Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Тереза Мэй повторила против России провокацию столетней давности
Россия потребовала от Британии обеспечить консульский доступ к дочери Скрипаля
Эрдоган выразил надежду на падение Африна к вечеру среды
Карен Шахназаров: "Если этих кандидатов расставить по-другому - ничего не поменя...
Главная / В мире

МИД Великобритании просит провести экстренное заседание Совета Безопасности ООН по делу Скрипаля

14 марта 2018, 14:54  •  174 • В мире
Россия до сих пор не получила официального запроса от Лондона в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он отметил, что отказ от использования официальных каналов говорит об «огромном самомнении» Британии. Как подчеркнул министр, российская сторона будет отстаивать нормы международного права. При этом МИД Соединённого Королевства просит Совет Безопасности ООН провести экстренное заседание в связи с отравлением бывшего офицера ГРУ. Ожидается, что сегодня британский премьер-министр Тереза Мэй выступит в парламенте и объявит о мерах, которые примет Лондон против России из-за предполагаемой причастности к покушению на Скрипаля. RT ведёт текстовую трансляцию.
 
Reuters
 

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

174
Источник
Похожие новости
13 марта 2018, 19:24
Спешная эвакуация: Восточную Гуту смогли покинуть около 100 мирных жителей
13 марта 2018, 19:39
“Не твоя, вот ты и бесишься”: Почему США устроили истерику из-за Восточной Гуты
13 марта 2018, 22:54
Пианист-эмигрант сравнил Табакова с бухгалтером Освенцима из-за его поддержки российского Крыма

Загрузка...
14 марта 2018, 11:54
Тереза Мэй повторила против России провокацию столетней давности
14 марта 2018, 08:39
Накаркала на свой возраст: Ученые рассказали, как узнать, сколько лет вороне
13 марта 2018, 22:39
«Пока не покажут образцы химвещества»: Москва отказалась отвечать на ультиматум Лондона по делу Скрипаля
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
14 марта 2018, 02:09
После увольнения Тиллерсон сказал чистую правду об отношениях с Россией
13 марта 2018, 15:39
Ультиматум истекает ровно в полночь
08 марта 2018, 11:28
Северному потоку конец. Я сказал!
14 марта 2018, 05:24
Мы сделали это: Путин приедет на полуостров по Крымскому мосту
12 марта 2018, 06:28
Вечер с Владимиром Соловьевым от 11.03.18
08 марта 2018, 09:24
«Вопрос совершенно не в деньгах»: Украина начала арестовывать имущество «Газпрома»
09 марта 2018, 18:09
Обвиненный в подготовке убийства Порошенко и переворота на Украине посмеялся над судом
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.