Reuters, BBC и Bellingcat участвовали в секретных программах, финансируемых Министерством иностранных дел Великобритании, по "ослаблению России", свидетельствуют просочившиеся документы

Новые просочившиеся документы свидетельствуют об участии Reuters и BBC в тайных программах Министерства иностранных дел Великобритании с целью "изменить отношение" и "ослабить влияние российского государства", наряду с подрядчиками из разведки и Bellingcat.

Согласно ряду просочившихся документов, Министерство иностранных дел и Министерство по делам Содружества Великобритании (FCO) спонсировали Reuters и BBC для проведения серии секретных программ, направленных на содействие смене режима внутри России и подрыв её правительства в Восточной Европе и Центральной Азии.

Просочившиеся материалы показывают, что Thomson Reuters Foundation и BBC Media Action участвуют в тайной информационной войне, направленной на противодействие России. Работая через теневой отдел в FCO Великобритании, известный как Counter Disinformation & Media Development (CDMD), медиаорганизации действовали вместе с группой разведчиков в секретной организации, известной как Консорциум.

Посредством учебных программ для российских журналистов под контролем Reuters британское Министерство иностранных дел стремилось добиться "изменения отношения участников", способствуя "положительному влиянию" на их "восприятие Великобритании".

Эти разоблачения показывают, что, когда депутаты ругали Россию, британские агенты использовали BBC и Reuters для применения точно такой же тактики, в использовании которой политики и комментаторы СМИ обвиняли Россию,

– Крис Уильямсон, бывший член парламента Великобритании от лейбористов, который попытался привлечь внимание общественности к тайным действиям CDMD и был заблокирован из соображений национальной безопасности, сообщило The Grayzone.

BBC и Reuters позиционируют себя как безупречный, беспристрастный и авторитетный источник мировых новостей", – продолжил Уильямсон, – "но теперь оба эти разоблачения серьёзно скомпрометированы. Подобные двойные стандарты только усугубляют репутацию политиков истеблишмента и взломщиков корпоративных СМИ.

Представитель Thomson Reuters Foundation Дженни Верекер косвенно подтвердила подлинность просочившихся документов в ответе на вопросы из Grayzone по электронной почте. Однако она утверждала: "Вывод о том, что Thomson Reuters Foundation занимался "секретной деятельностью", является неточным и искажает нашу работу в интересах общества. На протяжении десятилетий мы открыто поддерживали свободную прессу и помогали журналистам во всём мире развивать навыки, необходимые для независимого освещения".

Просочившиеся файлы очень похожи на документацию, связанную с FCO Великобритании, выпущенную в период с 2018 по 2020 год коллективом хакеров, называющим себя Anonymous. Тот же источник заявил, что уже получил последний пакет документов.

В октябре 2020 года Grayzone сообщило об утечке материалов, опубликованных Anonymous, в которых разоблачена масштабная пропагандистская кампания, финансируемая FCO Великобритании, с целью заручиться поддержкой смены режима в Сирии. Вскоре после этого Министерство иностранных дел заявило, что его компьютерные системы были взломаны хакерами, тем самым подтвердив подлинность материалов.

Новые утечки с тревожными подробностями иллюстрируют, как Reuters и BBC – два из крупнейших и наиболее известных новостных агентств в мире – попытались ответить на призыв Министерства иностранных дел Великобритании о помощи в улучшении его "способности реагировать и продвигать наши послания по всей России" и "противостоять нарративам российского правительства".

Среди заявленных целей МИД Великобритании, по словам директора CDMD, было "ослабить влияние российского государства на своих ближайших соседей". Reuters и BBC запросили многомиллионные контракты для продвижения интервенционистских целей британского государства, пообещав развивать российских журналистов с помощью финансируемых FCO туров и тренингов, создавать сети влияния в России и вокруг России и продвигать пронатовскую повестку в русскоязычных регионах.

В нескольких предложениях британскому Министерству иностранных дел Рейтер хвастался своей глобальной сетью влияния из 15 000 журналистов и сотрудников, в том числе 400 внутри России.

Проекты FCO в Великобритании осуществлялись тайно и в партнёрстве с якобы независимыми, известными онлайн-СМИ, включая Bellingcat, Meduza и Mediazona, основанная Pussy Riot. Участие Bellingcat, по всей видимости, включало вмешательство МИД Великобритании в выборы в Северной Македонии в 2019 году от имени пронатовского кандидата.

