Миф о том, что Сталин планировал и развязал Вторую мировую войну • 40 • Война

Парад Победы. Советские солдаты с поверженными штандартами гитлеровских войск. 24 июня 1945 г.

«Крестовый поход» Запада против России. На Западе создан и активно пропагандируется миф о том, что Сталин запланировал и подготовил Вторую мировую войну. Что он развязал мировую войну с помощью Гитлера, чтобы затем создать ось Берлин – Москва – Токио и разделить мир на сферы влияния.



Истоки зла

На самом деле это стандартный метод западных пропагандистов и их отечественных подпевал. Назвать белое чёрным и наоборот. Очернить великого человека, навесить на него чужие преступления. Превратить русский коммунизм в источник зла, а преступления капиталистического мира обелить, выставить себя в роли рыцарей без страха и упрёка.







На самом деле хозяева Запада развязали мировую войну, чтобы утвердить мировое господство. При этом в самом империалистическом лагере шла жесткая грызня за роль гегемона. Британия подставляла Германию и Францию, чтобы получить господство в Европе. Гитлер вёл свою игру, при этом соглашаясь играть фигуры финансового капитала США и Британии. США вообще на самом деле тайно воевали против всех – с целью разрушения старого мира. Германии, Италии, Японии и СССР. При этом американцы хотели разрушить британскую и французскую колониальные империи, получить доступ к их ресурсам, рынкам, стать «старшим братом».



Однако эти грязные игры не желают раскрывать западному обывателю. Для обычных людей был создан миф о «благородных рыцарях» из США и Англии, упыре Гитлере и «кровавом тиране» Сталине, которые якобы и развязали мировую бойню, которая унесла жизни десятков миллионов людей по всей планете. Якобы Сталин поддержал приход к власти Гитлера и нацистов, мешая деятельности германских коммунистов и социал-демократов; «ковал фашистский меч в СССР» («Ковался ли в СССР германский меч?»); готовил мировую войну по заветам классиков марксизма-ленинизма о необходимости свершения мировой революции, чтобы глобальная война переросла в революцию. Сталин умышленно проводил ускоренную милитаризацию, хотя якобы никакой угрозы СССР в Европе и мире не было; загнал СССР в международную изоляцию и умышленно отверг сотрудничество с демократическими странами, чтобы вступить с Гитлером в тайный сговор и заключить соглашение о разделе сфер влияния в Европе. После этого Сталин вместе с Гитлером атаковал Польшу, «оккупировал» Западную Белоруссию и Западную Украину, Прибалтику и Бессарабию. Сталин напал на Финляндию и «оккупировал» часть финской территории («Миф об агрессии "преступного сталинского режима" против "мирной" Финляндии»; «Что побудило СССР начать войну с Финляндией»). Однако в итоге Гитлер «переиграл» Сталина и внезапно атаковал СССР, что стало первопричиной катастрофы начального периода войны.



Таким образом, на Западе (уже и в значительной части постсоветского пространства) в умах господствует миф о том, что Вторую мировую войну развязали Гитлер и Сталин, немецкие нацисты и русские коммунисты. Что Англия и США – это жертвы агрессии, как и большая часть стран Европы. Что англосаксы – это рыцари, воевавшие за свободу и независимость всего мира, за права человека и демократию.



Как Сталин пытался избежать участие в мировой войне

На самом деле Сталин был одним из немногих русских правителей, которые старались всеми силами не играть в чужие игры, избегать участия в чужих войнах, где русских используют как пушечное мясо, а затем погубят. Советский вождь до последнего маневрировал, осторожничал, старался остаться в стороне от мировой бойни, вызванной кризисом капитализма. Стремился превратить войну во внутреннее дело западного мира. Сталин хотел избежать участия в схватке двух империалистических лагерей, двух коалиций западных хищников. Россия в таком случае становилась мировым лидером без войны. Могла предложить человечеству справедливый порядок, без эксплуатации человека, без неорабовладельческих и колониальных отношений. Показать человечеству все преимущества социалистического строя, бескризисного развития, общества, где человек – это не раб-потребитель, а созидатель, творец.



