГ-21 нанесли удар в Ливии: Источники сообщают об уничтожении турецкого Boeing 747

Источники сообщают, что истребители МиГ-21 нанесли удар по аэропорту города Мисрата, который расположен на северо-западе Ливии. По неподтверждённым сведениям, в результате атаки уничтожен турецкий Boeing 747.

На опубликованных фото с места событий видно яркое зарево, полыхающее на фоне пальм. Также видны какие-то здания, но из-за ночной тьмы очень трудно что-то разобрать.

Напомним, что Мисрата является третьим по величине городом Ливии, после Бенгази и столицы страны Триполи. Последнюю в настоящий момент штурмуют войска главы Ливийской национальной армии маршала Халифа Хафтара. Город обороняют силы так называемого Правительства национального согласия, которое установлено при непосредственной поддержке ЕС и ООН.

Фото: скриншот Telegram-канал "Галлифреийские технологии"