МИД Великобритании пообещал санкции против олигархов России: "Спрятаться не получится"

МИД Великобритании анонсировал новые санкции против России. Меры затронут также компании и их владельцев, отметили в МИД.

Великобритания намерена ввести новые санкции против России после обвинений в нагнетании ситуации возле Украины.

На неделе мы представим меры по улучшению санкционного законодательства. В настоящее время мы можем вводить санкции только против тех, кто напрямую вовлечён в деятельность по дестабилизации на Украине,

- заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс в интервью телеканалу Sky News.

По её словам, Лондон намерен расширить перечень лиц, попадающих под ограничения, чтобы под санкции могла попасть любая компания из России, в том числе "представляющая интерес для Кремля и российского режима".

"У олигархов (президента России Владимира - ред.) Путина и российских компаний, которые служат опорой для российского государства, не получится спрятаться", - цитирует ТАСС слова британского министра.

Власти России неоднократно опровергали угрозу России для сопредельных стран. В Кремле подчёркивали, что вправе перемещать войска на территории России по своему усмотрению.