Сталин старался сломать роковой для России порядок (при последних Романовых, кроме Александра Третьего, который не влезал в европейские дрязги), когда русские сражались не за свои, а за чужие – австрийские, германские, британские, французские или американские интересы. Сталин хорошо помнил уроки истории и изо всех сил старался избежать ситуации, когда русские становились пушечным мясом для европейцев. К примеру, когда при Александре Первом русские дрались с французами, не имея с ними никаких коренных противоречий, за интересы британцев, австрийцев и пруссаков. Когда при Николае Втором русских стравили с немцами, от сотрудничества с которыми Россия имела только выгоды и никаких неразрешимых вопросов просто не было. А все выгоды от ожесточённой схватки русских с германцами получили французы, британцы и американцы.



Всё это Сталин хорошо помнил. Он хотел избежать повторения ситуации образца 1914 года, развала России и её чудовищного ограбления. Красный император отлично осознавал слабости Советского Союза. После цивилизационной, государственной и национальной катастрофы 1917 года прошло очень мало времени. Общество оставалось неустойчивым, едва выздоровевшим. Ещё кровоточили старые раны. Едва закончилась война деревни и города. Можно было снова использовать национальный вопрос для развала России. Новое общество служения, созидания и знания только родилось. Только-только побороли безграмотность, начали культурную революцию, невиданными усилиями и темпами построили индустриальную державу, решили проблему снабжения продовольствием городов и армии. Едва создали новую армию индустриального типа. Однако всё ещё было «сырым», требовало множества доработок, шлифовки и совершенствования. Новая советская (русская) империя внешне выглядела как грозный новейший линкор, но на деле этот корабль требовал множества доработок. К примеру, советские вооруженные силы были на стадии модернизации и перевооружения, становления генералитета и офицерского корпуса.



СССР-России требовался мир, время, чтобы завершить преображение, создание цивилизации будущего. Сталин это отлично понимал. Он всеми силами старался остаться в стороне от мировой бойни. Сначала Москва была активным сторонником создания системы коллективной безопасности в Европе. Шла на уступки. Однако вскоре стало очевидно, что такую систему создать невозможно, так как западные демократии снова хотят повторить сценарий Первой мировой войны. Стравить Германию и Россию, немцев с русскими и получить все плоды победы.



Победы красного императора

Тогда Сталин изменил стратегию. И у него очень многое получилось. Самое главное, России удалось избежать войны на два фронта – одновременно с германским блоком на Западе и Японской империей на Востоке. Японцев ошеломили новой военной мощью индустриального СССР (Халхин-Гол), затем пактом о ненападении с Берлином. В итоге Токио решил начать стратегическое наступление сначала на южном направлении, атаковать США, Британию и другие западные державы, отнять их владения в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Сталинское правительство поставило в тупик англичан и французов, когда предложило полноценный военный союз против гитлеровской Германии. Когда Англия и Франция отказались, то Кремль заключил с Берлином договор о ненападении. Чтобы помнили. Мои родные женщины на войне



Сталин в преддверии Великой Отечественной войны укрепил наши западные рубежи, вернул в состав нашей державы наши исконные земли: Западную Белоруссию, Западную Малороссию, Бессарабию, Прибалтику, Карелию. Когда Красная Армия вела Финскую кампанию, Москве удалось вывернуться из очень опасной ситуации. Англия и Франция, несмотря на то, что они уже официально были в состоянии войны с гитлеровским Рейхом, готовились вступить в войну на стороне Финляндии. Готовили удары на флангах России: на Севере – в Скандинавии и Юге — на Кавказе. Для Третьего рейха это была бы великая удача. Гитлер получил бы возможность договориться с Западом о совместном «крестовом походе» против русских. Однако Красная Армия взломала «линию Маннергейма» раньше, чем «коллективный Запад» смог привести свои планы в действие.



