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МИД жёстко ответил по Навальному: "Бизнеса как всегда" с Парижем и Берлином больше не будет

08 октября 2020, 01:10  •  89 • Политика
МИД прокомментировал заявление Германии и Франции по Навальному. "Москва после заявлений глав МИД ФРГ и Франции по Навальному не считает возможным продолжать "бизнес как всегда" с Парижем и Берлином", - гласит заявление российского ведомства.
Министерство иностранных дел России резко ответило на заявление Германии и Франции по ситуации с Алексеем Навальным. В МИД предположили, что Берлин и Париж намерены возглавить антироссийскую коалицию.
Речь идёт о предложении МИД Германии и Франции ввести новые европейские санкции против России в связи с ситуацией с Навальным. Берлин и Париж уже заочно назначили Москву ответственной за "отравление" оппозиционера. В МИД России назвали подобные заявления неприемлемыми.
Москва после заявлений глав МИД ФРГ и Франции по Навальному не считает возможным продолжать "бизнес как всегда" с Парижем и Берлином, - гласит сообщение МИД России.
Также во внешнеполитическом ведомстве России обвинили Запад и ОЗХО в саботаже расследованию инцидента с Навальным.

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