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МИД: военное положение на Украине является «ширмой» для провокаций в Донбассе

05 декабря 2018, 11:24  •  133 • Украина
В Министерстве иностранных дел России назвали военное положение на Украине «ширмой», за которой украинское руководство пытается организовать провокацию в Донбассе.
 
РИА Новости
 

С таким заявлением выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«К сожалению, в последние дни всё чаще стала появляться информация об активных приготовлениях к возможным силовым акциям Вооружённых сил Украины в Добнассе», — сказала она во время брифинга.

По словам представителя МИД, пока «киевский режим пытается переключить внимание мирового сообщества на собственную провокацию в районе Керченского пролива, которую выдают за агрессивные действия России», в регион Донбасса перебрасываются существенные наступательные компоненты, которые рассредотачиваются вдоль всей линии соприкосновения.

«На линии соприкосновения также были замечены лица из иностранных частных военных компаний, которые вели обучение сотрудников украинских спецподразделений с прицелом на осуществление наступательных операций», — рассказала Захарова.

Дипломат добавила, что военное положение на Украине — это «камуфляж, ширма, за которой режим Порошенко явно пытается скрыть намерения организовать в Донбассе очередную провокацию».

Ранее Совет Федерации призвал парламенты стран — членов Совбеза ООН, ОБСЕ (в частности, Германии и Франции) осудить провокации Украины против России.

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