Франции и Англии пришлось отказаться от войны с Россией. После этого Гитлер решил для себя проблему «второго фронта», взял исторический реванш над Францией и подмял под себя почти всю Западную Европу. Таким образом Сталин избежал ситуации, когда Россия стала бы первой жертвой Гитлера, а Франция и Англия могли либо занимать холодную, нейтральную позицию, либо также атаковать нас. Сначала империалистические хищники схватились друг с другом.



Почему Сталин не верил в нападение Рейха летом 1941 года

Почему Сталин не верил в то, что Гитлер атакует в 1941 году? У красного императора было несколько разумных оснований. Во-первых, Англии и США нужна была война Германии и России. Лондон предупреждал Москву о возможном нападении Гитлера. Однако даты были разными, проходило время и выяснялось, что это ошибка или злой умысел. Англосаксы хотели спровоцировать немцев и русских, стравить их между собой. Сталин же не хотел повторять ошибки 1914 года, которая привела к страшной русской катастрофе, падению и развалу империи, целого цивилизационного проекта, гибели многих миллионов людей. Катастрофа 1917 года едва не погубила русскую цивилизацию и русский народ.







При этом Западу нужно было, чтобы русские атаковали первыми. Тогда на Россию можно было повесить всех собак. Объявить поджигателями мировой войны. Поэтому сосредоточение германских ударных группировок на восточной границе Рейха казалось гигантской операцией по дезинформации либо мерами предосторожности Берлина, который опасался нападения русских. Отсюда такое внимание советского правительства к возможным провокациям на западном направлении. Советские вооруженные силы проявляли максимальную осторожность, чтобы не спровоцировать германцев, не дать повода к войне.



Во-вторых, было очевидно, что Гитлер – это великий государственный деятель и политик, очень умный и опасный. Он не мог совершить роковую ошибку и начать войну на два фронта. Сначала Рейх должен был решить проблему Англии. Поэтому военные приготовления Рейха можно было списать на подготовку десантной стратегической операции по захвату Британских островов либо оккупации Швеции, чтобы укрепить сырьевую базу Рейха в противостоянии с англичанами. Также Берлин мог провести ряд операций в Средиземноморье и на Ближнем Востоке – захватить Гибралтар, совершить бросок в Египет, захватить Суэц, Палестину, Ирак.



Таким образом, Гитлеру, чтобы начать войну с Россией, нужно было вывести из войны Британию либо договориться с Лондоном. А концентрация войск на границе с СССР была стандартной мерой предосторожности. Нужно было прикрыть свой тыл от возможного удара русских, пока основные силы связаны операциями в Северной Европе или на Юге. Это были армии прикрытия опасных направлений. Поэтому Сталин колебался, концентрация германских войск на Востоке могло быть обыкновенной мерой предосторожности Гитлера, и военная активность русских на западной границе могла спровоцировать войну, выгодную Англии и США.



В-третьих, объективные факты говорили о том, что Третий рейх не готов к войне с СССР. Гитлеровский рейх в материальном отношении был слабее Второго рейха образца 1914 года. У Германии не было колоний, ресурсов и стратегических материалов, чтобы вести войну с русскими. Экономика Германии не была мобилизована для длительной войны с сильным противником. Москва имела мощную разведывательную сеть в Германии и Европе. В Кремль поступали полные данные о ресурсах гитлеровской Германии, её вооружениях, военных программах, которые должны были завершить только через несколько лет. Казалось, какая война с огромной Россией? В войсках нет даже зимнего обмундирования. Немецкая техника по числу и качеству в целом не превосходит русскую, нет запасов топлива и боеприпасов. На ветерана войны в Чечне либеральная тусовка «накинулась» за уроки мужества в школах



В итоге все разумные, трезвые расчёты показывали, что Гитлер пока не готов к войне с Россией. Необходимо решить проблему «второго фронта» (очевидно, что фюрер её негласно решил, его заверили, что, пока немцы дерутся на Востоке, никаких особых проблем на Западе не будет); отмобилизовать экономику, накопить необходимые запасы; завершить военные программы. Проблема была в том, что Гитлер был человеком иного склада ума, чем Сталин. Он был готов пойти на авантюру. Он начал войну вопреки всем объективным факторам. Поверил в «молниеносную войну», в слабость сталинской России, в то, что «второго фронта» будет. А его, по сути, и не было. Запад начал вторжение в Западную Европу только тогда, когда убедился, что Гитлер русских не победит.





