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Миф о русских хакерах перекрыли реальные британские "тролли": "Как теперь Лондон выкрутится?"

20 февраля 2021, 18:35  •  89 • Политика
Миф о русских хакерах перекрыли реальные британские "тролли". Утечка данных МИД Великобритании показала, что ведомство через посредников пытается влиять на русскоязычное информационное пространство: "Как теперь Лондон выкрутится?".
Журналист, первый зампредседателя комиссии по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций ОП РФ Александр Малькевич прокомментировал утечку данных МИД Великобритании.
На это ранее указала спикер Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Она сообщила, что в Сети в общем доступе оказались сведения, доказывающие, что внешнеполитическое ведомство Объединённого Королевства через посредников спонсирует и в ручном режиме руководит деятельностью ряда СМИ в других странах.
Такая сеть создана и в зоне русскоязычного информационного пространства. Дипломат, в частности, указала на связи британского МИД с такими изданиями, как "Медиазона" и "Медуза".
Малькевич в интервью Царьграду заметил, что стремление Лондона быть в топе рейтинга мировых держав в сфере медиа постоянно приводит к разного рода сливам секретных сведений, а также демонстрирует, что дипломаты страны активно работают и с хакерами.
Если в России создают какие-то площадки для отражения атак в интернете, то на Западе их сразу именуют "кремлёвскими ботами", "троллями". В Великобритании же их зовут киберразведчиками, киберспециалистами, специалистами по информационной борьбе. Не так давно была утечка, и выяснилось, что британский МИД и Минобороны страны с сетью гражданских подрядчиков скрытно вели управление медиаплатформами в Сирии и осуществляли распространение удобного для британцев пропагандистского материала. То есть эта программа, "Стратегическая коммуникация" она называется, реализуется в целом ряде стран и нацелена на изменение отношения, поведения среди аудитории, причём путём психосоциального воздействия, - пояснил эксперт.
Он добавил, что данная деятельность осуществляется путём создания карманных радиостанций, изданий, журналов, газет, распространения соответствующих политическим задачам книг, агитплакатов и так далее.
Когда мы предпринимали похожие попытки, переходя от активной обороны к лёгкому контрнаступлению, то мы слышали: вмешательство в выборы, дезинформационные кампании, накажем русских за их преступления. Хотелось бы послушать объяснения британцев теперь. Что они придумают, как будут выкручиваться? Скорее всего, заявят, мол, всё это придумано для демократизации России, для борьбы с "российской пропагандой". Это удобные отмазки, которые всегда используют на Западе, когда просто нечего сказать и когда нет никаких фактов и конкретных материалов, чтобы оправдаться, - резюмировал собеседник "Первого русского".

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