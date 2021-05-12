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МИД заявил об очередном разрыве соглашения между Россией и Украиной

12 мая 2021, 18:35  •  173 • Политика
В Министерстве иностранных дел России сообщили, что соглашение о туризме между Россией и Украиной потеряло силу. Оно было подписано в 1999 году.
Межправительственное соглашение между Россией и Украиной в сфере туризма, подписанное в Киеве в 1999 году, разорвано. Решение о разрыве договора подтвердил МИД России.
"С 12 мая 2021 года действие Соглашения между правительством Российской Федерации и кабинетом министров Украины о сотрудничестве в области туризма, подписанного в Киеве 16 июля 1999 года, прекращено", - говорится в официальных документах.
Ранее, 31 марта, правительство Украины решило прекратить действие этого соглашения.
Украина по собственной инициативе ранее разорвала с Россией ряд соглашений: например, 21 марта 2018 года прекратило действие Программа экономического сотрудничества между странами на 2011-2020 годы, также был разорван Договор о дружбе, сотрудничестве и партнёрстве между Украиной и Россией, подписанный в 1997 году.

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