Подрядчики разведки, курировавшие эту операцию Zinc Network, хвастались созданием "сети ютуберов в России и Центральной Азии", в то же время "поддерживая участников [в] совершении и получении международных платежей без регистрации в качестве зарубежных источников финансирования". Фирма также рекламировала свою способность "активировать ряд материалов" для поддержки антиправительственных протестов внутри России.

Новые документы предоставляют критически важную информацию о роли стран‑членов НАТО, таких как Великобритания, в оказании влияния на протесты в стиле "цветной революции", развернувшиеся в Беларуси в 2020 году, и поднимают тревожные вопросы об интригах и беспорядках вокруг заключённого в тюрьму российского оппозиционера Алексея Навального.

Кроме того, материалы ставят под серьёзное сомнение независимость двух крупнейших и самых престижных медиаорганизаций мира, раскрывая Reuters и BBC как очевидные придатки разведки, которые действуют на уровне британской национальной безопасности, заявляя, что их новостные операции всё более и более способны оставаться незамеченными.

Reuters запрашивает секретный контракт британского Министерства иностранных дел для проникновения в российские СМИ

Ряд официальных документов, рассекреченных в январе 2020 года, показал, что Reuters тайно финансировалось британским правительством на протяжении 1960-х и 1970‑х годов для помощи антисоветской пропагандистской организации, управляемой разведывательным агентством MI-6. Правительство Великобритании использовало BBC в качестве промежуточного звена для сокрытия платежей новостной группе. Это открытие побудило представителя Reuters заявить, что "договорённость 1969 года [с MI-6] не соответствовала нашим принципам доверия, и мы не будем делать этого сегодня".

Принципы доверия определяют миссию "сохранения независимости, честности и свободы [Reuters] от предвзятости при сборе и распространении информации и новостей".

В своём заявлении о ценностях BBC утверждает: "Доверие – это основа BBC. Мы независимы, беспристрастны и честны". Однако недавно просочившиеся документы, проанализированные The Grayzone, по всей видимости, показывают, что и Reuters, и BBC снова вовлечены в непрозрачные отношения с Министерством иностранных дел Великобритании, чтобы противостоять России и подрывать её изнутри.

В 2017 году некоммерческое подразделение медиаимперии Reuters, Thomson Reuters Foundation (TRF), представило официальный тендер на "заключение контракта с государственным секретарём по иностранным делам в лице посольства Великобритании в Москве" на реализацию проекта "Повышение потенциала в российских СМИ". Письмо подписано генеральным директором Reuters Моник Вилль 31 июля 2017 года.

Тендер Reuters был ответом на призыв к торгам со стороны FCO, которое обратилось за помощью в реализации "программы тематических туров в Великобританию для российских журналистов и влиятельных лиц в интернете". Работая через посольство Великобритании в Москве, FCO стремилось произвести "изменение отношения к участникам", способствуя "положительному влиянию" на их "восприятие Великобритании".

В 2019 году FCO выступило с аналогичной инициативой, на этот раз сформулировав более агрессивный план "противодействия нарративу российского правительства и его доминированию в СМИ и информационном пространстве". Фактически британское правительство стремилось проникнуть в российские СМИ и распространить свой собственный нарратив через сеть влияния российских журналистов, прошедших обучение в Великобритании.

Reuters ответило на оба призыва FCO подробными тендерами. В своей первой заявке медиагигант хвастался созданием глобальной сети из 15 000 журналистов и блогеров посредством "мероприятий по наращиванию потенциала". В России, по утверждению агентства, не менее 400 журналистов прошли обучение в рамках его программ обучения.

Агентство Reuters заявило, что ранее провело 10 тренингов для 80 российских журналистов по поручению посольства Великобритании в Москве. Оно предложило ещё восемь, обещая продвигать "культурные и политические ценности Великобритании" и "создать сеть журналистов по всей России", объединённых общим "интересом к британским делам".

