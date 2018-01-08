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Миф о "советской оккупации" взорвёт Украину
08 января 2018, 17:54 • 483 • Политика
Чем грозит постмайданной Украине русофобский угар её идеологов?
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Провозгласившие себя потомками древних шумеров “идейные борцы за Украину” в очередной раз подложили своей “батькивщине” огромную и жирную свинью. Вслед за изрядно принявшим на грудь в честь своего четвёртого нового года в статусе “гаранта конституции” Порошенко, который в очередной раз “окончательно попрощался” с Россией, особенное усердие в этом деле проявил директор так называемого Украинского института национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович. Этот персонаж украинского политикума, умудрившийся попасть в польские стоп-листы за бандерофилию головного мозга и оправдание Волынской резни, накануне поделился очередной порцией абсурдных и антирусских по своей сути идей. По мнению Вятровича, Украина должна официально признать себя жертвой “советской оккупации”, а также провозгласить преемственность от существовавшей в 1917-1921 гг. Украинской народной республики (УНР).
По недоразумению называющий себя “историком” Вятрович считает, что рассмотрением соответствующих исторических проволочек должна заняться Верховная рада, которой следует внести в законодательство Украины формулировки “которые бы четко зафиксировали правопреемственность нынешней Украиной традиций Украинской Народной Республики”.
- уверяет директор “института национальной памяти”.
Заявление Вятровича уже вызвало резонанс как на Украине, так и за её пределами. В частности, в российской Государственной думе уже обратили внимание на то, что Киеву в таком случае следует отказаться от своих юго-восточных территорий, которые были включены в состав Украины именно “советскими оккупантами”.
- считает председатель Комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников.
Как "оккупированная" Украина стала соосновательницей ООН
Действительно, многие борцы с “советской оккупацией” как на Украине, так и в некоторых других постсоветских республиках зачастую “забывают” о том, что свою политическую субъектность и территориальные очертания (как правило, за счёт Советской России) их государства приобрели благодаря тем самым “проклятым оккупантам”. И тотальная демонизация советского периода, объявление Советского Союза “государством-оккупантом” по факту нивелирует историческую преемственность этих бывших советских республик и ставит под вопрос их территориальную целостность и правосубъектность в том числе в вопросах международных отношений.
Не секрет, что Украина считается одной из стран - соучредительниц Организации Объединённых Наций (ООН). Этим фактом особенно любят гордиться представители действующей киевской власти, которые подчёркивают тем самым исключительность Украины. Вот только они забывают, что этот статус перешёл к современной Украине не от националистической УНР Грушевского и Петлюры и уж тем более не от провозглашённой главарями ОУН Бандерой и Стецько в оккупированном гитлеровцами Львове “Украинской державы”, которым нынешние хозяева Украины поют дифирамбы, а от входившей в состав Советского Союза Украинской советской социалистической республики (УССР) - то есть, могласно Вятровичу, “оккупанта” и “агрессора”. А инициатором включения Украинской и Белорусской ССР в состав стран - учредителей ООН был не кто иной, как “главный палач украинского народа”, “организатор голодомора и массовых репрессий” Иосиф Сталин. В ходе проводившейся в феврале 1945 года Ялтинской конференции глав трёх ведущих государств антигитлеровской коалиции именно он настоял на том, чтобы внёсшие огромный вклад в разгром нацистской Германии и наиболее пострадавшие от немецкой оккупации Украинская и Белорусская ССР стали отдельными учредителями ООН.
Марш бандеровцев в Киеве. Фото: http://globallookpress.com
В результате, на положившей начало ООН Сан-Францисской конференции, помимо общесоветской делегации, присутствовали отдельные делегации от Киева и Минска. Примечательно, что самую крупную и ключевую из 16 входивших на тот момент в состав СССР республик - РСФСР Сталин не посчитал нужным наделить правом стать соучредительницей ООН, а пытавшиеся добиться повышения статуса РСФСР в рамках закрепленного Конституцией СССР 1936 года “добровольного объединения равноправных Советских Социалистических Республик” партийные деятели в 1949 году стали фигурантами так называемого “Ленинградского дела” и подверглись репрессиям.