Солдаты бросают на специальный помост у подножия Мавзолея Ленина знамена и штандарты разгромленных гитлеровских войск. Заключительная часть Парада Победы На Западе создан и активно пропагандируется миф о том, что Сталин запланировал и подготовил Вторую мировую войну. Что он развязал мировую войну с помощью Гитлера, чтобы затем создать ось Берлин – Москва – Токио и разделить мир на сферы влияния.На самом деле это стандартный метод западных пропагандистов и их отечественных подпевал. Назвать белое чёрным и наоборот. Очернить великого человека, навесить на него чужие преступления. Превратить русский коммунизм в источник зла, а преступления капиталистического мира обелить, выставить себя в роли рыцарей без страха и упрёка.На самом деле хозяева Запада развязали мировую войну, чтобы утвердить мировое господство. При этом в самом империалистическом лагере шла жесткая грызня за роль гегемона. Британия подставляла Германию и Францию, чтобы получить господство в Европе. Гитлер вёл свою игру, при этом соглашаясь играть фигуры финансового капитала США и Британии. США вообще на самом деле тайно воевали против всех – с целью разрушения старого мира. Германии, Италии, Японии и СССР. При этом американцы хотели разрушить британскую и французскую колониальные империи, получить доступ к их ресурсам, рынкам, стать «старшим братом».Однако эти грязные игры не желают раскрывать западному обывателю. Для обычных людей был создан миф о «благородных рыцарях» из США и Англии, упыре Гитлере и «кровавом тиране» Сталине, которые якобы и развязали мировую бойню, которая унесла жизни десятков миллионов людей по всей планете. Якобы Сталин поддержал приход к власти Гитлера и нацистов, мешая деятельности германских коммунистов и социал-демократов; «ковал фашистский меч в СССР» («Ковался ли в СССР германский меч?»); готовил мировую войну по заветам классиков марксизма-ленинизма о необходимости свершения мировой революции, чтобы глобальная война переросла в революцию. Сталин умышленно проводил ускоренную милитаризацию, хотя якобы никакой угрозы СССР в Европе и мире не было; загнал СССР в международную изоляцию и умышленно отверг сотрудничество с демократическими странами, чтобы вступить с Гитлером в тайный сговор и заключить соглашение о разделе сфер влияния в Европе. После этого Сталин вместе с Гитлером атаковал Польшу, «оккупировал» Западную Белоруссию и Западную Украину, Прибалтику и Бессарабию. Сталин напал на Финляндию и «оккупировал» часть финской территории («Миф об агрессии "преступного сталинского режима" против "мирной" Финляндии»; «Что побудило СССР начать войну с Финляндией»). Однако в итоге Гитлер «переиграл» Сталина и внезапно атаковал СССР, что стало первопричиной катастрофы начального периода войны.Таким образом, на Западе (уже и в значительной части постсоветского пространства) в умах господствует миф о том, что Вторую мировую войну развязали Гитлер и Сталин, немецкие нацисты и русские коммунисты. Что Англия и США – это жертвы агрессии, как и большая часть стран Европы. Что англосаксы – это рыцари, воевавшие за свободу и независимость всего мира, за права человека и демократию.На самом деле Сталин был одним из немногих русских правителей, которые старались всеми силами не играть в чужие игры, избегать участия в чужих войнах, где русских используют как пушечное мясо, а затем погубят. Советский вождь до последнего маневрировал, осторожничал, старался остаться в стороне от мировой бойни, вызванной кризисом капитализма. Стремился превратить войну во внутреннее дело западного мира. Сталин хотел избежать участия в схватке двух империалистических лагерей, двух коалиций западных хищников. Россия в таком случае становилась мировым лидером без войны. Могла предложить человечеству справедливый порядок, без эксплуатации человека, без неорабовладельческих и колониальных отношений. Показать человечеству все преимущества социалистического строя, бескризисного развития, общества, где человек – это не раб-потребитель, а созидатель, творец.