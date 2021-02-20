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Миф о русских хакерах перекрыли реальные британские "тролли": "Как теперь Лондон выкрутится?"
20 февраля 2021, 18:35 • 89 • Политика
Миф о русских хакерах перекрыли реальные британские "тролли". Утечка данных МИД Великобритании показала, что ведомство через посредников пытается влиять на русскоязычное информационное пространство: "Как теперь Лондон выкрутится?".
Журналист, первый зампредседателя комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций ОП РФ Александр Малькевич прокомментировал утечку данных МИД Великобритании.
На это ранее указала спикер Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Она сообщила, что в Сети в общем доступе оказались сведения, доказывающие, что внешнеполитическое ведомство Объединённого Королевства через посредников спонсирует и в ручном режиме руководит деятельностью ряда СМИ в других странах.
Такая сеть создана и в зоне русскоязычного информационного пространства. Дипломат, в частности, указала на связи британского МИД с такими изданиями, как "Медиазона" и "Медуза".
Малькевич в интервью Царьграду заметил, что стремление Лондона быть в топе рейтинга мировых держав в сфере медиа постоянно приводит к разного рода сливам секретных сведений, а также демонстрирует, что дипломаты страны активно работают и с хакерами.
Он добавил, что данная деятельность осуществляется путём создания карманных радиостанций, изданий, журналов, газет, распространения соответствующих политическим задачам книг, агитплакатов и так далее.
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