Тендер Reuters высветил институциональные предрассудки и интервенционистскую повестку дня, которые подчеркнули его учебные программы. Подробно рассказывая о серии финансируемых FCO программ Великобритании, посвящённых "противодействию российской пропаганды, финансируемой государством", Reuters соединило нарративы российского правительства с экстремизмом. По иронии судьбы, оно назвало свои собственные усилия по их ослаблению "беспристрастной журналистикой".

В то же время агентство Reuters, похоже, осознало, что его тайное сотрудничество с посольством Великобритании в Москве было крайне провокационным и потенциально разрушительным для дипломатических отношений.

Среди упоминаний о финансируемом FCO турне, организованном для российских журналистов в разгар дела Сергея Скрипаля (сотрудника российской разведки, который шпионил в пользу Великобритании), после того как британское правительство обвинило Москву в отравлении перебежчика, в тендере говорилось: "Требуется находиться в постоянном контакте с посольством Великобритании в Москве, чтобы оценить уровни риска, включая репутационный риск для посольства".

Следует отметить упоминание агентством Reuters белорусской телекомпании "Белсат" и её особую значимость "для способности правительства Великобритании выявлять и противодействовать распространению российской информации". Называя себя "первой независимой телекомпанией в Беларуси", "Белсат", как ясно показывает тендер Reuters, является средством влияния НАТО.

Базирующаяся в Польше и финансируемая Министерством иностранных дел Польши и правительствами других стран ЕС "Белсат" сыграла влиятельную роль в продвижении протестов в стиле "цветной революции", которые вспыхнули в мае 2020 года и требовали свержения президента Беларуси Александра Лукашенко.

В конечном итоге заявка Reuters, похоже, была успешной, поскольку в июле 2019 года оно получило контракт с Фондом борьбы с конфликтами, стабильности и безопасности (CSSF) Министерства иностранных дел Великобритании. Но ни одна из организаций, похоже, не хотела, чтобы общественность знала об их сотрудничестве в проекте, направленном на противодействие России. Контракт был помечен грифом "строго конфиденциально".

"Ослабить влияние российского государства"

Программы, выявленные в результате последней утечки документов, работают под эгидой теневого подразделения Министерства иностранных дел и развития Содружества, которое называется Counter Disinformation & Media Development (CDMD). Программа, возглавляемая агентом разведки по имени Энди Прайс, окутана тайной.

Действительно, британское правительство отклонило запросы о предоставлении информации о бюджете подразделения и заблокировало таких членов парламента, как Крис Уильямсон, которые искали данные о его бюджете и повестке дня, ссылаясь на национальную безопасность, чтобы заблокировать их запросы на информацию.

Когда я попытался продолжить расследование, – сказал The Grayzone бывший член парламента Уильямсон, – министры отказали мне в доступе к каким-либо документам или переписке, касающейся деятельности этой организации. Мне сказали, что раскрытие этой информации может "нарушить и подорвать эффективность программы".

Во время встречи, созванной в Лондоне 26 июня 2018 года, Прайс изложил новую программу FCO "по ослаблению влияния российского государства на своих ближайших соседей". Он обратился к Консорциуму фирм с просьбой помочь британскому государству в создании новых и, казалось бы, независимых СМИ для противодействия поддерживаемым российским правительством СМИ в непосредственной сфере влияния Москвы и для усиления сообщений правительств, связанных с НАТО.

Оправданная предполагаемым намерением России "сеять разобщённость и держать курс на подрыв демократических процессов" кампания, которую разложил Прайс, была более агрессивной и далеко идущей, чем все, что Россия делает на Западе. Прайс подчеркнул, что секретность имеет решающее значение, предупредив, что "некоторые получатели грантов не захотят быть связанными с FCO".

Год спустя отдел CDMD FCO наметил программу до 2022 года, которая обошлась британским налогоплательщикам в 8,3 миллиона долларов. Она была направлена на создание новых каналов и поддержку уже существующих медиаопераций, "чтобы противодействовать попыткам России посеять разобщённость" и "повысить устойчивость к враждебным посланиям Кремля в странах Балтии".

Таким образом, британское правительство с множеством подрядчиков из разведки намеревалось доминировать в балтийских СМИ с помощью пронатовских посланий – и, возможно, сеять рознь.

Как видно ниже, BBC подало, по-видимому, успешную заявку на участие в секретной балтийской программе через своё некоммерческое подразделение, известное как BBC Media Action.