Сталин старался сломать роковой для России порядок (при последних Романовых, кроме Александра Третьего, который не влезал в европейские дрязги), когда русские сражались не за свои, а за чужие – австрийские, германские, британские, французские или американские интересы. Сталин хорошо помнил уроки истории и изо всех сил старался избежать ситуации, когда русские становились пушечным мясом для европейцев. К примеру, когда при Александре Первом русские дрались с французами, не имея с ними никаких коренных противоречий, за интересы британцев, австрийцев и пруссаков. Когда при Николае Втором русских стравили с немцами, от сотрудничества с которыми Россия имела только выгоды и никаких неразрешимых вопросов просто не было. А все выгоды от ожесточённой схватки русских с германцами получили французы, британцы и американцы.Всё это Сталин хорошо помнил. Он хотел избежать повторения ситуации образца 1914 года, развала России и её чудовищного ограбления. Красный император отлично осознавал слабости Советского Союза. После цивилизационной, государственной и национальной катастрофы 1917 года прошло очень мало времени. Общество оставалось неустойчивым, едва выздоровевшим. Ещё кровоточили старые раны. Едва закончилась война деревни и города. Можно было снова использовать национальный вопрос для развала России. Новое общество служения, созидания и знания только родилось. Только-только побороли безграмотность, начали культурную революцию, невиданными усилиями и темпами построили индустриальную державу, решили проблему снабжения продовольствием городов и армии. Едва создали новую армию индустриального типа. Однако всё ещё было «сырым», требовало множества доработок, шлифовки и совершенствования. Новая советская (русская) империя внешне выглядела как грозный новейший линкор, но на деле этот корабль требовал множества доработок. К примеру, советские вооруженные силы были на стадии модернизации и перевооружения, становления генералитета и офицерского корпуса.СССР-России требовался мир, время, чтобы завершить преображение, создание цивилизации будущего. Сталин это отлично понимал. Он всеми силами старался остаться в стороне от мировой бойни. Сначала Москва была активным сторонником создания системы коллективной безопасности в Европе. Шла на уступки. Однако вскоре стало очевидно, что такую систему создать невозможно, так как западные демократии снова хотят повторить сценарий Первой мировой войны. Стравить Германию и Россию, немцев с русскими и получить все плоды победы.Тогда Сталин изменил стратегию. И у него очень многое получилось. Самое главное, России удалось избежать войны на два фронта – одновременно с германским блоком на Западе и Японской империей на Востоке. Японцев ошеломили новой военной мощью индустриального СССР (Халхин-Гол), затем пактом о ненападении с Берлином. В итоге Токио решил начать стратегическое наступление сначала на южном направлении, атаковать США, Британию и другие западные державы, отнять их владения в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Сталинское правительство поставило в тупик англичан и французов, когда предложило полноценный военный союз против гитлеровской Германии. Когда Англия и Франция отказались, то Кремль заключил с Берлином договор о ненападении.Сталин в преддверии Великой Отечественной войны укрепил наши западные рубежи, вернул в состав нашей державы наши исконные земли: Западную Белоруссию, Западную Малороссию, Бессарабию, Прибалтику, Карелию. Когда Красная Армия вела Финскую кампанию, Москве удалось вывернуться из очень опасной ситуации. Англия и Франция, несмотря на то, что они уже официально были в состоянии войны с гитлеровским Рейхом, готовились вступить в войну на стороне Финляндии. Готовили удары на флангах России: на Севере – в Скандинавии и Юге — на Кавказе. Для Третьего рейха это была бы великая удача. Гитлер получил бы возможность договориться с Западом о совместном «крестовом походе» против русских. Однако Красная Армия взломала «линию Маннергейма» раньше, чем «коллективный Запад» смог привести свои планы в действие.Франции и Англии пришлось отказаться от войны с Россией. После этого Гитлер решил для себя проблему «второго фронта», взял исторический реванш над Францией и подмял под себя почти всю Западную Европу. Таким образом Сталин избежал ситуации, когда Россия стала бы первой жертвой Гитлера, а Франция и Англия могли либо занимать холодную, нейтральную позицию, либо также атаковать нас. Сначала империалистические хищники схватились друг с другом.