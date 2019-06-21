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МИДу поручено предупредить россиян об опасности поездок в Грузию

21 июня 2019, 17:54  •  33 • В России

- Министерству иностранных дел было рекомендовано предупредить российских граждан, в том числе туристов, направляющихся или находящихся в Грузии, о возможной опасности в связи с действиями экстремистских элементов, - сообщил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков по итогам Совета безопасности, который провел в пятницу Владимир Путин.

Ситуация в Грузии и вспышка русофобских настроений стала одной из центральных тем совещания. Спровоцированная экстремистскими элементами русофобская провокация в отношении российских парламентариев была расценена как очень опасное проявление.

Кроме этого на Совбезе обсуждалась ситуация в Персидском заливе.

- Участники совещания выразили крайнюю обеспокоенность в связи с нагнетающейся напряженностью и призвали соответствующие страны к сдержанности, отметив, что непродуманные шаги могут иметь непоправимые последствия для региональной и мировой стабильности, - рассказал Песков.

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