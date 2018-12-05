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МИД: военное положение на Украине является «ширмой» для провокаций в Донбассе
05 декабря 2018, 11:24 • 133 • Украина
В Министерстве иностранных дел России назвали военное положение на Украине «ширмой», за которой украинское руководство пытается организовать провокацию в Донбассе.
РИА Новости
С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«К сожалению, в последние дни всё чаще стала появляться информация об активных приготовлениях к возможным силовым акциям Вооружённых сил Украины в Добнассе», — сказала она во время брифинга.
По словам представителя МИД, пока «киевский режим пытается переключить внимание мирового сообщества на собственную провокацию в районе Керченского пролива, которую выдают за агрессивные действия России», в регион Донбасса перебрасываются существенные наступательные компоненты, которые рассредотачиваются вдоль всей линии соприкосновения.
«На линии соприкосновения также были замечены лица из иностранных частных военных компаний, которые вели обучение сотрудников украинских спецподразделений с прицелом на осуществление наступательных операций», — рассказала Захарова.
Дипломат добавила, что военное положение на Украине — это «камуфляж, ширма, за которой режим Порошенко явно пытается скрыть намерения организовать в Донбассе очередную провокацию».
Ранее Совет Федерации призвал парламенты стран — членов Совбеза ООН, ОБСЕ (в частности, Германии и Франции) осудить провокации Украины против России.
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