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МИД Венгрии вызвал посла Украины из-за поджога офиса Союза венгров в Ужгороде
27 февраля 2018, 14:09 • 110 • Украина
Украинский посол в Будапеште вызван в Министерство иностранных дел Венгрии в связи с нападением на офис Союза венгров в Ужгороде. Об этом сообщает пресс-служба правительства Венгрии.
globallookpress.com © Jens Kalaene/ZB
Сообщается, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пообщался с председателем Союза венгров Ласло Брензовичем.
«Удивительные процессы происходят на Украине, распространяются экстремистские политические идеи», — заявил Сийярто.
По его словам, это видно по принятым на Украине законам, которые «серьёзно ограничивают права меньшинств и, похоже, запугивают членов венгерской национальной общины в Закарпатье».
Сийярто заявил, что это неприемлемо. По его словам, если Украина серьёзно относится к своему стремлению в ЕС и НАТО, то она должна контролировать действия экстремистов.
Ранее сообщалось, что в Закарпатской области Украины второй раз за месяц произошёл поджог здания Союза венгров.
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