BBC также предложило принять участие в отдельной пропагандистской программе СМИ Великобритании FCO в Украине, Молдове и Грузии. Оно назвало Reuters и ныне несуществующего разведывательного подрядчика Aktis Strategy, который участвовал в предыдущих программах FCO CDMD в качестве ключевых союзников в своём Консорциуме.

BBC определило местных партнёров, таких как "Громадское", киевская вещательная сеть, рождённая в разгар так называемой "Революции достоинства" на Майдане в 2014 году, которая опиралась на ультранационалистические силы, чтобы сместить избранного президента и установить пронатовский режим.

"Громадское" возникло почти в мгновение ока при помощи стартового капитала и материально-технической поддержки Агентства США по международному развитию (USAID) и сетевого фонда миллиардера Пьера Омидьяра.

BBC Media Action предложило через Aktis развивать пронатовские СМИ в конфликтных зонах, таких как Донбасс на востоке Украины, где с 2014 года бушует прокси‑война между поддерживаемыми Западом украинскими военными и пророссийскими сепаратистами.

Это была информационная война, которая использовала средства массовой информации в качестве оружия, чтобы переломить ход битвы в затяжном, мучительном конфликте.

Пропагандистская кампания Министерства иностранных дел Великобритании предупредила, что "связанные с Кремлём структуры" могут подорвать проект, если он будет разоблачён. Для медиаорганизации, которая заявляет, что ставит открытость в основу своей хартии ценностей, BBC определённо действовало в условиях высокой степени секретности.

Вмешательство FCO Великобритании в дела Восточной Европы и Балтии вызвало ажиотаж среди подрядчиков, стремящихся обеспечить "наращивание потенциала" и помощь в развитии СМИ на периферии России. Среди претендентов были Reuters и опытные подрядчики FCO, которые участвовали во множестве кампаний информационной войны от Сирии до британского тыла.

Консорциум

Среди подрядчиков разведки, претендующих на участие в Консорциуме Великобритании, финансируемом FCO, были Zinc Network и Albany Communications.

Как отметил 18 февраля журналист Кит Кларенберг в репортаже о недавних утечках информации из Министерства внутренних дел, эти фирмы "имеют сотрудников с допусками к [безопасности] лиц, которые ранее служили на высших уровнях правительства, в вооружённых силах и службах безопасности. Кроме того, они имеют обширный опыт ведения информационных войн от имени Лондона по всему миру".

Компания Zinc, ранее известная как "Прорыв", заключила контракт с Министерством внутренних дел Великобритании на тайную реализацию медиапроектов, пропагандирующих британских мусульман, под эгидой инициативы "Предотвращение дерадикализации". В Австралии Zinc была уличена в осуществлении подпольной программы по содействию поддержке государственной политики среди мусульман.

Бен Нортон сообщил для The Grayzone об отчёте Олбани об "обеспечении участия обширной местной сети, состоящей из более чем 55 стрингеров, репортёров и видеооператоров", чтобы влиять на повествования в СМИ и продвигать западные цели смены режима в Сирии, одновременно оказывая услуги по связям с общественностью от имени экстремистских сирийских ополченцев, финансируемых странами-членами НАТО и монархиями Персидского залива для дестабилизации страны.

В заявке на участие в медийной программе Великобритании FCO в Балтийском регионе Олбани предложил серию сатирических "интерактивных игр", таких как "Путин Бинго", чтобы поддержать оппозицию российскому правительству и использовать "разочарование россиян в ЕС".

Олбани назвал базирующееся в Латвии издание Meduza ("Медуза") "ведущим сторонником этих игр". Ведущий сайт сторонников российской оппозиции "Медуза" получил финансовую поддержку от правительства Швеции и нескольких поддерживаемых миллиардерами пронатовских фондов.

Как подрядчик FCO из Великобритании, Zinc Network заявила, что "обеспечивает сегментацию аудитории и поддержку таргетинга" не только Meduza, но и Mediazona – предположительно независимое медиапредприятие, основанное двумя членами антикремлёвской перформанс-арт-группы Pussy Riot.

