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МИД жестко ответил на обвинения Запада в причастности РФ к кризису с мигрантами
09 ноября 2021, 20:00 • 196 • Политика
Некоторые во всех бедах готовы винить нашу страну
Миграционный кризис на границе Белоруссии и Польши стал главной темой последних дней. Неудивительно, что некоторые русофобски настроенные политики решили обвинить в этой проблеме наше государство. С жесткой критикой такого подхода к обсуждению серьезного вопроса выступила официальная представительница МИД Мария Захарова.
Сотрудница главного российского внешнеполитического ведомства подчеркнула, что попытки представить ситуацию таким образом, будто бы миграционный кризис является частью "гибридной спецоперации" России и Белоруссии, лживы и ни на чем не базируются.
"Это неправда, это ложь", – отрезала дипломат.
Напомним, о "гибридном штурме" сегодня, 9 ноября, объявил скандальный украинский политик, бывший экс-премьер Незалежной Арсений Яценюк. Такая позиция пришлась по вкусу и другим русофобам. Так, польский премьер-министр Матеуш Моравецкий уже сказал, что тоже считает нашу страну причастной к коллапсу с беженцами.
В свою очередь, Захарова обратила внимание, что ранее Запад очень много говорил о том, что к мигрантам нужно относиться с большим пониманием и теплотой. Теперь же европейские государства демонстрируют "полное попрание этих ценностей", что в очередной раз вскрывает их двуличие.
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