Почему Сталин не верил в то, что Гитлер атакует в 1941 году? У красного императора было несколько разумных оснований. Во-первых, Англии и США нужна была война Германии и России. Лондон предупреждал Москву о возможном нападении Гитлера. Однако даты были разными, проходило время и выяснялось, что это ошибка или злой умысел. Англосаксы хотели спровоцировать немцев и русских, стравить их между собой. Сталин же не хотел повторять ошибки 1914 года, которая привела к страшной русской катастрофе, падению и развалу империи, целого цивилизационного проекта, гибели многих миллионов людей. Катастрофа 1917 года едва не погубила русскую цивилизацию и русский народ.При этом Западу нужно было, чтобы русские атаковали первыми. Тогда на Россию можно было повесить всех собак. Объявить поджигателями мировой войны. Поэтому сосредоточение германских ударных группировок на восточной границе Рейха казалось гигантской операцией по дезинформации либо мерами предосторожности Берлина, который опасался нападения русских. Отсюда такое внимание советского правительства к возможным провокациям на западном направлении. Советские вооруженные силы проявляли максимальную осторожность, чтобы не спровоцировать германцев, не дать повода к войне.Во-вторых, было очевидно, что Гитлер – это великий государственный деятель и политик, очень умный и опасный. Он не мог совершить роковую ошибку и начать войну на два фронта. Сначала Рейх должен был решить проблему Англии. Поэтому военные приготовления Рейха можно было списать на подготовку десантной стратегической операции по захвату Британских островов либо оккупации Швеции, чтобы укрепить сырьевую базу Рейха в противостоянии с англичанами. Также Берлин мог провести ряд операций в Средиземноморье и на Ближнем Востоке – захватить Гибралтар, совершить бросок в Египет, захватить Суэц, Палестину, Ирак.Таким образом, Гитлеру, чтобы начать войну с Россией, нужно было вывести из войны Британию либо договориться с Лондоном. А концентрация войск на границе с СССР была стандартной мерой предосторожности. Нужно было прикрыть свой тыл от возможного удара русских, пока основные силы связаны операциями в Северной Европе или на Юге. Это были армии прикрытия опасных направлений. Поэтому Сталин колебался, концентрация германских войск на Востоке могло быть обыкновенной мерой предосторожности Гитлера, и военная активность русских на западной границе могла спровоцировать войну, выгодную Англии и США.В-третьих, объективные факты говорили о том, что Третий рейх не готов к войне с СССР. Гитлеровский рейх в материальном отношении был слабее Второго рейха образца 1914 года. У Германии не было колоний, ресурсов и стратегических материалов, чтобы вести войну с русскими. Экономика Германии не была мобилизована для длительной войны с сильным противником. Москва имела мощную разведывательную сеть в Германии и Европе. В Кремль поступали полные данные о ресурсах гитлеровской Германии, её вооружениях, военных программах, которые должны были завершить только через несколько лет. Казалось, какая война с огромной Россией? В войсках нет даже зимнего обмундирования. Немецкая техника по числу и качеству в целом не превосходит русскую, нет запасов топлива и боеприпасов.В итоге все разумные, трезвые расчёты показывали, что Гитлер пока не готов к войне с Россией. Необходимо решить проблему «второго фронта» (очевидно, что фюрер её негласно решил, его заверили, что, пока немцы дерутся на Востоке, никаких особых проблем на Западе не будет); отмобилизовать экономику, накопить необходимые запасы; завершить военные программы. Проблема была в том, что Гитлер был человеком иного склада ума, чем Сталин. Он был готов пойти на авантюру. Он начал войну вопреки всем объективным факторам. Поверил в «молниеносную войну», в слабость сталинской России, в то, что «второго фронта» будет. А его, по сути, и не было. Запад начал вторжение в Западную Европу только тогда, когда убедился, что Гитлер русских не победит. Самсонов Александр Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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