Одна из основательниц Mediazona Надя Толоконникова делила сцену с бывшим президентом США Биллом Клинтоном на конференции Фонда Клинтона в 2015 году. В следующем году Толоконникова обличила ныне заключённого в тюрьму основателя Wikileaks Джулиана Ассанжа, заявив: "Он связан с российским правительством, и я чувствую, что он этим гордится".

Помимо оказания "целевой поддержки" "независимым" СМИ, продвигающим правильную линию против Кремля, Zinc предложила использовать финансирование FCO Великобритании для программы прямых выплат и изменения результатов поиска Google в свою пользу. Данные разведки недвусмысленно говорили о желании уменьшить видимость в поисковых системах российской телекомпании RT.com, поддерживаемой правительством.

Великобритания тайно финансировала и управляла сетью российских ютуберов и "активировала" антиправительственный протестный контент

В документе с пометкой "частно и конфиденциально" Zinc раскрыла роль Консорциума в создании "сети YouTube" в России и Центральной Азии, предназначенной для распространения идей Великобритании и её союзников по НАТО.

Согласно Zinc, Консорциум "поддерживал участников, совершающих и получающих международные платежи без регистрации в качестве зарубежных источников финансирования", предположительно для того, чтобы обойти российские регистрационные требования для средств массовой информации, финансируемых из-за рубежа. Zinc также помогла влиятельным лицам YouTube "разработать редакционные стратегии для передачи ключевых сообщений", работая "над тем, чтобы их участие оставалось конфиденциальным". И она осуществляла всю свою программу скрытой пропаганды во имя "продвижения честности СМИ и демократических ценностей".

Возможно, самым известным российским влиятельным лицом на YouTube является Алексей Навальный, ранее маргинальный националистический оппозиционер, который был номинирован на Нобелевскую премию после того как стал жертвой громкого инцидента с отравлением, который поставил отношения между Россией и Западом в худшее положение после окончания холодной войны.

Приговор российским правительством Навального к 2,5 годам тюремного заключения за уклонение от условно-досрочного освобождения вызвал новую волну антиправительственных протестов. Ещё в 2018 году Навальный лично выступил одним из спонсоров общенациональных демонстраций против запрета приложения для обмена зашифрованными сообщениями Telegram.

В своей заявке на контракт с FCO в Великобритании Zinc заявила, что играла закулисную роль, "чтобы активировать ряд контента в течение 12 часов после недавних протестов в Телеграме". Было неясно, были ли эти действия связаны с Навальным или его ближайшим окружением, но частное разоблачение Zinc подтвердило, что британская разведка сыграла роль в усилении протестов 2018 года.

Российские спецслужбы опубликовали язвительные видеозаписи, на которых Владимир Ашурков, исполнительный директор антикоррупционной организации Навального ФБК (Фонд борьбы с коррупцией включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ), встречается в 2013 году с подозреваемым агентом британской MI-6 по имени Джеймс Уильям Томас Форд, работавшим в посольстве Великобритании в Москве. Во время встречи можно услышать, как Ашурков просит от 10 до 20 миллионов долларов, чтобы создать "совершенно иную картину" политического ландшафта.

В 2018 году имя Ашуркова появилось в просочившихся документах, разоблачающих тайную сеть влияния британского Министерства иностранных дел под названием Integrity Initiative.

Как сообщало The Grayzone, Инициатива целостности действовала под прикрытием аналитического центра под названием Institute for Statecraft, который скрыл своё местонахождение через фальшивый офис в Шотландии. Управляемая группой офицеров военной разведки, секретная пропагандистская ячейка работала через группы СМИ и политических влиятельных лиц, чтобы нагнетать напряжённость между Западом и Россией. Среди лондонского кластера антироссийских влиятельных лиц значился Ашурков.

Военные руководители Инициативы добросовестности изложили свою повестку дня в резких и недвусмысленных выражениях. Как показано в просочившейся записке ниже, они были нацелены на использование средств массовой информации, аналитических центров и их сети влияния для разжигания как можно большей истерии по поводу предположительно пагубного влияния России. С тех пор как они начали свою тайную кампанию, почти все их цели осуществились.

Bellingcat присоединяется к Zinc Network, предположительно вмешиваясь в выборы в Молдове

После отравления Алексея Навального Zinc Network сотрудничала с британской журналистской организацией с открытым исходным кодом Bellingcat, чтобы возложить ответственность за преступление на российские спецслужбы ФСБ.

