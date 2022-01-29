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МИД Великобритании объявит о новых санкциях 31 января. Цель – финансовые интересы России

29 января 2022, 06:05  •  30 • Политика
Пока неизвестно, пойдёт ли речь о введении новых санкционных мер де-факто или только о намерении сделать это в случае предполагаемого вторжения на территорию Украины
Источник в правительственных кругах Великобритании сообщил о планах МИД этой страны уже в ближайший понедельник, то есть 31 января, объявить об ужесточении санкций в отношении России.
Как сообщает ТАСС, британский МИД объявит об этом на заседании парламента. Источник агентства отмечает, что Лондон, таким образом, нацеливается на стратегические и финансовые интересы России. Вместе с тем неизвестно, пойдёт ли речь о введении новых санкционных мер де-факто или только о намерении сделать это в случае потенциального вторжения на территорию Украины.
Также источник сообщил, что премьер-министр Борис Джонсон и глава МИД Лиз Трасс обсудили несколько дней назад варианты возможных санкций. Кроме того, Великобритания 31 января намерена принять участие в дискуссиях в Совбезе ООН с целью и дальше оказывать давление на Москву.
Напомним, ранее стало известно о желании Бориса Джонсона провести разговор по телефону с президентом России Владимиром Путиным, а также посетить одну или несколько стран Восточной Европы в ближайшие дни. О каких именно государствах идёт речь, не сообщается.

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