Миф о русских хакерах перекрыли реальные британские "тролли": "Как теперь Лондон выкрутится?"

Миф о русских хакерах перекрыли реальные британские "тролли". Утечка данных МИД Великобритании показала, что ведомство через посредников пытается влиять на русскоязычное информационное пространство: "Как теперь Лондон выкрутится?".

Журналист, первый зампредседателя комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций ОП РФ Александр Малькевич прокомментировал утечку данных МИД Великобритании.

На это ранее указала спикер Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Она сообщила, что в Сети в общем доступе оказались сведения, доказывающие, что внешнеполитическое ведомство Объединённого Королевства через посредников спонсирует и в ручном режиме руководит деятельностью ряда СМИ в других странах.

Такая сеть создана и в зоне русскоязычного информационного пространства. Дипломат, в частности, указала на связи британского МИД с такими изданиями, как "Медиазона" и "Медуза".

Малькевич в интервью Царьграду заметил, что стремление Лондона быть в топе рейтинга мировых держав в сфере медиа постоянно приводит к разного рода сливам секретных сведений, а также демонстрирует, что дипломаты страны активно работают и с хакерами.

Если в России создают какие-то площадки для отражения атак в интернете, то на Западе их сразу именуют "кремлёвскими ботами", "троллями". В Великобритании же их зовут киберразведчиками, киберспециалистами, специалистами по информационной борьбе. Не так давно была утечка, и выяснилось, что британский МИД и Минобороны страны с сетью гражданских подрядчиков скрытно вели управление медиаплатформами в Сирии и осуществляли распространение удобного для британцев пропагандистского материала. То есть эта программа, "Стратегическая коммуникация" она называется, реализуется в целом ряде стран и нацелена на изменение отношения, поведения среди аудитории, причём путём психосоциального воздействия, - пояснил эксперт.

Он добавил, что данная деятельность осуществляется путём создания карманных радиостанций, изданий, журналов, газет, распространения соответствующих политическим задачам книг, агитплакатов и так далее.