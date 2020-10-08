МИД жёстко ответил по Навальному: "Бизнеса как всегда" с Парижем и Берлином больше не будет

Министерство иностранных дел России резко ответило на заявление Германии и Франции по ситуации с Алексеем Навальным. В МИД предположили, что Берлин и Париж намерены возглавить антироссийскую коалицию.

Речь идёт о предложении МИД Германии и Франции ввести новые европейские санкции против России в связи с ситуацией с Навальным. Берлин и Париж уже заочно назначили Москву ответственной за "отравление" оппозиционера. В МИД России назвали подобные заявления неприемлемыми.

Москва после заявлений глав МИД ФРГ и Франции по Навальному не считает возможным продолжать "бизнес как всегда" с Парижем и Берлином, - гласит сообщение МИД России.

Также во внешнеполитическом ведомстве России обвинили Запад и ОЗХО в саботаже расследованию инцидента с Навальным.