Это всего лишь один из примеров того, что представляла собой для Украины пресловутая “советская оккупация”. Стоит добавить, что возглавлявший украинскую делегацию на Сан-Францисской конференции нарком иностранных дел УССР Дмитрий Мануильский, чья подпись стоит под Уставом ООН, включён киевским режимом в список исторических деятелей, подлежащих декоммунизации. А инициатором и главным вдохновителем принятого в 2015 году “Закона о декоммунизации” является тот самый пресловутый “Украинский институт национальной памяти”, который возглавляет г-н Вятрович.
По примеру пана Петлюры: Украину постигнет судьба УНР
Возникает закономерный вопрос: а не пора ли Украине окончательно покончить с мрачным наследием “советского оккупационного режима” и отказаться от членства в ООН? А заодно вернуться в границы УНР, за установление правопреемственности от которой ратует националистическая тусовка. Отметим, что Вятрович - не первый, кто делает подобные заявления. В 2016 году то же самое озвучивал спикер Верховной Рады Андрей Парубий. Однако, видимо, в силу наличия у этого лица справки из соответствующего медицинского учреждения, на бред в его исполнении мало кто обратил внимание. Совсем другое, когда то же самое повторяет человек с претензией на научность.
Отметим, что государственность УНР за недолгий период своего существования носила весьма аморфный характер. Подавляющее большинство территорий, на которые претендовало это политическое образование, им не контролировалось, а население на них проживавшее в основной своей массе не имело представления об украинстве как таковом. Вместе с тем, представители самопровозглашённой УНР дважды успели непродолжительное время похозяйничать в Киеве, откуда были выбиты большевиками, объявившими о создании советской Украины. Скитания так называемой Директории УНР по небольшому участку территории Волынской и Подольской губерний в 1919 году современники характеризовали шуточной поговоркой: “В вагоне Директория, под вагоном территория”. А в 1920 году бежавший в Польшу Симон Петлюра в обмен на признание его статуса и в надежде на то, что после разгрома большевиков поляки отдадут ему Киев и восточную часть Украины, признал за Варшавой право на Галицию и Западную Волынь, тем самым денонсировав так называемый “Акт злуки” с правительством Западно-Украинской народной республики (ЗУНР), 99-ю годовщину подписания которого в Киеве отметят ровно через две недели под пафосным названием “день соборности Украины”.
Открытие памятника "Старшинам Армии УНР " в Киев. Фото: ИТАР-ТАСС/ Владимир Cиндеев
Вот только переданные Польше щедрой рукой главы Директории УНР территории современных Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Волынской, Ровенской областей воссоединят с Украиной в 1939 году “советские оккупанты”, которые заодно передадут УССР историческую Новороссию, Северную Буковину, Подкарпатскую Русь и Крым. В результате “угнетенная” Украина окажется одной из наиболее экономически и культурно развитых советских республик. Правда, спустя 26 лет “незалежности”, весь этот накопленный “оккупационным режимом” потенциал будет безвозвратно исчерпан, а точнее разграблен предприимчивыми дельцами, объявившими себя “украинскими патриотами”.
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Символично, что считающие себя “украинскими патриотами” и “борцами за независимую Украину” люди в приступе русофобского и антирусского угара закладывают под фундамент своего государства столь опасную по своей разрушительной силе мину. Попытка переписать историю в угоду политической конъюнктуре и закрепить этот фарс на законодательном уровне может стать серьезным прецедентом и привести не к самым благоприятным для Украины последствиям - десуверенизации и дефрагментации.
"Царьград" уже акцентировал внимание на том, что многие “западные партнеры” Украины, особенно в силу исторических обстоятельств соседствующие с ней, имеют вполне обоснованные территориальные претензии и даже так или иначе реализуют их на практике - будь то раздача гражданства этническим венграм и румынам на Закарпатье и Буковине или польская программа “Реституция кресов”, предусматривающая возврат собственности или компенсации за неё родственникам бывших владельцев на принадлежавшей Польше до 1939 года территории Западной Украины. Фактический отказ Украины от российского и советского наследия и объявление правопреемственности современного государства Украина с эфемерной УНР лишь укрепит исторические доводы и политические позиции тех, кто не теряет надежды воспользоваться усугубляющимся положением Украины, чтобы наконец “вернуть своё”.
Таким образом, ставшая с подачи организаторов госпереворота 2014 года политическим мейнстримом и достигшая своего апогея русофобия попросту приведет к ликвидации украинского политического проекта как такового, что будет весьма символично, учитывая его изначальные цели и задачи по разыву общерусского пространства.
Павленко Дмитрий
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