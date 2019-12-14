|
МиГ-21 нанесли удар в Ливии: Источники сообщают об уничтожении турецкого Boeing 747
14 декабря 2019, 20:09 • 119 • Политика
Истребители МиГ-21 нанесли удар по аэропорту Мисраты. По неподтверждённым данным, уничтожен турецкий Boeing 747, сообщают источники.
Источники сообщают, что истребители МиГ-21 нанесли удар по аэропорту города Мисрата, который расположен на северо-западе Ливии. По неподтверждённым сведениям, в результате атаки уничтожен турецкий Boeing 747.
На опубликованных фото с места событий видно яркое зарево, полыхающее на фоне пальм. Также видны какие-то здания, но из-за ночной тьмы очень трудно что-то разобрать.
Напомним, что Мисрата является третьим по величине городом Ливии, после Бенгази и столицы страны Триполи. Последнюю в настоящий момент штурмуют войска главы Ливийской национальной армии маршала Халифа Хафтара. Город обороняют силы так называемого Правительства национального согласия, которое установлено при непосредственной поддержке ЕС и ООН.
Фото: скриншот Telegram-канал "Галлифреийские технологии"
Подпишитесь на нас
Загрузка...
119
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
12 декабря 2019, 04:39
|
13 декабря 2019, 11:24
|
11 декабря 2019, 10:54
|
13 декабря 2019, 14:39
|
08 декабря 2019, 14:39
|
09 декабря 2019, 03:40
|
10 декабря 2019, 03:54