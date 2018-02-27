МИД Венгрии вызвал посла Украины из-за поджога офиса Союза венгров в Ужгороде

Украинский посол в Будапеште вызван в Министерство иностранных дел Венгрии в связи с нападением на офис Союза венгров в Ужгороде. Об этом сообщает пресс-служба правительства Венгрии.

Сообщается, что министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пообщался с председателем Союза венгров Ласло Брензовичем.

«Удивительные процессы происходят на Украине, распространяются экстремистские политические идеи», — заявил Сийярто.

По его словам, это видно по принятым на Украине законам, которые «серьёзно ограничивают права меньшинств и, похоже, запугивают членов венгерской национальной общины в Закарпатье».

Сийярто заявил, что это неприемлемо. По его словам, если Украина серьёзно относится к своему стремлению в ЕС и НАТО, то она должна контролировать действия экстремистов.

Ранее сообщалось, что в Закарпатской области Украины второй раз за месяц произошёл поджог здания Союза венгров.