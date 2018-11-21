Миф о «проседании» Крымского моста «сместил настроение в пользу веселья»

Раздувая слухи о «проседании» Крымского моста, власти Украины предпочитают не думать о проблемах украинцев. Об этом рассказали опрошенные Царьградом эксперты.

Мост через Керченский пролив, который соединяет Крымский полуостров и Краснодарский край, якобы начал проседать. Об этом заявила пресс-служба так называемого Министерства по вопросам «временно оккупированных территорий» Украины.

В качестве доказательств ведомство использует спутниковые снимки. При этом приведенные факты выглядят слишком детальными.

Так, утверждается, что в районе искусственной насыпи со стороны Крыма зафиксированы смещения,и скорость проседания достигает 89 мм в год, а скорость поднятия – 52 мм в год. В центральной части моста арка автомобильного сообщения проседает со скоростью до 32 мм в год, арка железнодорожного сообщения поднимается со скоростью до 30 мм в год.

Чиновники добавили, что в районе острова Тузла часть косы проседает со скоростью в 10-90 мм в год, а находящиеся рядом с этим участком объекты - до 83 мм в год.

Однако представители информационного центра «Крымский мост» опровергли очередной миф.

«Сейчас ваше настроение сместится в сторону веселья, а я буду на месте всегда… Думал, придумать уже нечего, но мифы о Крымском мосте пополняются», - указано в ироничном посте, опубликованном от имени моста в соцсетях.

Как считает руководитель информационного агентства News Front Константин Кнырик, заявления украинского министерства являются частью информационной войны. Но не исключено, что Киев пытается убедить сам себя в несуществующих проблемах.

«Они там уже четыре года кричат, что вот-вот Россия развалится… У каждого свои проблемы со здоровьем», - объяснил он Царьграду.

Непосредственно депутат Госсовета Крыма Владислав Ганжара напомнил, что власти Украины неоднократно пытались распространить мифы о мосте: что его невозможно построить; что он будет разрушаться в процессе строительства; что из-за него поднялся уровень Черного моря; что мост начал проседать в море.

Занимаясь выдумыванием фейковых инфоповодов, Киев одновременно игнорирует реальные проблемы, с которыми столкнулись украинцы.

«Бюджет и налоги украинских граждан идут на работу вот подобного ведомства, как Министерство по делам оккупированных территорий. Которое относительно Крыма – его функциональность однозначно равняется нулю. Оно не работало, не работает и никогда не будет работать на территории Крыма. И, конечно, никаких данных относительно моста либо еще чего-то объективных там быть не может. Могут быть вот только, как я уже сказал, такие фейковые информационные поводы. Но, мне кажется, на самой Украине к этому уже очень скептично относятся, понимая, что их собственная страна вот таким образом заявляет о себе», - резюмировал он.

Напомним, украинские политики регулярно заявляют о «страшных проблемах» которые неизбежно приведут к разрушению моста. Так, в середине ноября СМИ на Украине заявили о том, что Крымский мост обледенел, из-за чего движение транспорта было парализовано. Однако журналисты умолчали о том, что проблемы наблюдались не на самом мосту, а на 107-м километре трассы Новороссийск – Керчь (в 35 километрах от объекта).

А перед запуском автомобильной части в мае 2018 года в украинском инфопространстве распространялась новость о «треснувшей опоре». Естественно, слух так и остался слухом.