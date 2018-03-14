МИД Великобритании просит провести экстренное заседание Совета Безопасности ООН по делу Скрипаля

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Россия до сих пор не получила официального запроса от Лондона в связи с делом об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он отметил, что отказ от использования официальных каналов говорит об «огромном самомнении» Британии. Как подчеркнул министр, российская сторона будет отстаивать нормы международного права. При этом МИД Соединённого Королевства просит Совет Безопасности ООН провести экстренное заседание в связи с отравлением бывшего офицера ГРУ. Ожидается, что сегодня британский премьер-министр Тереза Мэй выступит в парламенте и объявит о мерах, которые примет Лондон против России из-за предполагаемой причастности к покушению на Скрипаля. RT ведёт текстовую трансляцию.

Reuters