МИД заявил об отсутствии встречи Путина и Зеленского в планах

Встреча президента России Владимира Путина с его украинским коллегой Владимиром Зеленским на данный момент не планируется. Об этом в понедельник, 20 сентября, «РИА Новости» заявил замглавы МИД РФ Андрей Руденко.

«Не планируется пока», — сказал Руденко, отвечая на вопрос, планируется ли такая встреча.

В начале сентября первый вице-премьер Украины Алексей Любченко заявил, что подготовка встречи глав двух государств идет на самом высоком уровне. При этом позднее пресс-секретарь украинского лидера Сергей Никифоров сообщил, что Зеленский готов к переговорам, если на них будет обсуждаться вопрос территорий, которые в Киеве считают оккупированными.

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков ответил, что обсуждение Крыма невозможно на встрече двух президентов, такая формулировка ставит под вопрос гипотетическое проведение саммита. Ранее он также говорил, что встреча вряд ли может пройти в 2021 году. По его словам, Кремль и офис президента Украины не ведут соответствующую подготовку. Он также отметил, что существуют проблемы с определением круга вопросов, которые могли бы быть вынесены на обсуждение.

В апреле Зеленский предложил Путину встретиться «в любой точке» Донбасса. По его словам, разные взгляды Киева и Москвы на прошлое и будущее можно рассматривать не как проблему, а как возможность.

Путин позднее ответил, что если его украинский коллега намерен поднимать тему Донбасса, то ему следует для начала наладить контакты с руководством самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а не вести переговоры с третьими странами, которые не являются участниками внутриукраинского конфликта. При этом в Москве всегда открыты для обсуждения отношений России и Украины, подчеркнул российский лидер.