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МИД Венгрии вызвал посла Украины из-за поджога офиса Союза венгров в Ужгороде

27 февраля 2018, 14:09  •  110 • Украина
Украинский посол в Будапеште вызван в Министерство иностранных дел Венгрии в связи с нападением на офис Союза венгров в Ужгороде. Об этом сообщает пресс-служба правительства Венгрии.
 
globallookpress.com © Jens Kalaene/ZB
 

Сообщается, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пообщался с председателем Союза венгров Ласло Брензовичем.

«Удивительные процессы происходят на Украине, распространяются экстремистские политические идеи», — заявил Сийярто. 

По его словам, это видно по принятым на Украине законам, которые «серьёзно ограничивают права меньшинств и, похоже, запугивают членов венгерской национальной общины в Закарпатье». 

Сийярто заявил, что это неприемлемо. По его словам, если Украина серьёзно относится к своему стремлению в ЕС и НАТО, то она должна контролировать действия экстремистов.

Ранее сообщалось, что в Закарпатской области Украины второй раз за месяц произошёл поджог здания Союза венгров. 

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