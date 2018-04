Мифологические чудовища в проектах Пентагона

Американские военные воплощают антиутопию Джорджа Оруэлла

16 апреля Министерство внутренней безопасности США распространило официальное заявление о том, что некие «кибер-акторы», якобы спонсируемые Россией, пытаются атаковать элементы критической инфраструктуры США. Заявление ориентировано на создание нового мема: уже в первом абзаце послания трижды повторяется выражение Russian state-sponsored cyber actors, а далее фигурируют Russian cyber actors. Готовятся декорации сцены для постановки нового (после провокации с сирийским «химическим оружием» и отравления в Великобритании) спектакля, который обещает быть покруче расследования обстоятельств взлома серверов Демократической партии США во время президентской кампании 2016 года.

Секретарь министерства внутренней безопасности, этническая норвежка Кирстьен Нильсен пообещала не оставить «российские атаки» без ответа. Во время брифинга она также намекнула, что Россия, мол, будет проводить кибератаки на США во время промежуточных выборов в Конгресс.

Между тем, пока мы слышим заявления о «российских кибератаках» и необходимости принимать против них меры, Белый дом покидает координатор по кибербезопасности Роб Джойс. Джойс пробыл в Белом доме чуть более года и занимался вопросами компьютерных вирусов WannaCry и NotPetya (согласно заявлениям властей США, к WannaCry причастна Северная Корея, а к NotPetya – Россия).

Интересно и другое. В мартовском пресс-релизе министерства внутренней безопасности говорится, что «министерство использовало модель Cyber Kill Chain компании Lockheed-Martin обсуждения и анализа вредоносной кибер-активности». Термин Cyber Kill Chain изобрели американские военные. Вопрос состоит в том, почему министерство, функции которого ограничены внутренней безопасностью, использует программы Пентагона вроде Kill Chain? Не рассматривается же вероятность войны властей США с собственным населением? Впрочем, недавний скандал с компанией Google подтверждает такое предположение.

В начале апреля 2018 г. более трёх тысяч сотрудников компании Google подписали письмо, где говорилось о том, что они не хотят участвовать в проектах по созданию искусственного интеллекта, реализуемых Министерством обороны США. Как стало известно, Google был вовлечен в многомиллионный проект Пентагона по созданию облачной инфраструктуры Joint Enterprise Defense Infrastructure (JEDI). Хотя в марте 2018 года американские чиновники пришли к выводу, что только Amazon Web Services может выполнить условия контракта, Google не собирается сдаваться в борьбе за контракт Пентагона. А один из создателей Google Эрик Шмидт является одновременно председателем Совета по оборонным инновациям, связанным с министерством обороны. Кстати, упомянутая Amazon Web Services уже выполняет контракт с ЦРУ на 600 млн. с 2014 г.

С апреля 2017 г. Минобороны США использует специальные компьютерные алгоритмы для распознавания различных объектов с помощью дронов. Силы специальных операций США начали использовать небольшие БПЛА ScanEagle для сбора информации. А с лета 2018 г. планируется начать использовать для этих целей и более крупные БПЛА, такие как Predator и Reaper. Проект носит название «Знаток» (Maven). Целью проекта является скорейшая интеграция больших данных и машинного обучения в структурах Пентагона – в первую очередь для нужд военной разведки и других подразделений, занимающихся сбором и анализом информации. «Знаток» интегрирован с системой «Минотавр», которая уже используется в ВМС США и Корпусе морской пехоты. Согласно планам отдела по осведомленности боевого пространства ВМС США (Battlespace Awareness Division), «маленькие чёрные ящики», установленные на многочисленных платформах и соединённые с датчиками, будут работать в качестве «мыслящих инструментов» в процессе сбора данных.

Показательна тяга Пентагона к чудовищам древнегреческой мифологии. Помимо «Минотавра» есть ещё проект, связанный с системами слежения и обнаружения. Это система камер «Взгляд Горгоны» на беспилотниках Reaper. Система охватывает площадь более 50 квадратных километров: два сенсорных шара упаковывают изображения с 368 отдельных камер, которые затем «сшиваются» в цифровом виде. При этом сенсорная система «Взгляда Горгоны» может записывать как обычное изображение, так и инфракрасный спектр, что позволяет работать в круглосуточном режиме.

Программа Mind's Eye, которую ведет DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency – Управление перспективных исследовательских проектов Пентагона, отвечающее за разработку новых технологий в интересах вооружённых сил), направлена на создание «интеллектуальной камеры с визуальным интеллектом», способной изучать «общеприменимые и генерирующие представления о действии между объектами на сцене».

Есть программа машинного чтения, которая стремится заменить «экспертов и связанных с ними инженеров знаний неконтролируемыми или самоконтролируемыми системами обучения, которые могут «читать» обычный текст и вставлять его в базы знаний искусственного интеллекта».

Программа Narrative Networks направлена на понимание того, как нарративы влияют на человеческое познание и поведение для применения в международных отношениях и контекстах безопасности.

Есть программа под названием «Социальные медиа в стратегической коммуникации» (SMISC), создающая инструменты «противодействия дезинформации». С её помощью ведётся исследование «лингвистических сигналов, паттернов информации с низким уровнем и обнаружение настроений или мнений в информации, генерируемой и распространяемой через социальные сети [и толпы], чтобы «моделировать возникающие сообщества, анализировать нарративы и их участников».

Похожая программа «Модуль стратегического социального взаимодействия» посвящена методам обучения для придания навыков «базовой человеческой динамики» с целью «идентифицировать и кодифицировать составляющие элементы успешных навыков общения».

А в Разведывательном агентстве перспективных технологий IARPA имеется программа TRUST (Tools for Recognizing Useful Signs of Trtustworthiness – Инструменты для распознавания полезных признаков достоверности). Она анализирует субъективный процесс восприятия для «оценки того, кому можно доверять… в контексте, относящемся к разведывательному сообществу».