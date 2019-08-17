Миф о «супербактериях», Или почему перестали работать антибиотики

Автор:

Гасанов Камран

Смерть Юлии Началовой обострила дискуссии о супербактериях, от которых якобы нет противоядия. Певица умерла от сепсиса. Критики недоумевают, почему в XXI веке всё ещё можно погибать от заражения крови. Оказывается, можно. Началова подхватила это заболевание из-за натёртости на ноге. Недуг она лечила самостоятельно. С годами артистка научилась терпеть боль, но когда воспаление стало разрастаться, она обратилась к врачам.

8 марта она позвонила своему другу и попросила устроить встречу с врачом. Но ситуация стала настолько критичной, что Началову пришлось срочно госпитализировать. Через три дня певицу ввели в медикаментозную кому и подключили к аппарату ИВЛ, но организм с инфекцией не справился. Началова умерла 16 марта, спустя неделю после своей госпитализации.

«Синдром Началовой»

Сепсис — тяжёлое заболевание. Он образуется при попадании в кровь инфекции и разрастается стремительно. В России от сепсиса умирает каждый третий пациент.

Через пять месяцев после смерти Началовой в Москве также скоропостижно скончалась девушка из Воронежа. Сначала у неё поднялась температура до 40 градусов и покраснело горло. Врачи думали, что у 20-летней студентки инфекционное заболевание, но лечение оказалось бесполезным. У неё начали синеть ноги и руки, болеть мышцы. Девушка уже не могла двигаться и вскоре умерла.

Похожую быстротечную смерть от инфекции, напоминающей сепсис, врачи окрестили «синдромом Юлии Началовой». В обществе заговорили о «супербактериях», от которых нет вакцины.

Юлия Началова. Фото: www.globallookpress.com

Главный врач городской клинической больницы №71 г. Москвы Александр Мясников предупредил, что инфекционные болезни недооцениваются.

Я давно уже, лет пять назад, предупреждал в книгах, статьях. Мы боимся онкологии, мы боимся болезней сердца. Я писал, что лет через пять-десять рванёт. Мы сидим на пороховой бочке с зажжённым фильтром,

— сказал Мясников в беседе с Царьградом.

Антибиотики не работают

Одна из главных причин появления так называемых «супервирусов» связана с тем, что антибиотики перестали работать.

«Широкое применение антибиотиков вызвало повсеместную резистентность. Я думаю, что мы это изобретение медицины уже потеряли», — отмечает специалист.

В такой ситуации единственным выходом является всеобщая вакцинация. Антибиотики настолько распространены в нашей стране, что, по оценкам Мясникова, 70-90% населения должны быть привиты. Если этого не сделать, то случаи заболеваний и смертей от инфекций будут расти.

Мы потихонечку видим, как инфекционные болезни занимают всё выше и выше ступеньки, они оттесняют другие болезни. Они маскируются под другие болезни. Онкология — инфекционная болезнь. А сегодня мы понимаем, что и инфаркт, и инсульт — инфекционные болезни,

— сказал врач.

По его расчётам, порядка 17% случаев онкологии — это инфекционные болезни, вызванные вирусами гепатита B, гепатита C и папилломы человека. «Можно умереть от высокой температуры, а можно от рака шейки матки. И то, и другое суть инфекционные болезни», — добавил Мясников.

Отказ от вакцин

В отличие от стран Западной Европы, в России практически в любой аптеке можно купить антибиотики без рецепта. Из-за желания побыстрее вылечить болезнь, потому что завтра надо на работу или на море, граждане закидываются сильными препаратами, ленятся идти к врачу.

Мясников говорит, что отказ от вакцин привёл к тому, что мы «уронили уровень коллективного стадного иммунитета». И придётся потратить десятилетия, чтобы организм человека стал снова устойчивым к вирусам, которые уносят жизни тысяч наших граждан.

Врач-инфекционист София Русанова считает «супербактерии» страшилками.

Как инфекционист с большим стажем я говорю, что если бы произошло что-то такое катастрофическое, наш главный врач и главный инфекционист города Москвы собрали бы нас и довели бы до нашего сведения, что существует такая ситуация. Мне кажется, что всё это страшилки,

— рассказала она в беседе с Царьградом.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

Русанова, так же как и Мясников, рекомендует делать прививки.

«Если вы едете в Бразилию, сделайте прививку от жёлтой лихорадки. Вы собираетесь ехать на Урал весной или летом — сделайте заранее прививку от клещевого энцефалита. Вы склонны к респираторным инфекциям — сделайте в октябре-ноябре прививку против гриппа», — заметила Русанова.

Самолечение

Она призвала не заниматься самолечением: «Вы видите, что у вас пятка красная — сходите к хирургу. Зачем вот эти пластыри клеить?»

Несмотря на предостережения специалистов, к сожалению, граждане продолжают заниматься самоврачеванием. Последним примером стала история с «Фризиумом». 12 августа на почте в столице задержали женщину, которая пришла туда получить заказанный по интернету препарат — целых 600 таблеток. Лекарство назначили врачи больному эпилепсией ребёнку. Но у женщины не было на руках рецепта, потому что «Фризиум» не зарегистрирован в России.

По статистике Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), «устойчивость к антибиотикам» — одна из главных угроз человечеству. По прогнозам экспертов, к 2050 году от инфекций, связанных с резистентными бактериями, могут умирать до 10 миллионов человек в год. Почти половина из 115 существующих сейчас антибиотиков неэффективны.

«Синдром Началовой», или «супербактерии» вызваны рядом причин, одна из которых — медицинская неграмотность населения и безответственность отечественного фармацевтического бизнеса. Пока мы не перестанем пить антибиотики без рецепта, а аптеки ради навара продавать их, пока мы не будем прививаться, наш организм будет всё менее устойчивым к обычным заболеваниям. И однажды врачи уже не смогут справиться с элементарными инфекциями.

Связаны ли «новые болезни» исключительно с побочными эффектами лекарств, сказать трудно. Конспирологи имеют право на свою версию о военных разработках и биооружии. Но это уже другая история.