Хотя точно установлено, что Bellingcat финансируется Национальным фондом за демократию, правительственным учреждением США, которое поддерживает операции по смене режима по всему миру, этот факт никогда не появлялся в хвалебных отчётах корпоративных СМИ, включая Reuters.

Роль Bellingcat в качестве партнёра Консорциума EXPOSE, финансируемого британским FCO Zinc Network, может добавить дополнительный уровень подозрений в отношении претензий компании на независимость. Действительно, Bellingcat была указана в просочившихся документах 2018 года как ключевой член сети НПО Zinc. Среди участников сети был Институт государственного управления Integrity Initiative.

Основатель Bellingcat Элиот Хиггинс категорически отрицает получение финансирования от британского FCO или сотрудничество с ним. Но после того как в начале 2019 года произошла утечка документов по Zinc, Хиггинс сообщил, что некоторые предложения Zinc получили одобрение от Министерства иностранных дел.

Кристиан Трибберт, сотрудник Bellingcat, который был вызван в Zinc в качестве потенциального инструктора и который сейчас возглавляет отдел видеопросмотра New York Times, утверждал, что программа состояла из неформальных семинаров по повышению "навыков цифровых исследований и проверок".

Однако он и Хиггинс не упомянули, что Bellingcat, по всей видимости, отправила Zinc Network сведения о парламентских выборах 2019 года в Северной Македонии. Ставки были высоки, поскольку выборы, вероятно, определят, вступит ли крошечная страна в НАТО и вступит ли она в ЕС. Пронатовский кандидат победил, и не без помощи британского Министерства иностранных дел и его союзников.

Согласно предложению Zinc, Bellingcat провела обучение для македонского СМИ Most Network. К ней присоединилась DFR Lab, проект Атлантического совета, финансируемого НАТО и США, находящегося в Вашингтоне, округ Колумбия.

После очевидного участия в скрытой интервенции в Северной Македонии, финансируемой FCO Великобритании, Bellingcat опубликовала статью перед парламентскими выборами 2020 года под названием "Вмешательство России в Северную Македонию".

В нескольких документах Zinc Network агентство Reuters упоминается как член финансируемого FCO Консорциума Великобритании по вмешательству СМИ в страны Балтии. Отвечая на вопрос The Grayzone, как участие Reuters в финансируемых FCO программах Великобритании, направленных на противодействие России, соответствует Принципам доверия новостной организации, пресс-секретарь Дженни Верекер заявила:

"Это финансирование поддерживает нашу независимую работу по оказанию помощи журналистам и журналистике во всём мире, как часть нашей миссии по укреплению свободной и динамичной глобальной медиаэкосистемы для поддержки множества голосов и сохранения потока точной и независимой информации. Точное и сбалансированное освещение новостей является важной опорой любого свободного, справедливого и информированного общества".

В последние годы BBC и Reuters играют всё более агрессивную роль в демонизации правительств тех стран, в которых Лондон и Вашингтон добиваются смены режима. Между тем, видимо, в одночасье возникли такие громкие онлайн-расследования, какие осуществляет Bellingcat, чтобы помочь этим усилиям.

С выпуском документов FCO Великобритании должны возникнуть вопросы о том, действительно ли эти уважаемые новостные организации являются независимыми и этичными журналистскими организациями, на звание которых они претендуют. В то время как они критикуют "авторитарные" государства и порочат действия России, они мало что могут сказать о махинациях могущественных западных правительств в их непосредственной среде. Возможно, они не хотят кусать руку, которая их кормит.

Макс Блюменталь – главный редактор "The Grayzone. Отмеченный наградами журналист и автор нескольких книг, в том числе бестселлеров "Республиканская Гоморра", "Голиаф", "Война пятидесяти одного дня" и "Управление дикостью".

Он подготовил печатные статьи для множества публикаций, множество видеоотчетов и несколько документальных фильмов, включая "Убийство Газы". Блюменталь основал компанию The Grayzone в 2015 году, чтобы пролить свет на то, как в Америке идёт непрерывная война и каковы её опасные внутренние последствия.

Материал об истинном смысле происходящего за пределами нашей страны предоставлен Аналитической группой "Катехон".

Оригинальный материал без перевода можно прочесть здесь.