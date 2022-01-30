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МИД Великобритании пообещал санкции против олигархов России: "Спрятаться не получится"
30 января 2022, 14:45 • 115 • Политика
МИД Великобритании анонсировал новые санкции против России. Меры затронут также компании и их владельцев, отметили в МИД.
Великобритания намерена ввести новые санкции против России после обвинений в нагнетании ситуации возле Украины.
- заявила глава МИД Великобритании Лиз Трасс в интервью телеканалу Sky News.
По её словам, Лондон намерен расширить перечень лиц, попадающих под ограничения, чтобы под санкции могла попасть любая компания из России, в том числе "представляющая интерес для Кремля и российского режима".
"У олигархов (президента России Владимира - ред.) Путина и российских компаний, которые служат опорой для российского государства, не получится спрятаться", - цитирует ТАСС слова британского министра.
Власти России неоднократно опровергали угрозу России для сопредельных стран. В Кремле подчёркивали, что вправе перемещать войска на территории России по своему усмотрению.
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